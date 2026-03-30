Szijjártó Péter: háromszoros rezsi, 1000 forintos benzin – ezt hozná a Tisza Párt terve

Szijjártó Péter szerint jelentős rezsi- és üzemanyagár-emelkedést hozna egy esetleges kormányváltás, amennyiben a Tisza Párt az általa feltételezett energiapolitikai irányt valósítaná meg. A külgazdasági és külügyminiszter Kiskunhalason úgy fogalmazott: a tervek végrehajtása a jelenlegi rezsicsökkentési rendszer megszüntetésével járna, ami a háztartások terheinek érdemi növekedését eredményezné.

A tárcavezető állítása szerint a szóban forgó elképzelések a brüsszeli energiapolitika átvételét jelentenék, melynek része lenne a hatósági árak kivezetése. Elmondta: ez azt eredményezné, hogy a lakossági rezsiszámlák akár háromszorosukra emelkedhetnek, miközben megszűnne az üzemanyagok esetében alkalmazott árvédelem is.

Szijjártó Péter azt is hangsúlyozta, hogy

az orosz energiahordozók – különösen a földgáz és a kőolaj – jelenlegi szerepének visszaszorítása tovább növelné a költségeket.

A külügyminiszter szerint, ha ezek az importforrások kiesnének, az további áremelkedést okozna mind a háztartási energia, mind az üzemanyagok esetében.

A miniszter szerint a benzin és a gázolaj ára ilyen forgatókönyv mellett ezer forint fölé emelkedhetne literenként. Emellett arról is beszélt, hogy az elképzelések részeként akár új adóterhek is megjelenhetnek, melyek tovább növelnék a lakosság kiadásait.

Szalai Piroska miniszterelnöki megbízott konkrét számításokkal is alátámasztotta, milyen hatásokkal járhatnának az említett intézkedések. Állítása szerint egy kétgyermekes, átlagjövedelmű család esetében éves szinten mintegy 1,8 millió forintos többletkiadás jelentkezhetne, ha megszűnne a rezsicsökkentés, a védett üzemanyagár és az árréscsökkentés.

A számítás alapján a jelenlegi évi 250-350 ezer forintos rezsiköltség akár egymillió forint közelébe emelkedhetne,

miközben szélsőséges esetben ennél is nagyobb, akár négyszeres drágulás sem kizárt.

Az üzemanyagoknál a literenkénti ár akár 1000 forint körül alakulhatna, ami éves szinten 600-900 ezer forintos többletterhet jelenthet egy kétautós háztartásnak. Emellett az árréscsökkentés kivezetése az élelmiszer-kiadásokban további 180-360 ezer forintos növekedést okozhatna. A bejegyzés szerint további adóintézkedésekkel együtt a teljes elvonás mértéke akár több millió forintra is nőhet egy átlagos család esetében.