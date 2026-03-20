Öreg autópark, növekedő piac: gyorsult a régiós autóeladás, de lassul az elektromos átmenet

A kelet-közép-európai régió újautó-piaca 2025-ben 7,7 százalékkal bővült, szemben az Európai Unió 1,8 százalékos átlagával – derült ki az AutoWallis adataiból. A térségben Ausztria mutatta a legnagyobb növekedést 12,3 százalékkal, de Szlovénia (8,6 százalék) és Lengyelország (8,3 százalék) teljesítménye is kiemelkedő volt, miközben egyedül Szlovákiában mértek minimális visszaesést.

A régiós piac így nemcsak felzárkózott, hanem több országban túl is teljesítette a nyugat-európai trendeket, ami a még mindig alacsonyabb motorizációs szintből és a pótló keresletből fakad.

A hibridek dominálnak, az elektromos átmenet lassul

Bár az elektromos autók regisztrációja dinamikusan nőtt, a piaci erőviszonyok nem az akkumulátoros modellek felé tolódtak el. Az Európai Unióban a tisztán elektromos autók 2025-ben is csak a harmadik legnépszerűbb hajtásláncot jelentették a hibridek és a benzinesek mögött.

A kelet-közép-európai régióban még látványosabb a különbség: a hibridek 37,8 százalékos részesedéssel vezetik a piacot, őket követik a benzines autók 33,7 százalékkal, míg a tisztán elektromos járművek mindössze 9,1 százalékkal csak a negyedik helyen állnak, még a dízelek mögött is. Ezzel együtt a növekedés üteme erős:

a régióban a tisztán elektromos autók regisztrációja meghaladta az uniós átlagot,

Lengyelországban például több mint két és félszeresére nőtt az ilyen járművek száma egy év alatt.

Magyarországon öreg az autópark, de nagy a felzárkózási tér

A magyar autópiac szerkezeti sajátosságai továbbra is jelentős növekedési potenciált jeleznek. A hazai utakon futó, mintegy 4,2 millió személyautó átlagéletkora 16,5 év, ez az Európai Unió második legidősebb állománya. Ezzel párhuzamosan az ezer lakosra jutó 445 autó az egyik legalacsonyabb érték az EU-ban, ami arra utal, hogy a piac nemcsak pótlási, hanem bővülési fázis előtt is áll.

Hasonló kép rajzolódik ki a kishaszonjárművek piacán is: a mintegy 521 ezer darabos állomány átlagéletkora 13,2 év, ami a vállalkozások technológiai és hatékonysági lemaradását is tükrözi. Az elöregedett járműpark így nemcsak környezeti és biztonsági, hanem versenyképességi kérdés is.