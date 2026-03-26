Magyar gazdaság: elkezdte felmérni az iráni háború okozta károkat az MNB, sűrűsödnek a sötét felhők

Úgy ahogy van felborította a makropályát az iráni háború és ismét nem a pozitív kockázatok érvényesülnek – ez derült ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) csütörtökön megjelent márciusi inflációs jelentéséből . Tavaly decemberben a jegybank közgazdászai azt jósolták, hogy idén 2,4 százalékos növekedés mellett 3,2 százalék lesz infláció. Ehhez képest márciusban már arra számítanak, hogy a fogyasztóiár-emelkedés átlagos üteme magasabb, 3,7 százalékos lesz, miközben a GDP-növekedés lassabb, 1,7 százalék. A magyar gazdaság kilátásain tehát rontott az MNB.

Magyar gazdaság: elkezdte felmérni az iráni háború hatásait az MNB, sűrűsödnek a sötét felhők

Az infláció februárban még 1,4 százalék volt, ami tízéves mélypontnak felelt meg, ráadásul az éves bázisú indexek lassulása az elmúlt évtizedek egyik legkisebb januári és februári átárazása mellett valósult meg 2026-ban. A dezinflációhoz legnagyobb mértékben az élelmiszerek és az üzemanyagok járultak hozzá.

Ugyanakkor az infláció, főképp az iráni konfliktus energiaárakra gyakorolt hatása következtében, márciustól emelkedni kezd

– állapítják meg a jegybank közgazdászai. Mindez egybecseng azzal, amit Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője mondott a Világgazdaságnak. A közgazdász szerint amit láttunk eddig, hogy globálisan csökkennek az élelmiszerárak, miután tavaly ősszel véget ért az élelmiszerár-emelkedési ciklus, annak

búcsút inthetünk.

A Hormuzi-szoroson keresztül jelenleg nem megy át az ammoníum-nitrát, ami a műtrágyagyártás fontos alapanyaga, emiatt egyre több ország, már Kína és Oroszország is letiltotta a műtrágyaexportot. Ebből nagyon gyorsan fog generálódni egy élelmiszerársokk a termelői árak oldalán. Az energiaársokk egy-két negyedév alatt begyűrűzhet, így már a nyáron kézzel fogható lesz a hatása.

Az MNB jelentése arra is rámutat, hogy a magasabb olajárak fogyasztói árakba való begyűrűzését átmenetileg tompítja az üzemanyagokra bevezetett védett ár hatása. Az előrejelzésük alappályája szerint az áremelkedés üteme növekszik az iráni konfliktus energiaárakra gyakorolt hatása következtében és 2026 harmadik negyedévétől a toleranciasáv fölé emelkedhet. Az infláció fenntartható módon a jegybank 3 százalékos céljára csak 2027 második felében térhet vissza. Az infláció összességében 2026-ban 3,8, 2027-ben 3,7, 2028-ban pedig 3,0 százalékon alakulhat éves átlagban.