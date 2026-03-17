Fontos figyelmeztetést tett közzé az MBH Bank
Március hónapban több előre tervezett karbantartás is lesz az MBH Banknál. Az erről szóló információkat a pénzintézet az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozta nyilvánosságra. A bank által közzétett tájékoztató szerint, legközelebb március 18-án lesznek a pénzintézetnél szolgáltatáskimaradások.
Március hónapban ezekben az időpontokban lesznek karbantartások az MBH Banknál:
2026.03.18-án 21:00 – 23:59 között a korábban MKB Bank által üzemeltetett ATM készülékeinknél a készpénzbefizetés funkció nem lesz elérhető. A karbantartás az ATM egyéb funkcióit nem érinti. A bank Fiók- és ATM kereső funkciója (https://www.mbhbank.hu/fiokkereso) segítségével megtalálhatja az Önhöz legközelebb eső másik ATM-et, ahol a jelzett időszakban is zavartalanul intézheti készpénzbefizetését.
2026.03.19-én 22:00 és 2026.03.20-án 02:00 között az alábbi weboldalak működésében fennakadást tapasztalhat:
- https://www.mbhbank.hu/
- https://www.mbhjelzalogbank.hu/
- https://www.mbhalapkezelo.hu/
- https://www.mbhbefektetesibank.hu/
- https://www.mbhbank.com/
- https://www.mbhszepkartya.hu/
2026.03.20. 22:00 és 2026.03.21-én 00:59 között
- Az MBH Vállalati Netbank, az MBH Direct Bank és az MBH Vállalati App rendszerek nem lesznek elérhetőek.
- Az MBH Netbank (korábban MKB) és az MBH Bank App 103-as banki azonosító profilja nem lesz elérhető. Mivel a karbantartási időszak alatt az internetes bankkártyás vásárlások jóváhagyása a mobilalkalmazásban nem lesz elérhető, ez idő alatt SMS-ben kapott megerősítő kód használatára lesz szükség.
- Az MBH Netbank (korábban Takarék) és az MBH Bank App 504-es banki azonosító profilja nem lesz elérhető.
- Az MBH OpenAPI (korábban MKB) szolgáltatásaiban esetenként kieséseket tapasztalhatnak.
2026.03.20-án 22:30 és 23:59 között
- Az azonnali utalások és a fizetési kérelmek fogadása késedelemmel történik meg.
- A korábban az MKB Bank által üzemeltetett ATM-eknél nem lehetséges a befizetés.
2026.03.22-én 00:00 és 04:00 között
- az MBH Netbank (korábban MKB), az MBH Bank App 103-as banki azonosító profilja, valamint az MBH Vállalati Netbank, az MBH Direct Bank és az MBH Vállalati App rendszerekben a szolgáltatás nem lesz elérhető. Ebben az időszakban átmeneti kieséseket tapasztalhat az online kártyás vásárlások jóváhagyása során (3DS).
- Az MBH Netbank (korábban Takarék), az MBH Vállalati App (exTakarék) - ARCHÍV, az MBH Bank app 504-es banki azonosító profilja nem lesznek elérhetőek, a bankkártyás műveletek során fennakadásokat tapasztalhat. Ebben az időszakban az azonnali fizetések indítása és fogadása nem lesz elérhető, a tranzakciók hibára futnak.
2026.03.23-án 22:00 és 01:59 között
Az MBH Bank App 101-es banki azonosító profilja és az MBH Netbank (korábban BB) szolgáltatásai átmenetileg nem, vagy csak csökkentett üzemmódban lesznek elérhetők. A fenti időszakban az internetes vásárlások jóváhagyásához szükséges megerősítő SMS kód (3DS), valamint a tranzakciós és belépő megerősítő SMS kiküldése is szünetelni fog.
2026.03.25-én 21:00 és 23:59 között
Az MBH Netbank (korábban BB) rendszerében az értékpapírszámlákkal kapcsolatos szolgáltatások várhatóan korlátozottan lesznek elérhetők, valamint nem lehet e-mail címet módosítani, és a deviza menüpont nem lesz elérhető a felületeken.
2026.03.27. 23:00 és 2026.03.27. 23:30 között
Az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep és Duna Bank Zrt. bankkártyás ügyfeleit érintő tervezett karbantartást végeznek. A bankkártyás tranzakciók zavartalanok a karbantartás ideje alatt is, de a kártyatranzakciós SMS-ek kiküldésében csúszás várható.
2026.03.27-én 22:00 és 2025.03.28-én 06:00 óra között
Az MBH Netbank (korábban BB), valamint az MBH Bank App 101-es banki azonosító profiljában szolgáltatásaink nem lesznek elérhetőek. Ugyanezen időszak alatt korábban Budapest Bank lakossági ügyfeleink a betéti- és hitelkártyákkal végzett internetes vásárlásokban fennakadásokat tapasztalhatnak. Az online kártyás tranzakciók esetén az internetes vásárlások jóváhagyásához szükséges megerősítő SMS kód (3DS) és PUSH üzenet nem kerülnek kiküldésre korábban Budapest Bank lakossági ügyfeleink számára. A karbantartás ideje alatt az MBH OpenAPI (korábban BB) szolgáltatásaiban esetenként kieséseket tapasztalhatnak.
ATM készülékek a jelölt rövid időtartamban nem lesznek elérhetők:
Az alábbi helyszíneken üzemeltetett ATM készülékek nem lesznek elérhetők, azokon keresztül tranzakció nem indítható.
- 7838 Vajszló, Kodolányi tér 2. - 2026.03.19-én 10:00 és 11:00 óra között 30 perc időtartamban
- 2740 Abony, Kossuth tér 3-4. - 2026.03.24-én 10:00 és 11:00 óra között 30 perc időtartamba
- 7712 Dunaszekcső, Kossuth Lajos utca 37. - 2026.03.24-én 10:00 és 11:00 óra között 30 perc időtartamban
További információért hívja az MBH Bank 0-24 órában elérhető TeleBank ügyfélszolgálatát a belföldről díjmentesen hívható 06 80 350 350-es telefonszámon.
Fontos, hogy ebben az időszakban a bank más szolgáltatásainak szünetére nem kell számítani – írta cikkében az Origo.