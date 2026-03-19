Váratlan bejelentést tett a BYD Magyarországról: totális hadműveletbe kezd, aggódhat a Volkswagen – a szegedi gyár áttörésre készül

A BYD jól kezdte az idei évet, az első két hónap alatt az értékesítés nagyot bővült éves összehasonlításban. A kínai autógyártó az év végéig lefedné márkakereskedésekkel az országot. A BYD Hungary ezen kívül is nem kis célt tűzött ki maga elé az idei évre.
VG/MTI
2026.03.19, 07:39
Frissítve: 2026.03.19, 07:54

A BYD kínai autómárka nem lassít az erőteljes európai terjeszkedés ütemén az idén: 35 országban kiépített több mint 1000 egységből álló hálózatát 2000 fölé bővítené az év végéig, Magyarországon pedig a tavalyi 14-ről 30-ra növelné a márkakereskedések számát, lefedve ezzel a piacot – tájékoztattak a a BYD Hungary vezetői.

Fotó: NurPhoto via AFP

Rényi-Vámos Ádám országigazgató ismertetése szerint a BYD jól kezdte az idei évet, az első két hónap alatt az értékesítés 84,6 százalékkal bővült éves összehasonlításban.

A Datahouse adatai szerint idén január-februárban 464 új BYD kelt el a magyarországi újautó-piacon. Ez a személyautók és kishaszonjárművek egyesített piacán 2,44 százalékos részesedést biztosít a márkának.

A tisztán elektromos járművek szegmensében az idei első két hónapban több mint 300 járművet adtak el, a BYD részesedése ebben a kategóriában már 18 százalékra nőtt Magyarországon a tavalyi év végi 16 százalékról.

Az országigazgató jelezte, hogy 

a márka immár az első helyen áll a kívülről tölthető járművek szegmensében és a tisztán elektromos kishaszonjárművek kategóriájában is.

A BYD a 2023. évi magyarországi induláskori, 3 modelljéből álló kínálatát gyorsan felfejlesztette, jelenleg már 8 elektromos és 3 plug-in hibrid modellel van jelen a piacon. A márka értékesítésében erősebb a magánvevők aránya, a flottavásárlás 40-50 százalékot tesz ki.

A BYD Hungary hatalmas növekedés előtt áll, nem kis célt tűzött ki Magyarországon

Rényi-Vámos Ádám drasztikus növekedésre is esélyt lát az idei évre, célként jelölte meg, hogy a márka bekerüljön a Magyarországon legnépszerűbb 5-6 márka közé, ami 7000 feletti darabszám eladását feltételezi a 2025. évi 2499 jármű után. Az országigazgató szerint a terv teljesülése nagyban függ attól, hogy milyen ütemben tudnak megnyílni az év során az új márkapontok.

A 2003-ban alapított BYD Auto a kínai BYD multinacionális csúcstechnológiai vállalat autóipari leányvállalata, amely a tisztán elektromos és plug-in hibrid járművek fejlesztésére összpontosít. A cég több milliárd eurós beruházással autógyárat létesít Szegeden, ahol az idei első negyedévben megkezdődtek a gyártáspróbák, és a 2. negyedévben elindulhat a sorozatgyártás.

A top 10 eladott autómárka Magyarországon 2025-ben

Tavaly összesen 129 440 új autó talált gazdára, ami a 2024-es 121 609 darabszámhoz képest 6,44 százalékos emelkedést jelent – írja a VAOL.

A Suzuki 14 285 értékesített autóval 22. alkalommal szerezte meg az első helyet, ezen belül is az esztergomi gyártású S-Cross és a Vitara volt a legnépszerűbb, egyenként 6000 darab körüli eladási számmal. Második helyen, nem sokkal lemaradva követi a Suzukit a Toyota, majd a Skoda és a Volkswagen következik, ötödik helyen a Ford található. 

A hatodik helyet megszerző dél-koreai Kia már csak feleannyi autót tudott eladni, mint az első helyezett Suzuki. Az első tízbe még belefért a BMW és a Mercedes, a Hyundai és a Nissan.

A BYD tavaly a 17. helyre kapaszkodott fel 2412 eladott autóval.

Már a Szegeden gyárat építő BYD-t is szorongatják a kínai riválisai – a magyar piacon is kesztyűt dobtak neki

A piacvezető, Szegeden óriásgyárat építő BYD-vel szemben a kínai autógyártás másik két, európai expanzióban lévő óriása kiváló évet zárt. A szerdán publikált gyorsjelentések szerint mind a Geely, mint a Chery üzleti adatai jobban alakultak a piac által előzetesen vártnál. A Chery Automobile tavaly 2 631 381 darab járművet értékesített világszerte, ez 8 százalékkal több az előző évben elértnél.

Ugyanakkor az autógyártó profitja 34,6 százalékkal, 2,77 milliárd dollárra nőtt, ami azt jelzi, hogy a kínai piacon zajló áldatlan árverseny ellenére is tartani, sőt növelni tudta bruttó haszonkulcsát, mégpedig 30 bázisponttal, 13,8 százalékra. A társaság árbevétele eközben 11,3 százalékkal, 44,11 milliárd dollárra nőtt. 

