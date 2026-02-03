Deviza
EUR/HUF380,52 -0,11% USD/HUF322,68 -0,06% GBP/HUF440,92 -0,13% CHF/HUF414,42 0% PLN/HUF90,16 -0,07% RON/HUF74,67 -0,1% CZK/HUF15,66 -0,08% EUR/HUF380,52 -0,11% USD/HUF322,68 -0,06% GBP/HUF440,92 -0,13% CHF/HUF414,42 0% PLN/HUF90,16 -0,07% RON/HUF74,67 -0,1% CZK/HUF15,66 -0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 461,67 +1,61% MTELEKOM2 070 +1,45% MOL3 946 +2,28% OTP41 030 +1,54% RICHTER11 050 +1,54% OPUS551 +0,36% ANY7 500 +0,27% AUTOWALLIS163 0% WABERERS5 300 -1,51% BUMIX10 177,78 +0,34% CETOP4 256,86 -0,34% CETOP NTR2 710,17 +1,63% BUX130 461,67 +1,61% MTELEKOM2 070 +1,45% MOL3 946 +2,28% OTP41 030 +1,54% RICHTER11 050 +1,54% OPUS551 +0,36% ANY7 500 +0,27% AUTOWALLIS163 0% WABERERS5 300 -1,51% BUMIX10 177,78 +0,34% CETOP4 256,86 -0,34% CETOP NTR2 710,17 +1,63%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
mennyiségi kedvezmény
rezsistop
rezsi
MVM
átlagfogyasztás

A rezsistopnál sem mindegy, hogy az átlagfogyasztás melyik oldalára kerültünk

A rezsistop által kínált 30 százalékos mennyiségi kedvezménnyel egy rezsivédett sávból kilépett háztartás akár vissza is csúszhat az alacsonyabb tarifás elszámolásba. Persze az elszámolás a rezsistop hónapjában a szokásosnál bonyolultabb, a tényleges havi felhasználás pedig csak a havonta diktálóknál és a távleolvasókkal rendelkezőknél vehető pontosan figyelembe.
B. H. L.
2026.02.03., 08:01

Az MVM eltérő technikákkal, de minden lakossági felhasználónak biztosítja a kormány által garantált, 30 százalékos mennyiségi kedvezményt a földgáz, illetve kérés esetén a villamos energia felhasználásából. Abba azonban, hogy a rezsistopnak köszönhetően egy-egy háztartás mekkora megtakarításhoz jut, az általa felhasznált gáz vagy áram mennyiségén felül az is erőteljesen beleszól, hogy a teljes felhasználásából mennyi kerül vissza a rezsivédett sávba. Már ha visszakerül valamennyi. Az sem mindegy, hogy az ügyfél milyen rendszer szerint számol el az egyetemes szolgáltatóval.

rezsistop
A rezsistop segít, de nem helyettesíti a takarékoskodást / Fotó: Csomor Ádám / Világgazdaság

A rezsistop a gáz esetében a fontosabb

A megtakarítás nagysága közötti különbség nyilvánvaló módon abból adódik, hogy más a tarifája a rezsivédett, és más, magasabb az azon kívüli gáznak és áramnak. A gáz a fontosabb, mert a rezsicsökkentett és az átlagfogyasztásnál nagyobb mennyiségnél figyelembe vett tarifa között hétszeres a szorzó. Aki még a magunk mögött hagyott, hideg hetekben is benne tudott maradni az átlagfogyasztás mennyiségébe, annak a 30 százalékos mennyiségi kedvezményének egészét a rezsicsökkentett egységárral számolja el az egyetemes szolgáltató. Ezért forintban az ilyen háztartás kapja a legkisebb kedvezményt.

A másik szélső esetben – amikor a felhasználó még a mennyiségi kedvezménnyel is túllépi az átlagfogyasztást –, a túllépés egészére továbbra is hétszeres a gáztarifája, de maga a túllépése sokkal kisebb lesz. Mégpedig nem 30 százalékkal, hanem sokkal nagyobb arányban, mert a 30 százalékos kedvezmény a teljes, felhasznált mennyiségre vonatkozik. Szemléltetve:

  • ha a rezsivédett sáv 50 egység, de a háztartás 90 egységet használt, akkor a túllépése 40 egység.
  • Mivel a 30 százalékos kedvezménnyel a 90 egység 60-ra csökken, a háztartás túllépése egyúttal 40-ről 10 egységre esik.
  • Tehát maga a túllépés 75 százalékkal lesz kisebb, ami igen előnyös a végszámla szempontjából.

