Az egyik térségben különösen megéri nyaralót venni

A Balaton térsége továbbra is a hazai nyaralópiac motorja. Az északi parton 1,2–1,8 millió forintos négyzetméterárak jellemzők – ökölszabály szerint minél közelebb van az ingatlan a tóparthoz, annál magasabb a négyzetméterára. A magasabb ársávban pedig Tihany is benne van, a helység az északi part legdrágább települése. A déli parton 900 ezer és 1,3 millió forint között mozognak az árak, míg a nyugati medencében a 800 ezer és 1,2 millió forint közötti sáv a jellemző. A drágulás üteme ugyan lassul, de a szűk kínálat és a presztízs miatt a prémiumingatlanok ára továbbra is stabil – írja az Origo.

A lap cikkéből kiderül, a Velencei-tónál évek óta változatlan az a trend, hogy lakóövezetként tekintenek már rá, és egyszerre tartozik Budapest, valamint Székesfehérvár agglomerációjához.

A Tisza-tó továbbra is a legjobb ár-érték arányú nagy nyaralóövezet, 350–500 ezer forintos kezdő négyzetméterárakkal, de már itt is találunk luxuskategóriájú vízparti nyaralókat 1,5 milliós négyzetméter áron. A térség felzárkózóban van, így a turizmus fejlődése, az infrastruktúra bővülése miatt idén 2–7 százalékos drágulás lehetséges. A kereslet itt jórészt saját használatra épül, de az alacsonyabb bázis miatt a növekedés mégis látványosabb lehet, mint a prémiumtérségekben.

Az Otthon Start közvetett módon hat a nyaralópiacra is. Bár nem klasszikus üdülőingatlanokra készült, minden olyan nyaraló, amely műszakilag és jogilag alkalmas lakhatásra, bekerülhet a támogatott kereslet látókörébe. Az árfekvést illetően az Otthon Starttal történő vásárlás is inkább a Tisza-tónál jöhet szóba elsősorban. Igaz, a fix 3 százalékos hitel igénylői inkább a munkalehetőségek közelében keresnek lakhatást, valamint figyelembe kell venni azt is, hogy a nyaralópiac igencsak szezonális, nagyjából késő tavasztól szeptember végéig tart.