Ilyet még nem látott Magyarország, de a világ sem: teljesen új, fejtetőre állított lottó érkezik – most akkor nyer, ha nem talál

Új perspektívát nyit a Lutri a sorsolásos játékok világában – derült ki a Szerencsejáték Zrt. közleményéből. A vállalat március 30-án indította útjára a lottó ellentétére hajazó legújabb játékát, ahol az nyer, aki nem a kihúzott számokat ikszelte.

Horváth Zoltán játék- és innovációs igazgató mutatta be az egyfajta inverz lottóként működő játékot / Forrás: Szerencsejáték Zrt.

A Lutrin 49 számból kell 10-et választani, majd pedig drukkolni, hogy ne szülessen találatunk. Minden sorsoláson 14 számot húznak ki a 49-ből. A játék újdonsága azonban nemcsak a szokásostól eltérő játékélményben rejlik, hanem abban is, hogy akár négy napig, négy sorsolás erejéig izgulhatunk számainkért. A hagyományos lottójátékoktól eltérően a Lutrinál akár naponta hozhatunk döntést, hogy kiszállunk-e az elért nyereménnyel, vagy kockáztatunk és továbbmegyünk egy magasabb lehetséges nyereményért, a 4. sorsolás végén akár a 400 millió forintért.

Egyfajta inverz lottót játszhatnak a szerencsevadászok

A Szerencsejáték Zrt. innováció igazgatója, Horváth Zoltán kiemelte: „Arra számítunk, hogy a Lutri nemcsak a meglévő játékosbázisunknak kínál izgalmas élményt, hanem olyan potenciális játékosokat is megszólít, akik eddig nem játszottak velünk. Hiszünk benne, hogy ezzel a termékkel nemcsak egy új játékot adunk az ügyfeleinknek, hanem egy új perspektívát is arra, hogyan lehet a klasszikus lottóélményt újraértelmezni.”

A sorsolások minden nap 23:30 és 23:59 között zajlanak hitelesített véletlenszám-generátor segítségével. A feladott szelvény azonnal játékba kerül, és részt vesz az aznapi sorsoláson (amennyiben az esti sorsolást megelőzően került megvásárlásra). Egy szelvény legfeljebb négy egymást követő napon – vagyis négy sorsoláson – keresztül érvényes, és a főnyeremény eléréséhez nem szabad eltalálni egyik nap sem a kihúzott számokat. Jó hír viszont, hogy nemcsak akkor nyerhetünk, ha minden számunk életben maradt, vannak kisebb összegű nyeremények arra az esetre is, ha néhány számunkat azért kihúzták.

„A mostani fejlesztés egy izgalmas innovációs folyamat újabb mérföldköve, amelyben a játékélményt a technológiai fejlődés és a játékosok változó elvárásai mentén gondoljuk újra. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a Lutri egy saját fejlesztés eredménye” – mondta az igazgató.