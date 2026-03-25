Országos razziába kezd a NAV, előre megmondta, kikre fog lecsapni: jobb lesz vigyázni, 2 milliós bírságok is repkedhetnek

Országos húsvéti ellenőrzés-sorozatot indít a NAV, amelynek során kiemelten vizsgálja a szezonális termékeket árusító kereskedőket, a piacokat, a kitelepüléseket és az online értékesítést is. A hatóság a nyugtaadás, az alkalmazottak bejelentése, az áruk eredete és a jövedéki szabályok betartása mellett az ünnepi időszakban akár súlyos bírságokkal és boltbezárással is szankcionálhatja a szabálytalanságokat.
VG
2026.03.25, 07:11
Frissítve: 2026.03.25, 08:04

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) megkezdi húsvéti ellenőrzés-sorozatát. A hivatal kiemelten vizsgálja a zöldséget, gyümölcsöt, húst és tojást árusítókat. Revizorokra számíthatnak az üzletekben, a piacokon, a kitelepüléseken, az online térben, húsvét vasárnap és hétfőn pedig a rendezvényeken is – közölte az adóhatóság szerdán.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) megkezdi húsvéti ellenőrzés-sorozatát / Fotó: Székelyhidi Balázs
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) megkezdi húsvéti ellenőrzés-sorozatát / Fotó: Székelyhidi Balázs

A NAV kiemelten vizsgálja a húsvéti termékeket árusító kereskedőket

A NAV azt vizsgálja, hogy

  • a kereskedők, szolgáltatók bevételeikről adnak-e számlát vagy nyugtát, 
  • a vállalkozások bejelentik-e alkalmazottaikat, 
  • a kereskedők számot tudnak-e adni áruik eredetéről, 
  • illetve betartják-e a jövedéki termékek árusítására vonatkozó szabályokat. 
  • A revizorok az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését is vizsgálják.

Húsvétkor kiemelt figyelmet fordít a NAV az áruk eredetének vizsgálatára is: 

ha a revizorok szabálytalanságot találnak, a vállalkozás az áru értékének akár 40 százalékát kitevő bírságot kaphat.

Ráadásul ennél a jogsértésnél kötelező bírságminimum él: magánszemélyeknél és egyéni vállalkozóknál legalább 200 ezer, cégeknél minimum félmillió forint.

A szabályszegés nagyon nem kifizetődő. Az a vállalkozás ugyanis, amelyik elmulasztja a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést, akár kétmillió forintos mulasztási bírsággal is számolhat – figyelmeztetett a NAV.

A három legsúlyosabb adóügyi jogsértés (a nyugtaadás, az alkalmazotti bejelentés elmulasztása és az igazolatlan eredetű áru) valamelyikének elkövetése esetén a NAV akár 12 nyitvatartási napra is lezárhatja az üzletet. Ismételt jogsértés esetén a hivatalnak nincs mérlegelési lehetősége – a boltbezárás kötelező szankcióvá válik.

A NAV a katásokat és a kivásokat is ellenőrzi – sokat kockáztat az, aki nem tartja be a szabályokat

Speciális szabályok vonatkoznak a kedvezményes adózási módot választókra, ezért a katásoknak és a kivásoknak egyáltalán nem éri meg kockáztatni.

Elesnek ugyanis a kedvezményes adózási módtól, ha a három legsúlyosabb adóügyi jogsértés elkövetéséért állapít meg terhükre mulasztási bírságot a NAV. Az átalányadózásra való jogosultság is megszűnik, ha a vállalkozó elmulasztja nyugtaadási kötelezettségét.

A NAV ellenőrzései nem csak az állami bevételek biztosítását szolgálják, a hivatal egyben a tisztességesen működő vállalkozásokat is védi azzal, hogy fellép azokkal szemben, akik adóelkerüléssel próbálnak versenyelőnyhöz jutni.

A közelgő ellenőrzésekről mindig érdemes tájékozódni a NAV Adótraffipax-rovatában, ahol a hivatal előre jelzi, milyen típusú vizsgálatok várhatók a következő időszakban.

Lecsapott a NAV a benzinkutakra, kiderült, hogy mennyire tartják be a védett árral kapcsolatos szabályozást

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal több mint ezer benzinkutat és üzemanyag-felhasználói telephelyet ellenőrzött a kormány friss intézkedése kapcsán. A NAV a benzinkutak esetében csupán csekély százalékban talált visszaélést a védett árú üzemanyag-értékesítés kapcsán, a nagy telephelyeknél pedig keresve sem találtak kihágást. Az adóhatóság figyelmeztetett, hogy több millió forintos bírságot kockáztat az, aki nem tartja be az előírásokat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
