Ilyet még nem látott Magyarország, de a világ sem: teljesen új, fejtetőre állított lottó érkezik – most akkor nyer, ha nem talál

Nemzetközi szinten is egyedi játékmenettel rendelkező játékot vezet be március végétől a Szerencsejáték Zrt. A Lutri alapjaiban értelmezi újra a klasszikus lottót. A játék akár négy napig is eltarthat, miközben naponta kerülnek döntési helyzetbe a játékosok, akik – eltérően az eddig megszokottól – akkor örülhetnek igazán, ha nem találják el a kihúzott számokat. A tét minden nap 400 millió forint.
Zováthi Domokos
2026.03.30, 12:29
Frissítve: 2026.03.30, 13:26

Új perspektívát nyit a Lutri a sorsolásos játékok világában – derült ki a Szerencsejáték Zrt. közleményéből. A vállalat március 30-án indította útjára a lottó ellentétére hajazó legújabb játékát, ahol az nyer, aki nem a kihúzott számokat ikszelte.

Horváth Zoltán játék- és innovációs igazgató mutatta be az egyfajta inverz lottóként működő játékot / Forrás: Szerencsejáték Zrt.

A Lutrin 49 számból kell 10-et választani, majd pedig drukkolni, hogy ne szülessen találatunk. Minden sorsoláson 14 számot húznak ki a 49-ből. A játék újdonsága azonban nemcsak a szokásostól eltérő játékélményben rejlik, hanem abban is, hogy akár négy napig, négy sorsolás erejéig izgulhatunk számainkért. A hagyományos lottójátékoktól eltérően a Lutrinál akár naponta hozhatunk döntést, hogy kiszállunk-e az elért nyereménnyel, vagy kockáztatunk és továbbmegyünk egy magasabb lehetséges nyereményért, a 4. sorsolás végén akár a 400 millió forintért.

Egyfajta inverz lottót játszhatnak a szerencsevadászok

A Szerencsejáték Zrt. innováció igazgatója, Horváth Zoltán kiemelte: „Arra számítunk, hogy a Lutri nemcsak a meglévő játékosbázisunknak kínál izgalmas élményt, hanem olyan potenciális játékosokat is megszólít, akik eddig nem játszottak velünk. Hiszünk benne, hogy ezzel a termékkel nemcsak egy új játékot adunk az ügyfeleinknek, hanem egy új perspektívát is arra, hogyan lehet a klasszikus lottóélményt újraértelmezni.”

A sorsolások minden nap 23:30 és 23:59 között zajlanak hitelesített véletlenszám-generátor segítségével. A feladott szelvény azonnal játékba kerül, és részt vesz az aznapi sorsoláson (amennyiben az esti sorsolást megelőzően került megvásárlásra). Egy szelvény legfeljebb négy egymást követő napon – vagyis négy sorsoláson – keresztül érvényes, és a főnyeremény eléréséhez nem szabad eltalálni egyik nap sem a kihúzott számokat. Jó hír viszont, hogy nemcsak akkor nyerhetünk, ha minden számunk életben maradt, vannak kisebb összegű nyeremények arra az esetre is, ha néhány számunkat azért kihúzták.

„A mostani fejlesztés egy izgalmas innovációs folyamat újabb mérföldköve, amelyben a játékélményt a technológiai fejlődés és a játékosok változó elvárásai mentén gondoljuk újra. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a Lutri egy saját fejlesztés eredménye” – mondta az igazgató.

Kiemelte: „nem egy játékfejlesztő beszállító kínálta fel nekünk, nem egy másik lottótársaság kínálatából vettük át, hanem egy saját, zöld mezős innováció terméke. Fontos számunkra, hogy ne csupán kövessük a nemzetközi trendeket, hanem időnként mi magunk formáljuk azokat.”

Magyarországon először a Lutrival jelenik meg sorsolásos játékok esetében a cash outhoz hasonló funkció, vagyis a kiszállás lehetősége, tehát a játékos nyereményét bármely sorsolás után felveheti, de dönthet úgy is, hogy a nagyobb összeg reményében kockáztat.

„Ez a megoldás nemcsak új szintre emeli az inverz játékélményt, hanem egy modernebb, rugalmasabb, és a játékosok döntési szabadságát előtérbe helyező játékmódot is teremt” – emelte ki Horváth Zoltán.

A Lutrin a kiszállás funkcióval a játékosok minden nap 23:30-ig élhetnek, vagyis addig kell döntést hozniuk arról, hogy

  • játékban maradnak
  • vagy felveszik a nyereményüket.

Kiszállni internetes játék vagy Játékoskártyával vásárolt Lutri esetén a Szerencsejatek.hu oldalon, míg Játékoskártya nélkül vásárolt játék esetében valamelyik értékesítőhelyen, a nyitvatartási időben van lehetősége a játékosoknak. A nyeremény összege attól is függ, hogy a játékosnak hány száma maradt bent és melyik sorsolást követően döntene a kiszállás mellett.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
