Még soha nem kapott ilyen értékes ajándékot az Egyesült Államok
A mindenkori amerikai elnök által használt különleges repülőgépet nevezik Air Force One-nak, ami a légierő kötelékében szolgál és a védelmi minisztériumhoz tartozik. A flotta legújabb tagját a dúsgazdag közel-keleti arab emírség, Katar ajándékozta Donald Trump kormányának, amelyet, bár heves politikai viták közepette, de a Fehér Ház végül el is fogadott – számolt be róla az Origo.
Az Air Force One olyan fényűzően van berendezve, hogy repülő palotának is nevezik
Az ajándék elsőként az Egyesült Államok Légierejéhez került, amelynek feladata az volt, hogy úgy alakítsa át a 13 éves légi járművet, hogy az megfeleljen az Egyesült Államok katonai előírásainak. A 747-8 BBJ átalakítási munkáival az L3Harris Technologies céget bízták meg: a vállalatra a vezetői kommunikációs rendszerek, valamint a VIP-repülőgépek önvédelmi és egyedi átalakítási programjai terén meglévő tapasztalatai miatt esett a választás. A gyorsított ütemtervet emellett a Boeing mérnöki támogatása is segítette.
A Reuters beszámolói szerint a repülőgép mostanra teljesítette a szükséges repülési teszteket, hamarosan megkaphatja az új elnöki festést, 2026. július 4-én pedig hivatalosan szolgálatba állhat.
