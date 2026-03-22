Megmarad a készpénz, de ez a fizetési forma nagyon pörög

Tekintélyes mértékben nőtt a kártyás fizetések, ezen belül az okoseszközös tranzakciók összege az elmúlt években a K&H-nál – írja az Origo. A lap cikkéből a trend világosan kirajzolódik, miszerint egyszerre növekszik a készpénzállomány és nő a kártyás fizetések száma, összege.

Ez azt jelzi, hogy a készpénznek továbbra is helye van a magyar gazdaságban, de az új megoldások is teret nyertek. Meredek emelkedő pályán vannak ugyanis a kártyás fizetések, ezen belül a különböző okoseszközös megoldások összege is.

A K&H összesítése szerint a pénzintézetnél az okoseszközös vásárlások összege az idei év első két hónapjában 58 százalékkal nőtt éves szinten, míg a tranzakciók száma 38 százalékkal emelkedett. A múlt év egészében az okoseszközös forgalom több mint 60, a tranzakciószám pedig 29 százalékkal emelkedett. Az öt évvel korábbihoz képest pedig többszörösére nőtt mindkét mutató.

A robbanásszerű fejlődés jól mutatja az okoseszközös fizetésekbe vetett bizalmat. A banki mobilalkalmazások azonnali visszajelzést adnak a költésekről, így az ügyfelek könnyen és gyorsan tudják követni kiadásaikat, szemben a készpénzzel. A jövő tehát egyértelműen a könnyű és gyors fizetési megoldásoké, melyek tovább egyszerűsítik a digitális tranzakciókat a mindennapokban is.