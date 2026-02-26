Orbán Viktor határozottan üzent a Barátság kőolajvezeték kapcsán: hajlandó lenne a nagy kompromisszumra – a labda most az EU-nál pattog

Magyarország és Szlovákia tényfeltáró vizsgálatot szorgalmaz annak megállapítására, hogy milyen károk keletkeztek a Barátság kőolajvezetéken, és mennyi idő alatt lehet helyreállítani a károkat. A Politico értesülései szerint Orbán Viktor miniszterelnök azt vetette fel, hogy Magyarország elállhat vétójától az Európai Unió Kijevnek szánt, 90 milliárd eurós támogatásával kapcsolatban, amennyiben az EU felméri az ukrajnai olajvezetékben keletkezett károkat.

Orbán Viktor ismét megszólalt a Barátság kőolajvezetékről / Fotó: AFP

A lap egy általa megszerzett, csütörtöki keltezésű, António Costának, az Európai Tanács elnöknek címzett levélre hivatkozik, melyben Orbán azt írta, hogy teljes mértékben tisztában van azzal a politikai nehézséggel, amelyet az okoz, hogy hazánk blokkolja a Kijevnek nyújtandó. A kölcsönről a decemberi európai uniós csúcson valamennyi uniós vezető megállapodott.

Több tagállam is élesen bírálta Orbánt amiatt, hogy megváltoztatta álláspontját, miután egy orosz dróntámadás megrongálta a Barátság kőolajvezetéket, leállítva ezzel az olajszállítást. A magyar-ukrán viszony tovább romlott, miután Ukrajna késlelteti a vezeték javítását. Kijev ugyanakkor azt hangoztatja, hogy a károk mértéke önmagában teszi nehézzé, hogy a Barátság kőolajvezetéket ismét üzembe helyezzék.

„Magyarország érdeke, hogy a szállítás a lehető leghamarabb helyreálljon, ezért támogatja egy tényfeltáró misszió ötletét, amelyben Magyarország és Szlovákia által delegált szakértők részvételével ellenőriznék a Barátság kőolajvezeték állapotát. Magyarország elfogadja egy ilyen misszió megállapításait” – idézi Orbán Viktort a Politico.

Egy magas rangú uniós tisztségviselő a lapnak elmondta, hogy az EU tudomásul vette a károk felmérésére irányuló kéréseket, ugyanakkor a biztonsági helyzet rendkívül összetetté teszi a feladatot. Eközben a tagállamok fokozzák a nyomást Budapestre, hogy tartsa magát korábbi vállalásaihoz.

A lap megjegyezte, hogy Ukrajna áprilisban kifogyhat a pénzből, amennyiben nem rendeződik a helyzet, Magyarországon pedig ugyanebben a hónapban tartanak parlamenti választásokat.