Növekvő vendégszám és bevétel jellemezte a turizmust az év végén

Látványosan erősödött a magyar turizmus tavaly decemberben, amikor is nemcsak, hogy több vendég, de több éjszakára is foglalt szállást. A növekedést a belföldi és a külföldi kereslet egyaránt hajtotta, az egész éves számok pedig szintén élénkülést mutatnak.
2026.01.28, 08:30
Frissítve: 2026.01.28, 08:32

2025 decemberében a turisztikai szálláshelyeken 1,4 millió vendég 3,2 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 12 százalékkal, a vendégéjszakáké 9,2 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. Tavaly egész évben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 3,2, a külföldieké 12 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán.

vendég hotel szállás
Látványosan erősödött a magyar turizmus tavaly decemberben, amikor is nemcsak, hogy több vendég, de több éjszakára is foglalt szállást / Fotó: worldwide_stock - stock.adobe.co / CBRE Magyarország

Decemberben nőtt a szállásfoglalások száma, nemcsak több volt a vendég, de több éjszakára is foglaltak

A vendégek száma összességében 12, a vendégéjszakáké 9,2 százalékkal nőtt a turisztikai szálláshelyeken. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 9,3, a vendégéjszakáké 6,2 százalékkal bővült 2024 decemberéhez képest. A vendégek 70 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 11 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 14 százalékkal több vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.

A belföldi vendégek száma 10, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 6,6 százalékkal nagyobb volt az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 4,7, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,8 százalékkal bővült 2024 decemberéhez képest. A 604 ezer belföldi vendég közel 1,3 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 466 ezer vendéget és 1,0 millió vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 85 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 12 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 7,9 százalékkal meghaladta a 2024. decemberit. A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest mindegyik turisztikai térségben nőtt, a legnagyobb mértékben a Pécs–Villányiban (24 százalékkal). Budapesten 11, a Balatonnál 12 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

A külföldi vendégek száma 13, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 11 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 11, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 8,9 százalékkal nőtt 2024 decemberéhez képest. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 819 ezer külföldi vendég közel 2,0 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 527 ezer vendéget és mintegy 1,3 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Az utóbbi vendégek 87 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 8,4 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 17 százalékkal meghaladta a 2024. decemberit. A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva a Budapest környéke turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (25 százalékkal), leginkább pedig Gyulán és térségében csökkent (7,3 százalékkal). Budapesten 14, a Balatonnál 18 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.

Összesen 22 889 turisztikai szálláshely, ezen belül 2130 kereskedelmi, illetve 20 759 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket.

A kereskedelmi szálláshelyek közül 931 szálloda és 882 panzió volt nyitva december egy részében vagy egészében.

A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 103,9 milliárd forint volt, folyó áron 14 százalékkal több az egy évvel korábbinál.

Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 13 százalékkal többet, 3,0 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken.

Tavaly egész évben a turisztikai szálláshelyeken 7,3 százalékkal több, összesen 19,5 millió vendéget regisztráltak. Közülük a belföldi vendégek száma 3,2, a külföldieké 12 százalékkal több (közel 9,7, illetve mintegy 9,9 millió) volt a turisztikai szálláshelyeken.

