Váratlan segítség a magyaroknak: nyugat-európai ország szervez vizsgálóbizottságot Ukrajnába a Barátság vezetékhez – "Nincs mire várni"
Csehország kész arra, hogy vezesse azt a missziót, amely Ukrajnába utazva megvizsgálná az orosz támadások következtében megsérült Barátság kőolajvezeték állapotát – jelentette ki Karel Havlícek cseh ipari miniszter Brüsszelben cseh újságírók előtt hétfőn.
Havlícek úgy vélte, hogy Ukrajnának engedélyeznie kellene egy európai szakértői csoport látogatását a helyszínen. Csehország kész olyan szakértői csoport megalakítására, amely képes lenne a helyzet megítélésére – tette hozzá. Az EU a múlt héten javasolta Ukrajnának, hogy szakértői missziót küld a helyszínre, s most Kijev válaszára vár.
A cseh szakértői csoport más európai országok szakértőivel közösen a helyszínre utazna, és független módon megállapíthatná, mennyire van megrongálva vagy nincs megrongálva a kőolajvezeték, s mennyi idő szükséges az újraindításához – fejtette ki Karel Havlícek.
Ezt a szakértői csoportot Csehország aránylag rövid időn belül képes lenne megalakítani.
„Úgy gondolom, hogy nincs mire várni” – mondta a miniszter, és megjegyezte, hogy a témáról Robert Fico szlovák, valamint Orbán Viktor magyar kormányfővel is tárgyalt. Karel Havlícek úgy véli, hogy a misszió biztonságát Ukrajnának kellene szavatolnia. „Meggyőződésem, hogy kialakítható a megfelelő háttér, és biztosítható az, hogy a szakértői bizottság a helyszínre érkezhessen” – vélte a cseh politikus.
Lassan két hónapja nem jön olaj a Barátságon vezetéken keresztül
Mint ismert, a Barátság vezeték ukrajnai szakaszán január végén orosz támadás érte az infrastruktúrát, azóta szünetel a tranzit mind Szlovákia, mind Magyarország felé. Kijev hivatalos álláspontja szerint a károsodás miatt nem lehetséges a szállítás azonnali helyreállítása, de a technikai javítások folyamatban vannak.
A szlovák és a magyar oldal többször jelezte, hogy szerintük a késlekedés mögött politikai megfontolások állhatnak. Robert Fico szlovák miniszterelnök és Szijjártó Péter magyar külgazdasági miniszter korábban egyaránt Ukrajnát tette felelőssé a helyzet elhúzódásáért, hangsúlyozva, hogy a vezeték műszakilag már alkalmas lenne az üzemeltetésre.
Válaszul Magyarország és Szlovákia februárban leállította a dízelolaj-szállítást Ukrajnának. A két ország hiába kérte Ukrajnát, hogy engedje be a magyar és szlovák szakértőket a vezeték ukrajnai szakaszán keletkezett károk helyszíni ellenőrzésére, Kijev ezt elutasította. Az EU a múlt héten javasolta Ukrajnának, hogy szakértői missziót küld a helyszínre, s most Kijev válaszára vár.
Orbán Viktor határozottan üzent a Barátság kőolajvezeték kapcsán: hajlandó lenne a kompromisszumra
Magyarország és Szlovákia tényfeltáró vizsgálatot szorgalmaz annak megállapítására, hogy milyen károk keletkeztek a Barátság kőolajvezetéken, és mennyi idő alatt lehet helyreállítani a károkat. Orbán Viktor miniszterelnök azt vetette fel, hogy Magyarország elállhat vétójától az Európai Unió Kijevnek szánt, 90 milliárd eurós támogatásával kapcsolatban, amennyiben az EU felméri az ukrajnai olajvezetékben keletkezett károkat.