Hivatalos bejelentés: megépül Magyarország várva várt új autópályája, aláírták az első szakasz szerződését – ezt kell róla tudni
Aláírták a szerződést az M100-as autópálya első szakaszának megépítéséről – némiképp váratlanul ezt jelentette be Erős Gábor fideszes országgyűlési képviselő Esztergomban, amikor felszólalt Orbán Viktor nagygyűlésén. Ez lesz tehát Magyarország új autópályája.
Később Lázár János építési és közlekedési miniszter is megerősítette a fejleményt, úgy fogalmazott, hogy
az ígéret valósággá válik.
Tény, hogy az M100-as megépítéséről hosszú ideje szó van, most pedig immáron valóban kézzelfoghatóvá is vált a megépítése.
További részletek egyelőre nem derültek ki, ugyanakkor a beruházás jól dokumentált, így körülbelül ismerhető, milyen is lesz Magyarország új autópályája.
Tavaly novemberben, amikor Lázár János Lázárinfót tartott Esztergomban, hosszabban is beszélt a projektről. „Az volt a kérés, hogy Esztergomot ebből a bezárt helyzetből a vasút mellett a közúti pályán is ki kell szabadítani” – ezzel vezette fel az M100-as autópálya megépítését.
Az építési és közlekedési miniszter szerint kiemelten fontos, hogy minden megyei jogú várost, így Esztergomot is rákössék az autópálya-hálózatra. Ennek kapcsán felidézte, hogy Magyarországon zajlik Európa talán legnagyobb autópálya-fejlesztése: Győr és Budapest között nyolcsávosítják az M1-et 800 milliárd forintos költségvetéssel.
A tervek alapján az első szakasz kivitelezése a 60 kilométeren három éven át tart majd és a tárcavezető szerint az a kérdés, hogy ezalatt hozzákezdenek-e az M100-as autópálya építéséhez is, ami mintegy 30 kilométer. Most már kijelenthető, hogy igen.
A fejlesztés Úny, Kesztölc és Esztergom irányban kapcsolja rá a sztrádára a várost, ami elengedhetetlen a gazdasági növekedéshez. Három részre fogják osztani:
- az első az M1-es autópálya és Úny között húzódik,
- majd kiírják az Esztergom–Kesztölc-részt is.
- Úgy és Kesztölc között viszont négy hídra és három alagútra lesz szükség, ez a legdrágább elem, amelynek a további tervezésére még várni kell.
Az első két szakasz összesen 20 kilométer, ezt „letendereztetik” és várhatóan az azt követő 2,5 évben meg is tudják építeni.
Ezt a döntést hozta a kormány az elmúlt hetekben, részben azért jöttem, hogy erről tájékoztassam önöket
– fogalmazott tavaly novemberben Lázár János az esztergomiaknak. Aláhúzta azt is, hogy lesz M1-es bekötés, ez egy gigantikus beruházás, ráadásul Kesztölcnél bekötik az M10-est is 20 kilométer hosszan, négy sávon.
Eddig azt tudjuk, hogy az M100-as „bele fog kerülni 400 milliárdba”, de hogy pontosan milyen forrásokból áll össze ez az összeg, azt még nem derült ki pontosan.