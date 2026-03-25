Szenzáció: Ikarus buszok áraszthatják el a Balkánt, 100 darabot akar venni az első ország ‒ ennél is nagyobb dobásra készül a magyar gyártó

Újabb országban jelenhet meg az Ikarus, a héten nemzetközi delegáció kereste fel az céget, a Bosznia-Hercegovinából érkezett szakemberek a magyar gyártású, elektromos hajtású járművek beszerzéséről egyeztettek. A küldöttséget Drasko Sztanivukovics, Banja Luka szerb nemzetiségű polgármestere vezette, aki a magyarországi látogatásról saját Instagram-profilján is beszámolt, és a város felületeire is felkerült az erről szóló hír.

Bosznia-Hercegovina második legnagyobb városa is bevásárol Ikarus buszokból / Fotó: Yutong

A Vezess cikke szerint a hír azóta vírusként terjed a balkáni ország médiájában, sokan beszámoltak az új Ikarusok érkezésével kapcsolatos részletekről. A polgármesternek személyesen lehetősége nyílt megtekinteni egy Ikarus 120e típusú, tisztán elektromos városi kivitelű autóbuszt. A városvezető-polgármester elmondása szerint a következő években több (akár 100 darab) ilyen típusú autóbuszt is vásárolhatnak, az első példányok pedig még idén megjelenhetnének Bosznia-Hercegovina második legnagyobb városának útjain.

„Nemcsak zéróemissziós autóbuszok, hanem villamosok vásárlásáról is tárgyaltunk. Ennek köszönhetően Európában először nálunk állhatnak forgalomba ezek az innovatív járművek” ‒ nyilatkozta ennek kapcsán Drasko Sztanivukovics. A polgármester a Vezess szerint valószínűleg az ART-rendszerben közlekedő, gumikerekű villamosokra gondolt, amelyet az Ikarus a CRCC-vel együttműködésben tervez gyártani Székesfehérváron. Ha ez megvalósul, az minden bizonnyal szenzációnak számít, hiszen a lap tudomása szerint eddigi egyelőre még nem állítottak üzembe Ikarus márkanévvel ilyen gumikerekű villamost.

Banja Lukában jelenleg több mint 20 autóbusz-viszonylat működik, a város közösségi közlekedésében 60-80 darab autóbusz vesz részt. Azonban a több mint 200 ezer fős városnak nincsen villamosvonala.

Az Ikarus ezzel egy újabb országban jelenhet meg elektromos hajtású járműveivel Közép-Európában. A legendás magyar gyártó eddig Németországba, Lengyelországba és Romániába exportált zéróemissziós, városi autóbuszokat. Az Ikarus 120e ugyanakkor a napokban megkezdte újabb németországi tesztkörútját, így ez akár további beszerzéseket is hozhat a magyar márkának.