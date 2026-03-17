Új korszakot fúj a tavaszi szél a magyar tőzsdére: mindjárt a legnagyobbak közé került az új bank, és jöttek mások is

A változásokat követően tehát április 1-jétől a következő 18 részvények alkotja a BUX kosarát:

4IG, Alteo, ANY Biztonsági Nyomda, Appeninn, AutoWallis, Graphisoft Park, Gránit Bank, Magyar Telekom, Masterplast, MBH Bank, Mol, Opus Global, OTP Bank, PannErgy, Richter Gedeon, Shopper Park Plus, Waberer’s, Zwack.

Tovább nőtt az OTP súlya

Mivel az OTP és a Mol részvényei elképesztő szárnyalást produkáltak az utóbbi hónapokban, ami a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexének, a BUX-nak az összeállítására is hatást gyakorolhat, hiszen közkézhányad-kapitalizációval súlyozott hozamindexről van szó, az elemzők előzetesen arra számítottak, hogy a BÉT a vezető részvények súlyozásának csökkentésével, mérsékli az indexben elfoglalt súlyukat is.

Ez azonban csak részben valósult meg, mivel az OTP-részvények olyan mértékben értékelődtek fel az utóbbi hónapokban és a forgalmuk olyan hatalmas volt, hogy még csökkenő súlyozás mellett is 41,17 százalékról 43,55 százalékra nőtt relatív súlyuk a kosárban.

A másik három vezető részvénynek viszont valóban csökkent a kosárban elfoglalt súlya. A Molé 20,54 százalékról, 19,71 százalékra, a Richteré 20,1 százalékról 17,84 százalékra, a Magyar Telekomé pedig 9,1 százalékról, 7,13 százalékra.

Végül néhány szó a BUX-ból kieső, illetve a megdorgált részvényről. A jelenlegi indextagok közül a CIG Pannónia és a Zwack nem teljesítették a BUX kritériumait. A CIG Pannónia esetében ez a második meg nem felelés volt, így a részvény kikerül az indexből, míg a Zwack első ízben nem felelt meg, így a BUX index tagja marad.