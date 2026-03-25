Nehéz heteken van túl a forint, ám amennyire ránk ijjesztett március első napjaiban, olyannyira állta a sarat az utóbbi időben. A hazai deviza árfolyammozgása mögött egyértelműen az iráni háború áll, amely rég látott kihívás elé állítja a világgazdaságot. A Hormuzi-szoros lezárása következtében naponta mintegy 20 millió hordó kőolaj esik ki a világpiacról, ami nagyságrendileg mintegy háromszorsa a 70-es évek nagy olajválsága alatt tapasztalt mennyiségnek. Ez akkora sokkot jelent a kínálati oldalon, hogy már a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője is megnyomta a vészcsengőt. Fatih Birol hétfőn azt nyilatkozta, hogy az elmúlt évtizedek legsúlyosabb energiaválsága fenyeget. Ami alaposan feladja a leckét a Magyar Nemzeti Banknak (MNB) és személyesen Varga Mihálynak.

Varga Mihály megmentette a forintot: hiába ijesztett ránk az iráni háború, a magyar deviza túlélte a vérfürdőt

Ezek után nem csoda, hogy a forint óriási nyomás alá került, március 9-én, aznap, amikor az európai piacon mérvadó Brent ára először átlépte a 100 dolláros küszöböt, ismét 400 euró árfolyamszintig gyengült. A magyar deviza gyengülése mögötti másik ok a dollár erősödése, és a feltörekvő piaci tőkekivonás, azonban ez sem magyaráz meg mindent, ugyanis kifejezetten magyar specifikus vonás. Magyarország ugyanis lényegében egy az egyben energiaimportra szorul, emiatt a forint minden energiaársokkra nagyon érzékenyen reagál. Elég csak felidézni a 2022-es energiaválságot, amikor a Északi Áramlat felrobbantását követő gázárrobbanás után a jegybank csak rendkívüli kamatemeléssel tudta elhárítani a forint tartós leértékelődését, hogy kisebb árfolyamválság alakuljon ki.

Mindezek ellenére a forint az utóbbi két hétben meglepően stabilnak mutatkozik: március 12. óta beragadt a 388 és 393 közötti árfolyamsávba és ami ennél is lényegesebb, már együtt mozog a régiós devizákkal.

Varga Mihály, az MNB elnöke, a monetáris tanács keddi kamatdöntő ülését követően, amelyben a jegybank tartotta a kamatszintet, beszélt a forint mozgásáról. A jegybankelnök azt elismerte, hogy 15 forintnál nagyobb mozgást láttunk az árfolyamban az iráni háború kitörését követően, ennek ellenére szerinte a jegybanki alapkamat

hatott és működött.

Emellett az élet az MNB óvatosságát igazolta. Februárban közel másfél év után először csökkentette az alapkamatot a jegybank, ám hangsúlyozták, hogy ezt nem jelenti a kamatcsökkentési ciklus elindítását. Az MNB tehát tartotta magát a tavaly decemberi kommunikációjához, amelyben adatvezérelt üzemmódot ígért, és azt, hogy mindig a beérkező adatok fényében hozza meg a monetáris tanács a döntését.