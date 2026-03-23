Deviza
EUR/HUF388,35 -1,17% USD/HUF334,78 -1,47% GBP/HUF449,24 -0,85% CHF/HUF425,89 -1,28% PLN/HUF91,19 -0,83% RON/HUF76,25 -1,24% CZK/HUF15,89 -0,99% EUR/HUF388,35 -1,17% USD/HUF334,78 -1,47% GBP/HUF449,24 -0,85% CHF/HUF425,89 -1,28% PLN/HUF91,19 -0,83% RON/HUF76,25 -1,24% CZK/HUF15,89 -0,99%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 667,92 +0,46% MTELEKOM2 025 +0,74% MOL3 896 -0,51% OTP36 500 +1,51% RICHTER11 720 -0,17% OPUS485 -2,16% ANY7 100 -0,85% AUTOWALLIS153 0% WABERERS4 770 -2,52% BUMIX9 159,46 -0,77% CETOP4 047,77 -0,61% CETOP NTR2 559,13 +0,9% BUX122 667,92 +0,46% MTELEKOM2 025 +0,74% MOL3 896 -0,51% OTP36 500 +1,51% RICHTER11 720 -0,17% OPUS485 -2,16% ANY7 100 -0,85% AUTOWALLIS153 0% WABERERS4 770 -2,52% BUMIX9 159,46 -0,77% CETOP4 047,77 -0,61% CETOP NTR2 559,13 +0,9%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
székesfehérvár
balaton
tihany
tisza tó
ingatlan
otthon

Az egyik térségben különösen megéri nyaralót venni

Tovább nyílt az olló a nyaralópiacon – írja az Origo. Bár egyes ilyen típusú ingatlanok Otthon starttal is megvehetők, mégsem ez a jellemző, és van olyan térség, ahol különösen megérheti nyaralót venni.
VG
2026.03.23, 15:00
Frissítve: 2026.03.23, 16:42

A Balaton térsége továbbra is a hazai nyaralópiac motorja. Az északi parton 1,2–1,8 millió forintos négyzetméterárak jellemzők – ökölszabály szerint minél közelebb van az ingatlan a tóparthoz, annál magasabb a négyzetméterára. A magasabb ársávban pedig Tihany is benne van, a helység az északi part legdrágább települése. A déli parton 900 ezer és 1,3 millió forint között mozognak az árak, míg a nyugati medencében a 800 ezer és 1,2 millió forint közötti sáv a jellemző. A drágulás üteme ugyan lassul, de a szűk kínálat és a presztízs miatt a prémiumingatlanok ára továbbra is stabil – írja az Origo.

Tisza-tó, nyaraló,
A Tisza-tónál a balatoni árak harmadáért lehet nyaralót kapni / Fotó: Gelefin / Shutterstock

A lap cikkéből kiderül, a Velencei-tónál évek óta változatlan az a trend, hogy lakóövezetként tekintenek már rá, és egyszerre tartozik Budapest, valamint Székesfehérvár agglomerációjához. 

A Tisza-tó továbbra is a legjobb ár-érték arányú nagy nyaralóövezet, 350–500 ezer forintos kezdő négyzetméterárakkal, de már itt is találunk luxuskategóriájú vízparti nyaralókat 1,5 milliós négyzetméter áron. A térség felzárkózóban van, így a turizmus fejlődése, az infrastruktúra bővülése miatt idén 2–7 százalékos drágulás lehetséges. A kereslet itt jórészt saját használatra épül, de az alacsonyabb bázis miatt a növekedés mégis látványosabb lehet, mint a prémiumtérségekben.

Az Otthon Start közvetett módon hat a nyaralópiacra is. Bár nem klasszikus üdülőingatlanokra készült, minden olyan nyaraló, amely műszakilag és jogilag alkalmas lakhatásra, bekerülhet a támogatott kereslet látókörébe. Az árfekvést illetően az Otthon Starttal történő vásárlás is inkább a Tisza-tónál jöhet szóba elsősorban. Igaz, a fix 3 százalékos hitel igénylői inkább a munkalehetőségek közelében keresnek lakhatást, valamint figyelembe kell venni azt is, hogy a nyaralópiac igencsak szezonális, nagyjából késő tavasztól szeptember végéig tart.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu