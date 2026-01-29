Deviza
Nemzetgazdasági Minisztérium
Széchényi Kártya Program
december

A kártya, ami minden harmadik magyar zsebében ott lapul: brutálisan sokat költöttek, szinte mindenhol szórták róla a pénzt

Soha nem látott decemberi forgalmat hozott a SZÉP-kártya: az év utolsó hónapjában több mint 61 milliárd forintot költöttek róla a kártyabirtokosok, ami 42 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A növekedéshez jelentősen hozzájárult, hogy a kormány ismét engedélyezte a hideg élelmiszerek vásárlását a cafeteriaeszközzel. Az év végén már mintegy hárommillió kártyatulajdonost tartottak nyilván.
Zováthi Domokos
2026.01.29, 18:41
Frissítve: 2026.01.29, 19:02

Csúcsra pörgött a SZÉP-kártya forgalma 2025 decemberében: a kártyabirtokosok közel 61,6 milliárd forintot használtak fel, miközben a feltöltések összege 91,6 milliárd forintra emelkedett. Ez utóbbi 19 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest – derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közleményéből.

SZÉP kártya Budapest,,Hungary,-,04.09.2024,-,Hands,With,Money,And,Otp széchenyi kártya nemzetgazdasági minisztérium, SZÉP kártya, cafeteria
 Az év végén még közel 127 milliárd forint állt rendelkezésre a SZÉP-kártyákon / Fotó: Shutterstock

A kiugró decemberi adatokban fontos szerepet játszott, hogy a kormány 2025. december 1. és 2026. április 30. között ismét lehetővé tette a hideg élelmiszerek vásárlását SZÉP-kártyával. Ennek eredményeként a kártyabirtokosok egyetlen hónap alatt mintegy 15 milliárd forintot költöttek ilyen termékekre, ami érdemben növelte az összfelhasználást.

Ünnepi költés és belföldi utazás egyszerre

A tárca szerint a karácsonyi és szilveszteri időszakban sok család a belföldi utazást is összekötötte az ünnepi vásárlásokkal. A SZÉP-kártya ebben nemcsak a szálláshelyeken, hanem az általános fogyasztásban is erős támaszt nyújtott, miközben a feltöltések dinamikus bővülése további mozgásteret adott a háztartásoknak.

A kormány értékelése szerint

  • a béremelések,
  • az adócsökkentések
  • és az áremelések letörésére

irányuló lépések együttesen járulnak hozzá ahhoz, hogy több elkölthető jövedelem maradjon a családoknál, amelyet saját döntésük szerint – akár kikapcsolódásra, akár utazásra – fordíthatnak.

A turizmus egyik fő motorja maradt

A SZÉP-kártya 2025 egészében is meghatározó szerepet játszott a belföldi turizmusban. Tavaly összesen közel 492 milliárd forintot költöttek el a kártyákról, ami csaknem 14 százalékos növekedés 2024-hez képest.

A feltöltések éves összege megközelítette az 500 milliárd forintot, ez mintegy 10 százalékkal haladta meg az előző évi szintet.

A szálláshelyek országosan csaknem 14 százalékkal nagyobb bevételt könyvelhettek el 2025 decemberében, mint egy évvel korábban. A Balaton térségében a SZÉP-kártyás költések a belföldi szálláshelyi bevételek 9 százalékát adták, míg Gyula és térsége turisztikai térségben a hazai vendégek szálláshelyi kiadásainak 12 százalékát egyenlítették ki ezzel az eszközzel.

Több kártyabirtokos, több elfogadóhely

A rendszer bővülése is folytatódott: 2025 végén már mintegy 3 millió SZÉP-kártya-tulajdonost tartottak nyilván, egy év alatt 5,6 százalékos volt a növekedés. Az elfogadóhelyek száma eközben megközelítette a 166 ezret, 12,7 százalékkal volt magasabb a 2024. decemberi adatnál.

A minisztérium szerint az év végén még közel 127 milliárd forint állt rendelkezésre a SZÉP-kártyákon, ami 2026 elején tovább élénkítheti a belföldi utazási és fogyasztási kedvet.

