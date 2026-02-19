Ilyen nincs: Ursula von der Leyenék azonnal rászálltak Magyarországra és Szlovákiára, mert nem küldenek dízelt Ukrajnának, rendkívüli ülés jön – "Aggódunk az ellátásbiztonságuk miatt"

Az Európai Bizottság rendkívüli ülésre hívta össze olajkoordinációs csoportját, hogy foglalkozzon a Magyarország, Szlovákia és Ukrajna között egyre súlyosbodó vitával a Druzsba kőolajvezeték körül – írta az Euronews. Szerdán Magyarország és Szlovákia leállította a dízelolaj-szállítást Ukrajnának, miután egy orosz támadás az ukrán területen futó vezetékszakaszt forgalomból kiszorította. Budapest és Pozsony – amelyek mindketten nagymértékben támaszkodnak a vezetéken érkező orosz nyersolajra – azzal vádolják Kijevet, hogy politikai okokból szándékosan halogatja a javításokat.

Az Európai Bizottság aggodalmát fejezte ki Ukrajna tágabb energiahelyzete miatt / Fotó: AFP

A bizottság csütörtökön jelentette be, hogy a rendkívüli ülésre a következő szerdán kerül sor,

Magyarország,

Szlovákia

és Horvátország

részvételével. „Összehívtunk egy eseti olajkoordinációs csoportot, hogy megvitassuk az ellátási zavarok hatását és az üzemanyag-ellátás lehetséges alternatíváit” – mondta Anna-Kaisa Itkonen, a bizottság szóvivője.

Magyarország arra kérte a bizottságot, hogy segítse elő a tengeri úton szállított orosz olaj alternatív útvonalként történő továbbítását Horvátország Adria-kőolajvezetékén keresztül. Horvátország azonban már elutasította a kérelmet.

Bizottság: „nincs nyomás Ukrajnára”

A bizottság igyekezett elhatárolódni azoktól a jelentésektől, amelyek szerint nyomást gyakorolt volna Kijevre a csővezeték javításának felgyorsítása érdekében.

„Kapcsolatban állunk az ukrán hatóságokkal a csővezeték javításának ütemtervével kapcsolatban. Nagyon-nagyon fontos, hogy ezt ne úgy értelmezzék, mintha bármilyen nyomást gyakorolnánk Ukrajnára” – hangsúlyozta Itkonen. A bizottság közölte: Magyarország és Szlovákia egyaránt elegendő olajkészlettel rendelkezik, és ellátásbiztonságuk nincs közvetlen veszélyben. Ugyanakkor aggodalmát fejezte ki Ukrajna tágabb energiahelyzete miatt.

Aggódunk Ukrajna ellátásbiztonsága miatt, amely rendkívül nehéz helyzetben van a zord tél alatt

– mondta Paula Pinho, az Európai Bizottság főszóvivője.

Magyarország és Szlovákia figyelmeztetett: amennyiben a vezetéket nem javítják meg, intézkedéseiket akár az áram- és a gázellátásra is kiterjeszthetik.

Ukrajna már most is súlyos áramszünetekkel és fűtéskimaradásokkal küzd az energetikai infrastruktúrát érő folyamatos orosz támadások miatt. Kijev többször felszólította mindkét országot, hogy hagyjanak fel az orosz üzemanyagok használatával, ám Budapest és Pozsony ellenállt, az alternatív ellátási útvonalakra való átállás magas költségeire hivatkozva.