Magyarország kőkemény figyelmeztetést küldött az EU-nak – ha elvesz tőle 10 milliárd eurót, a lengyelek rosszabbul járnak, mint az ukránok

Kőkemény figyelmeztetést küldött Bóka János az Európai Bizottságnak: a magyar uniós ügyekért felelős miniszter szerint, ha Brüsszel visszaköveteli a Magyarországnak korábban felszabadított mintegy 10 milliárd eurót (körülbelül 3900 milliárd forint), akkor jogilag akár Lengyelországtól is vissza kellene kérnie a nagyságrendileg 137 milliárd eurós (közel 53 000 milliárd forint) támogatást. Ezzel Bóka János rámutatott arra, hogy egy esetleges bírósági döntés nemcsak Magyarországot, hanem más tagállamokat is érinthet – legalábbis érintenie kellene.

Több mint két éve tart vissza az EU 10 milliárd eurót

Az Európai Bizottság még 2023 decemberében döntött úgy, hogy mintegy 10 milliárd euró uniós forrást felszabadít Magyarország számára. A pénzeket korábban a jogállamisági aggályok és az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos kritikák miatt fagyasztották be. A döntést több európai parlamenti képviselő is bírálta, politikai alkuként értékelve azt, különösen annak fényében, hogy az EU-nak kulcsfontosságú volt Orbán Viktor miniszterelnök támogatása az Ukrajnának szánt segélycsomag ügyében.

Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka, Capeta Tamara február 12-én azt javasolta, hogy a bíróság semmisítse meg a döntést. Indoklása szerint a Bizottság idő előtt oldotta fel a forrásokat, még azelőtt, hogy a szükséges jogszabályi reformok ténylegesen hatályba léptek volna vagy alkalmazásba kerültek volna. Amennyiben a bíróság a következő hónapokban ezt az álláspontot követi, Magyarországnak vissza kellene fizetnie a támogatást. Orbán Viktor ezt az elképzelést korábban „abszurdnak” nevezte.

Lengyelország ugyanabba a kategóriába esik, mint Magyarország

Bóka János a Politicónak adott nyilatkozatában hangsúlyozta: a kormány szerint a Bizottság döntése jogszerű volt, a főtanácsnoki véleményt pedig túlzónak tartják. A miniszter szerint azonban az ügy nemcsak Magyarországról szól. Úgy véli,

ha a bíróság követi a szakvéleményt, akkor jogilag indokolttá válhat, hogy az Európai Bizottság a Lengyelországnak folyósított forrásokat is felülvizsgálja.

Lengyelország esetében 2024 februárjában mintegy 137 milliárd euró (közel 53 000 milliárd forint) befagyasztott uniós támogatást szabadított fel a Bizottság Donald Tusk miniszterelnök kormánya számára, a tervezett igazságügyi reformok ígéretéért cserébe. Ezek a reformok azonban azóta elakadtak, miután Nawrocki Károly köztársasági elnök blokkolta a szükséges jogszabályokat, ami feszültséget okoz a lengyel politikai rendszerben és kérdéseket vet fel a források további sorsával kapcsolatban.