EUR/HUF385,8 -0,69% USD/HUF334,56 -1,34% GBP/HUF442,09 -1,02% CHF/HUF417,19 -1,59% PLN/HUF89,88 -0,75% RON/HUF75,65 -0,71% CZK/HUF15,71 -0,71%
BUX121 380,56 +0,5% MTELEKOM2 065 +0,73% MOL3 956 -1,42% OTP35 420 +1,13% RICHTER11 840 -0,51% OPUS468,5 +9,5% ANY6 800 -0,29% AUTOWALLIS149 0% WABERERS4 420 -6,33% BUMIX8 775,16 +1,26% CETOP4 012,87 -0,3% CETOP NTR2 548,05 +1,34%
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Kapitány István

Sokkoló árrobbanást hozhat a Tisza terve: milliókat bukhatnak a családok – Kapitány Istvánék elképzelései megüthetik a magyar pénztárcákat

A Tisza Párt elképzelései jelentősen növelhetik a háztartások kiadásait és csökkenthetik az elkölthető jövedelmet. Az energiaárak emelkedése és a jelenlegi védőintézkedések kivezetése drasztikus drágulást hozhat. Mindez a fogyasztás visszaesésén keresztül a gazdasági növekedést is fékezheti.
VG
2026.03.31, 16:18
Frissítve: 2026.03.31, 16:34

A vita középpontjába az a kiszivárgott terv került, amely a Tisza Párt energiapolitikai fordulatát vetíti előre: az orosz energiahordozókról való leválás, a rezsicsökkentés és a védett árak kivezetése, valamint új adók bevezetése szerepel az elképzelések között. A háttéranyagok szerint ez akár jelentős áremelkedéssel járhat, különösen az üzemanyagok és az energia területén.

Magyar Péter és Kapitány István: kiszivárgott a Tisza energiaterve / Fotó: Magyar Péter / Facebook

„Védőernyőt jelentenek a jelenlegi intézkedések”

Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai vezetője szerint a jelenlegi gazdaságpolitikai eszközök

  • a rezsicsökkentés,
  • a védett üzemanyagárak
  • és az árréstoppok

együttesen komoly védelmet biztosítanak a háztartásoknak. Ezek az intézkedések mérséklik a családi kiadásokat, stabilizálják az árakat, és hozzájárulnak az infláció csökkentéséhez is. A szakértő szerint ez a védőernyő különösen fontos a jelenlegi gazdasági környezetben.

Többmilliós többletköltség jöhet a családoknak

Pásztor Szabolcs szerint a védelmi intézkedések kivezetése azonnali és érzékelhető hatással járna. Az elemző kiemelte, hogy

éves szinten akár több millió forintos többletkiadás is megjelenhet a háztartásoknál, ami jelentősen csökkentené az elkölthető jövedelmet.

Ez közvetlenül visszafogná a fogyasztást is, amely a magyar gazdaság egyik legfontosabb hajtóereje. A szakértő kiemelte: a fogyasztás csökkenése a kiskereskedelmen keresztül gyorsan megjelenik a GDP-ben is.

A háttérszámítások szerint az orosz energiahordozókról való leválás következtében az üzemanyagárak akár 1000 forint körüli szintre emelkedhetnek. Emellett az árrésstopok kivezetése az élelmiszerárakban is látványos drágulást hozhatna, és ismét jelentős különbségek alakulhatnának ki a beszerzési és az eladási árak között.

Új adók is terhelhetik a lakosságot

A tervek között szereplő , megtakarításokat érintő adó a szakértő szerint tovább terhelné a háztartásokat, mivel a korábbi megtakarításokat adóztatná meg. Ez közvetlen jövedelemelvonást jelentene, amely szintén a fogyasztás csökkenéséhez vezetne. Az elképzelések szerint az ebből származó bevételek finanszíroznák például a Mol dunai finomítójának átállását.

Életszínvonal-csökkenést hozhat az energiaátállás

Pásztor Szabolcs szerint a belengetett intézkedések összességében nem pusztán gazdaságpolitikai kérdések, hanem közvetlenül érintik a háztartások mindennapjait. Úgy látja, hogy az intézkedések áremelő hatása miatt a családok kiadásai látványosan növekednének, ami érzékelhető életszínvonal-csökkenést eredményezhet.

A szakértő hangsúlyozta: ezek a hatások nem elméletiek, hanem a gyakorlatban is gyorsan megmutatkoznának a magyar családok pénztárcájában.

Kimondta a szakértő: a Tisza Párt energiatervének semmi köze a gazdasági racionalitáshoz – a magyarok innák meg a levét a hibás döntéseknek

Súlyos gazdasági és társadalmi kockázatokat hordoz a Tisza Párthoz kötött, kiszivárgott energiaátállási terv – mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel. Az MGFÜ Makroelemzési Osztályának vezető elemzője szerint az orosz energiáról való gyors leválás, a rezsicsökkentés megszüntetése és új adók bevezetése akár drasztikus áremelkedést is okozhat Magyarországon. A Tisza Pártnak tulajdonított programban több mint 2000 milliárd forintot szednének be az emberektől.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
