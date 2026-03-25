Országos razziába kezd a NAV, előre megmondta, kikre fog lecsapni: jobb lesz vigyázni, 2 milliós bírságok is repkedhetnek
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) megkezdi húsvéti ellenőrzés-sorozatát. A hivatal kiemelten vizsgálja a zöldséget, gyümölcsöt, húst és tojást árusítókat. Revizorokra számíthatnak az üzletekben, a piacokon, a kitelepüléseken, az online térben, húsvét vasárnap és hétfőn pedig a rendezvényeken is – közölte az adóhatóság szerdán.
A NAV kiemelten vizsgálja a húsvéti termékeket árusító kereskedőket
A NAV azt vizsgálja, hogy
- a kereskedők, szolgáltatók bevételeikről adnak-e számlát vagy nyugtát,
- a vállalkozások bejelentik-e alkalmazottaikat,
- a kereskedők számot tudnak-e adni áruik eredetéről,
- illetve betartják-e a jövedéki termékek árusítására vonatkozó szabályokat.
- A revizorok az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését is vizsgálják.
Húsvétkor kiemelt figyelmet fordít a NAV az áruk eredetének vizsgálatára is:
ha a revizorok szabálytalanságot találnak, a vállalkozás az áru értékének akár 40 százalékát kitevő bírságot kaphat.
Ráadásul ennél a jogsértésnél kötelező bírságminimum él: magánszemélyeknél és egyéni vállalkozóknál legalább 200 ezer, cégeknél minimum félmillió forint.
A szabályszegés nagyon nem kifizetődő. Az a vállalkozás ugyanis, amelyik elmulasztja a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést, akár kétmillió forintos mulasztási bírsággal is számolhat – figyelmeztetett a NAV.
A három legsúlyosabb adóügyi jogsértés (a nyugtaadás, az alkalmazotti bejelentés elmulasztása és az igazolatlan eredetű áru) valamelyikének elkövetése esetén a NAV akár 12 nyitvatartási napra is lezárhatja az üzletet. Ismételt jogsértés esetén a hivatalnak nincs mérlegelési lehetősége – a boltbezárás kötelező szankcióvá válik.
A NAV a katásokat és a kivásokat is ellenőrzi – sokat kockáztat az, aki nem tartja be a szabályokat
Speciális szabályok vonatkoznak a kedvezményes adózási módot választókra, ezért a katásoknak és a kivásoknak egyáltalán nem éri meg kockáztatni.
Elesnek ugyanis a kedvezményes adózási módtól, ha a három legsúlyosabb adóügyi jogsértés elkövetéséért állapít meg terhükre mulasztási bírságot a NAV. Az átalányadózásra való jogosultság is megszűnik, ha a vállalkozó elmulasztja nyugtaadási kötelezettségét.
A NAV ellenőrzései nem csak az állami bevételek biztosítását szolgálják, a hivatal egyben a tisztességesen működő vállalkozásokat is védi azzal, hogy fellép azokkal szemben, akik adóelkerüléssel próbálnak versenyelőnyhöz jutni.
A közelgő ellenőrzésekről mindig érdemes tájékozódni a NAV Adótraffipax-rovatában, ahol a hivatal előre jelzi, milyen típusú vizsgálatok várhatók a következő időszakban.
