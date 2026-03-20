Öreg autópark, növekedő piac: gyorsult a régiós autóeladás, de lassul az elektromos átmenet
A kelet-közép-európai régió újautó-piaca 2025-ben 7,7 százalékkal bővült, szemben az Európai Unió 1,8 százalékos átlagával – derült ki az AutoWallis adataiból. A térségben Ausztria mutatta a legnagyobb növekedést 12,3 százalékkal, de Szlovénia (8,6 százalék) és Lengyelország (8,3 százalék) teljesítménye is kiemelkedő volt, miközben egyedül Szlovákiában mértek minimális visszaesést.
A régiós piac így nemcsak felzárkózott, hanem több országban túl is teljesítette a nyugat-európai trendeket, ami a még mindig alacsonyabb motorizációs szintből és a pótló keresletből fakad.
A hibridek dominálnak, az elektromos átmenet lassul
Bár az elektromos autók regisztrációja dinamikusan nőtt, a piaci erőviszonyok nem az akkumulátoros modellek felé tolódtak el. Az Európai Unióban a tisztán elektromos autók 2025-ben is csak a harmadik legnépszerűbb hajtásláncot jelentették a hibridek és a benzinesek mögött.
A kelet-közép-európai régióban még látványosabb a különbség: a hibridek 37,8 százalékos részesedéssel vezetik a piacot, őket követik a benzines autók 33,7 százalékkal, míg a tisztán elektromos járművek mindössze 9,1 százalékkal csak a negyedik helyen állnak, még a dízelek mögött is. Ezzel együtt a növekedés üteme erős:
a régióban a tisztán elektromos autók regisztrációja meghaladta az uniós átlagot,
Lengyelországban például több mint két és félszeresére nőtt az ilyen járművek száma egy év alatt.
Magyarországon öreg az autópark, de nagy a felzárkózási tér
A magyar autópiac szerkezeti sajátosságai továbbra is jelentős növekedési potenciált jeleznek. A hazai utakon futó, mintegy 4,2 millió személyautó átlagéletkora 16,5 év, ez az Európai Unió második legidősebb állománya. Ezzel párhuzamosan az ezer lakosra jutó 445 autó az egyik legalacsonyabb érték az EU-ban, ami arra utal, hogy a piac nemcsak pótlási, hanem bővülési fázis előtt is áll.
Hasonló kép rajzolódik ki a kishaszonjárművek piacán is: a mintegy 521 ezer darabos állomány átlagéletkora 13,2 év, ami a vállalkozások technológiai és hatékonysági lemaradását is tükrözi. Az elöregedett járműpark így nemcsak környezeti és biztonsági, hanem versenyképességi kérdés is.
A forgalomba helyezési adatok ugyanakkor már élénkülést mutatnak. A személyautó-piac 2025-ben 6,4 százalékkal bővült, ami mintegy 129 ezer új autót jelentett, ezzel a magyar piac az uniós és a régiós átlag között teljesített. Az elektromos autók aránya 8,5 százalék volt, ami nagyjából megfelel a kelet-közép-európai átlagnak, ugyanakkor jelentősen elmarad az uniós szinttől.
Az elektromos autók értékesítése ugyan 28,5 százalékkal nőtt egy év alatt, de ez a dinamika már nem éri el az EU-ban tapasztalt bővülést.
A hajtásláncok közül továbbra is a hibridek és a hagyományos modellek dominálnak, ami arra utal, hogy a magyar piacon az átállás fokozatosabb, és erősen árérzékeny környezetben zajlik.
A kishaszonjárművek esetében a piac kettős képet mutat: a teljes regisztráció 4,5 százalékkal csökkent, miközben ezen belül a tisztán elektromos modellek (EV) száma több mint 60 százalékkal emelkedett. Ez azt jelzi, hogy a vállalati szegmensben már megindult az elektrifikáció, de összességében még korai szakaszban jár.
Geopolitikai kockázatok és dráguló autók jöhetnek
A következő időszak kilátásait nagyban befolyásolják a globális gazdasági és geopolitikai folyamatok. Az autóipar továbbra is erősen függ a kínai akkumulátor-alapanyagoktól, az ázsiai csipgyártástól és a nemzetközi logisztikai útvonalaktól, amelyek sérülékenysége növeli a költségeket.
A fokozódó konfliktusok, a védővámok és az ellátási láncok bizonytalansága miatt a gyártók költségei emelkedhetnek, ami várhatóan magasabb autóárakban és inflációs nyomásban jelenik meg. A gyártók rövid távon a magasabb árrésű modellek felé fordulhatnak, miközben hosszabb távon a termelés és a beszállítói láncok regionalizációja erősödhet.
Erősödő piaci nyomás és folyamatos kínai térnyerés
A kapacitásban és fejlesztésben egyaránt hátrányba került, piaci nyomás alatt lévő európai gyártókkal szemben Kína 2023 óta a világ legnagyobb autóexportőre. Ugyanakkor Európa a világ egyik legjövedelmezőbb autópiaca, magas vásárlóerővel és erős EV-kereslettel. Nem csoda, hogy a kínai OEM-ek számára Európa rendkívül vonzó és fontos célponttá, a kínai exportstratégia központi elemévé vált. Annak ellenére, hogy az EU szubvencióellenes vizsgálatot indított, és büntetővámokat vezetett be a kínai EV‑kre, a gyártók még így is versenyképesek maradtak, a vámok ellenére is profitábilis Európába exportálni. A kínai gyártók különösen az elektromos autók terén erősek, elemzői konszenzus szerint körülbelül három-öt évnyi versenyelőnyük van az elektrifikáció terén. Ezzel együtt megfigyelhető az extra nagy hatótávolságú plug-in hibrid szegmens térnyerése, mivel jelenleg a plug-in hibrid modellekre nincs extra vámtétel, ellentétben a tisztán elektromos és kiterjesztett hatótávolságú elektromos autókkal.
Európa azonban nemcsak az értékesítési potenciál miatt fontos a kínai gyártók számára, hanem értékes referencia is: ha egy modell megfelel az EU hírhedten szigorú
- biztonsági
- és környezetvédelmi
normáinak, az világszinten, a többi exportpiacukon is erős hitelességet ad. Az európai siker kulcsfontosságú a világpiaci ambíciókhoz. A jelentős kínai márkák közül egyelőre csak néhány szereplő erős Európában, de számos további gyártó tervez erőteljes piaci offenzívát a következő 12 hónapban. Az európai piacon ezért a kínai modellek további térnyerésére számíthatunk, megjelennek – a japán kei-car koncepcióhoz hasonló – kifejezetten „budget EV” modellek is.