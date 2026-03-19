Orbán Viktor megérkezett Brüsszelbe az EU-csúcsra, azonnal helyre tette a németeket: "Volt már ilyen, rosszul jöttek ki belőle"

Csütörtökön Brüsszelben tartanak uniós csúcsot, ahol az egyik téma Ukrajna hadikölcsöne, melyen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz. A kormányfő újságírói kérdésre elmondta, hogy, Ukrajna politikai eszközként használja az energiát, amit hazánk nem fog elfogadni.

Orbán Viktor helyretette a németeket / Fotó: NurPhoto via AFP

Felhívta a figyelmet, hogy hogy Volodimir Zelenszkij döntése, amely az olcsó orosz olajszállításokat érintő leálláshoz vezetett, súlyosan sérti Magyarország gazdasági érdekeit. A miniszterelnök világossá tette: amíg az olajszállítás nem áll helyre, addig Magyarország semmilyen, Ukrajnát érintő pénzügyi támogatást nem fog megszavazni Brüsszelben.

A mai tanácskozás arról szól, hogy fenyeget egy olaj világgazdasági válság, ami legsúlyosabban Európát érintheti, és azt kell megmutatnunk, hogy ezt hogyan védjük ki. Magyarországnak megvannak a saját nemzeti eszközei, de nekünk európai megoldásra is szükségünk van.

Az ukrán olajblokád problémáját, azt nekünk magyaroknak kell megoldani – tette hozzá. Kiemelte: Brüsszel valójában összejátszik az ukránokkal, az ukránok oldalán áll Brüsszel. Ők az ukránok oldalán állnak, tőlük nem remélhetünk semmit, ezt az olajblokádot nekünk kell letörnünk saját erőből, de meg is van a haditervünk – fogalmazott a miniszterelnök. Hangsúlyozta:

A mi olajunk, amit blokkolnak az ukránok. Addig soha nem fogok semmilyen döntést támogatni, amely Ukrajnát támogatja, ameddig a magyarok nem kapják meg a saját olajukat.

Volt már ilyen, rosszul jöttek ki belőle a németek, ne csinálják – válaszolta a német külügyminiszter fenyegetésére a kormányfő. Orbán Viktort az aranykonvojról is kérdezték, melyről elmondta, ez Magyarország belügye.

Németország Ukrajna mellett szállt be a ringbe a Brüsszel által tervezett 90 milliárd eurós hadikölcsön miatt, Szijjártó Péter azonban egyértelművé tette: hazánk nem hajlandó „jawohl”-t mondani, amíg Ukrajna olajblokád alatt tartja az országot. Komoly politikai feszültséget hozott felszínre az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hadikölcsön ügye, miután Friedrich Merz egyértelművé tette: a támogatást sürgősen ki kell fizetni, még akkor is, ha egyes tagállamok ezt blokkolják.