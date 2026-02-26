Orbán Viktor határozottan üzent a Barátság kőolajvezeték kapcsán: hajlandó lenne a nagy kompromisszumra – a labda most az EU-nál pattog
Magyarország és Szlovákia tényfeltáró vizsgálatot szorgalmaz annak megállapítására, hogy milyen károk keletkeztek a Barátság kőolajvezetéken, és mennyi idő alatt lehet helyreállítani a károkat. A Politico értesülései szerint Orbán Viktor miniszterelnök azt vetette fel, hogy Magyarország elállhat vétójától az Európai Unió Kijevnek szánt, 90 milliárd eurós támogatásával kapcsolatban, amennyiben az EU felméri az ukrajnai olajvezetékben keletkezett károkat.
A lap egy általa megszerzett, csütörtöki keltezésű, António Costának, az Európai Tanács elnöknek címzett levélre hivatkozik, melyben Orbán azt írta, hogy teljes mértékben tisztában van azzal a politikai nehézséggel, amelyet az okoz, hogy hazánk blokkolja a Kijevnek nyújtandó. A kölcsönről a decemberi európai uniós csúcson valamennyi uniós vezető megállapodott.
Több tagállam is élesen bírálta Orbánt amiatt, hogy megváltoztatta álláspontját, miután egy orosz dróntámadás megrongálta a Barátság kőolajvezetéket, leállítva ezzel az olajszállítást. A magyar-ukrán viszony tovább romlott, miután Ukrajna késlelteti a vezeték javítását. Kijev ugyanakkor azt hangoztatja, hogy a károk mértéke önmagában teszi nehézzé, hogy a Barátság kőolajvezetéket ismét üzembe helyezzék.
„Magyarország érdeke, hogy a szállítás a lehető leghamarabb helyreálljon, ezért támogatja egy tényfeltáró misszió ötletét, amelyben Magyarország és Szlovákia által delegált szakértők részvételével ellenőriznék a Barátság kőolajvezeték állapotát. Magyarország elfogadja egy ilyen misszió megállapításait” – idézi Orbán Viktort a Politico.
Egy magas rangú uniós tisztségviselő a lapnak elmondta, hogy az EU tudomásul vette a károk felmérésére irányuló kéréseket, ugyanakkor a biztonsági helyzet rendkívül összetetté teszi a feladatot. Eközben a tagállamok fokozzák a nyomást Budapestre, hogy tartsa magát korábbi vállalásaihoz.
A lap megjegyezte, hogy Ukrajna áprilisban kifogyhat a pénzből, amennyiben nem rendeződik a helyzet, Magyarországon pedig ugyanebben a hónapban tartanak parlamenti választásokat.
Emiatt nem véletlen az sem, hogy az uniós vezetők olyan megoldást keresnek, amely lehetővé tenné, hogy Orbán Viktor feloldja az Ukrajnának szánt források blokkolását, elkerülve egy nyílt jogi konfliktust Brüsszel és Budapest között – mondta három uniós diplomata a Politicónak a Barátság kőolajvezeték körüli vita kapcsán.
Közülük két diplomata szerint is reális lehet egy olyan megoldás kidolgozása, amely ígéretet tartalmazna a Barátság vezetéken történő orosz olajszállítás helyreállításáról. Ez hasonló lenne ahhoz a 2025. októberi kompromisszumhoz, amikor Szlovákia az orosz gáz kivezetését ellenezte, de vétóját feloldotta, miután a csúcstalálkozó zárónyilatkozatába bekerült egy ígéret az energiaellátás fenntartásáról.
Egyes diplomaták azt is javasolták, hogy uniós delegáció utazzon Ukrajnába, és ellenőrizze a vezetéket.
A most hivatkozott levél szerint erre a megoldásra a magyar kormány is nyitott lenne.
Az ugyanakkor továbbra is kérdéses, hogy egy ilyen javaslatra hogyan reagálna Ukrajna. Kijev ugyanis egyelőre nem nyilvánult meg sem Orbán Viktor nyilvános levelei kapcsán, sem a felmerült egyéb javaslatokra. Az azonban biztos, hogy az ukránoknak a jelenlegi gazdasági és katonai helyzet közepette égestő szükségük lenne az Európai Uniótól származó 90 milliárd euróra.
A Politico egy csütörtöki keltezésű levélre hivatkozik. Ez Orbán Viktor még nem tette közzé. Azonban kedden nyilvánosságra hozott egy másik, szintén Antonio Costának címzett levelet. A kormányfő akkor éles hangú levelet írt az Európai Tanács elnökének, ugyanis szerint abszurd helyzet, hogy Brüsszel a 90 milliárd eurós hitelmegállapodás betartását kéri számon, miközben Ukrajna energia-vészhelyzetet idézett elő Magyarországon.
„Elnök Úr! A tények makacs dolgok: nincsenek technikai akadályai annak, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül újrainduljon az olajszállítás Magyarország felé. Ehhez kizárólag Ukrajna politikai döntésére van szükség” – írta Orbán Viktor az Európai Tanács elnökének levelében, amelyet közzétett a Facebookon.
„De Ön is bizonyára látja a helyzet abszurditását: hozunk egy Ukrajna számára pénzügyileg kedvező döntést, amelyet személy szerint nem támogatok, majd Ukrajna energia-vészhelyzetet idéz elő Magyarországon, és Ön azt kéri tőlem, tegyek úgy, mintha semmi sem történt volna. Ez lehetetlen! Nem áll módomban semmilyen, Ukrajna számára kedvező döntést támogatni mindaddig, amíg nem térnek vissza a normalitás talajára” – jelentette ki a rövid, ámde lényegre törő levélben a kormányfő.