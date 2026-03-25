Hivatalos bejelentés: megépül Magyarország várva várt új autópályája, aláírták az első szakasz szerződését – ezt kell róla tudni

Hosszú ideje szó van róla. Magyarország új autópályája most már biztosan megépül, néhány perccel ezelőtt jelentették be.
2026.03.25, 18:42
Frissítve: 2026.03.25, 19:16

Aláírták a szerződést az M100-as autópálya első szakaszának megépítéséről – némiképp váratlanul ezt jelentette be Erős Gábor fideszes országgyűlési képviselő Esztergomban, amikor felszólalt Orbán Viktor nagygyűlésén. Ez lesz tehát Magyarország új autópályája.

Magyarország új autópályája: hivatalos bejelentés, megépül az M100-as első szakasza / Fotó: MKIF/Facebook

Később Lázár János építési és közlekedési miniszter is megerősítette a fejleményt, úgy fogalmazott, hogy

az ígéret valósággá válik.

Tény, hogy az M100-as megépítéséről hosszú ideje szó van, most pedig immáron valóban kézzelfoghatóvá is vált a megépítése.

További részletek egyelőre nem derültek ki, ugyanakkor a beruházás jól dokumentált, így körülbelül ismerhető, milyen is lesz Magyarország új autópályája.

Tavaly novemberben, amikor Lázár János Lázárinfót tartott Esztergomban, hosszabban is beszélt a projektről. „Az volt a kérés, hogy Esztergomot ebből a bezárt helyzetből a vasút mellett a közúti pályán is ki kell szabadítani” – ezzel vezette fel az M100-as autópálya megépítését.

Az építési és közlekedési miniszter szerint kiemelten fontos, hogy minden megyei jogú várost, így Esztergomot is rákössék az autópálya-hálózatra. Ennek kapcsán felidézte, hogy Magyarországon zajlik Európa talán legnagyobb autópálya-fejlesztése: Győr és Budapest között nyolcsávosítják az M1-et 800 milliárd forintos költségvetéssel.

A tervek alapján az első szakasz kivitelezése a 60 kilométeren három éven át tart majd és a tárcavezető szerint az a kérdés, hogy ezalatt hozzákezdenek-e az M100-as autópálya építéséhez is, ami mintegy 30 kilométer. Most már kijelenthető, hogy igen.

A fejlesztés Úny, Kesztölc és Esztergom irányban kapcsolja rá a sztrádára a várost, ami elengedhetetlen a gazdasági növekedéshez. Három részre fogják osztani:

  1. az első az M1-es autópálya és Úny között húzódik,
  2. majd kiírják az Esztergom–Kesztölc-részt is.
  3. Úgy és Kesztölc között viszont négy hídra és három alagútra lesz szükség, ez a legdrágább elem, amelynek a további tervezésére még várni kell.

Az első két szakasz összesen 20 kilométer, ezt „letendereztetik” és várhatóan az azt követő 2,5 évben meg is tudják építeni.

Ezt a döntést hozta a kormány az elmúlt hetekben, részben azért jöttem, hogy erről tájékoztassam önöket

– fogalmazott tavaly novemberben Lázár János az esztergomiaknak. Aláhúzta azt is, hogy lesz M1-es bekötés, ez egy gigantikus beruházás, ráadásul Kesztölcnél bekötik az M10-est is 20 kilométer hosszan, négy sávon.

Eddig azt tudjuk, hogy az M100-as „bele fog kerülni 400 milliárdba”, de hogy pontosan milyen forrásokból áll össze ez az összeg, azt még nem derült ki pontosan.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