Ekkor ugyanis az MVM a teljes felhasználásnak nagyobb hányadát (50 egységet) számolja el az alacsony, rezsicsökkentett tarifával, és csak a kisebbet (10 egységet) a magasabbal. Fontos, hogy mindez ennyire közvetlen módon a havonként diktálókra és azokra vonatkozik, akik távleolvasóval rendelkeznek, hiszen az MVM csak az ő felhasználásukat látja pontosan. Másik esetében mindenféle elszámolási technikát kénytelen bevetni, erről a napokban már ki is adott tájékoztatást.  

Fontos részletek sorát tudatta az MVM

Az MVM a napokban részletesen ismertette, hogy az eltérő fizetési, számlázási rendben lévő lakossági ügyfelei hogyan jutnak hozzá a 30 százalékos, egyszeri kedvezményhez. Mint írta,

  • az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfelek egyszeri, hétezer forintos támogatást kapnak.
  • Földgáz esetén a fűtési kedvezmény automatikus, a kedvezményes mennyiség meghatározása minden mérővel rendelkező ügyfél esetén a rezsistop bejelentésekor az MVM-nél rögzített elszámolási mód szerint történik.
  • Egyenletes vagy hőmérsékletfüggő részszámlázás esetén a legutolsó elszámoló számlán szereplő éves mennyiség januárra eső részét veszi alapul az MVM. Ezt az idén januári országos átlagos fogyasztásbővülésnek megfelelően 30 százalékkal megnöveli, majd e megnövelt mennyiség 30 százalékának megfelelő mértékű, egyszeri mennyiségi kedvezményt biztosít.
  • Havi diktálás esetén az MVM az idén januárra számított földgázfelhasználás 30 százalékának megfelelő mennyiségi kedvezményt ad.
  •  Villamos energia esetén a mennyiségi kedvezményre való jogosultságról 2026. április 30-ig kell nyilatkozni. E kedvezményre az jogosult, aki más rezsistopos kedvezményt nem vesz igénybe.
  • Egyenletes részszámlázás esetén a legutolsó elszámoló számlán szereplő éves mennyiség januárra eső részét veszi alapul az MVM, amelyet szintén 30 százalékkal megnövel, majd e megnövelt mennyiség 30 százalékának megfelelő mértékű, egyszeri mennyiségi kedvezményt biztosít.
  • Ha rendelkezésre állnak diktált vagy távleolvasott mérőállások, az MVM az idén januárra számított villamosenergia-felhasználás 30 százalékának megfelelő mértékű mennyiségi kedvezményt biztosít.
  • A villamosenergia-kedvezmény a nyilatkozattétel után érvényesíthető. A nyilatkozati nyomtatványokat az MVM megküldi az ügyfeleknek, akik azonban online is nyilatkozhatnak.

A Robin Hood-adósok pedig izgulva várnak
A lakosságnak juttatott kedvezmény forrása a költségvetés és a Robin Hood-adót fizetők befizetése. A Világgazdaság úgy tudja, hogy az utóbbi kör az ügy érdekében 0,5 százalékos adóemelést lesz kénytelen lenyelni. Kívülről nem látszik, de a döntéshozók nyilván kiszámolták, hogy e többletbefizetésen keresztül e vállalati körre mekkora hányad jut a rezsistop forrásául szolgáló 50 milliárd forintból. Nem gondolnánk, hogy a jelképes része.  

Ajánlott videók

Továbbiak
1 perc
munkanélküliség

Döbbenetes hír jött a sógoroktól: a férfiak helyett a nők dolgoznak Ausztriában – ez a magyarok számára is üzen

A világjárvány óta nem volt ilyen rossz a helyzet nyugati szomszédunkban.
3 perc
rezsistop

A rezsistopnál sem mindegy, hogy az átlagfogyasztás melyik oldalára kerültünk

A rezsistop által kínált 30 százalékos mennyiségi kedvezménnyel egy rezsivédett sávból kilépett háztartás akár vissza is csúszhat az alacsonyabb tarifás elszámolásba.
3 perc
megtakarítás

Érkezik a februári pénzeső – most érdemes végre megmozdítani a folyószámlán pihenő megtakarításokat?

A februárban érkező rendkívüli juttatások a megtakarítási piacon is érzékelhető nagyságrendet képviselnek, és az alacsony kockázat mellett érdemi hozamot keresők számára egyszerre nyitják meg a banki és az állampapírpiac kínálatát.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu