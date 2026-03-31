Sokkoló árrobbanást hozhat a Tisza terve: milliókat bukhatnak a családok – Kapitány Istvánék elképzelései megüthetik a magyar pénztárcákat

A vita középpontjába az a kiszivárgott terv került, amely a Tisza Párt energiapolitikai fordulatát vetíti előre: az orosz energiahordozókról való leválás, a rezsicsökkentés és a védett árak kivezetése, valamint új adók bevezetése szerepel az elképzelések között. A háttéranyagok szerint ez akár jelentős áremelkedéssel járhat, különösen az üzemanyagok és az energia területén.

Magyar Péter és Kapitány István: kiszivárgott a Tisza energiaterve / Fotó: Magyar Péter / Facebook

„Védőernyőt jelentenek a jelenlegi intézkedések”

Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai vezetője szerint a jelenlegi gazdaságpolitikai eszközök

a rezsicsökkentés,

a védett üzemanyagárak

és az árréstoppok

együttesen komoly védelmet biztosítanak a háztartásoknak. Ezek az intézkedések mérséklik a családi kiadásokat, stabilizálják az árakat, és hozzájárulnak az infláció csökkentéséhez is. A szakértő szerint ez a védőernyő különösen fontos a jelenlegi gazdasági környezetben.

Többmilliós többletköltség jöhet a családoknak

Pásztor Szabolcs szerint a védelmi intézkedések kivezetése azonnali és érzékelhető hatással járna. Az elemző kiemelte, hogy

éves szinten akár több millió forintos többletkiadás is megjelenhet a háztartásoknál, ami jelentősen csökkentené az elkölthető jövedelmet.

Ez közvetlenül visszafogná a fogyasztást is, amely a magyar gazdaság egyik legfontosabb hajtóereje. A szakértő kiemelte: a fogyasztás csökkenése a kiskereskedelmen keresztül gyorsan megjelenik a GDP-ben is.

A háttérszámítások szerint az orosz energiahordozókról való leválás következtében az üzemanyagárak akár 1000 forint körüli szintre emelkedhetnek. Emellett az árrésstopok kivezetése az élelmiszerárakban is látványos drágulást hozhatna, és ismét jelentős különbségek alakulhatnának ki a beszerzési és az eladási árak között.

Új adók is terhelhetik a lakosságot

A tervek között szereplő , megtakarításokat érintő adó a szakértő szerint tovább terhelné a háztartásokat, mivel a korábbi megtakarításokat adóztatná meg. Ez közvetlen jövedelemelvonást jelentene, amely szintén a fogyasztás csökkenéséhez vezetne. Az elképzelések szerint az ebből származó bevételek finanszíroznák például a Mol dunai finomítójának átállását.