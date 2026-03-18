Azonnal reagált a magyar kormány a német kancellár fenyegetésére: Merz nem teszi zsebre, amit Szijjártó Pétertől kapott – "Mindegy, hogy mit mond"

Német nyomás, magyar ellenállás – újabb fordulat a 90 milliárd eurós ukrán hitel körüli vitában. Szijjártó Péter világossá tette, hogy Magyarország nem adja fel nemzeti érdekeit.
VG/MTI
2026.03.18, 21:42
Frissítve: 2026.03.18, 21:52

Németország Ukrajna mellett szállt be a ringbe a Brüsszel által tervezett 90 milliárd eurós hadikölcsön miatt, Szijjártó Péter azonban egyértelművé tette: hazánk nem hajlandó „jawohl”-t mondani, amíg Ukrajna olajblokád alatt tartja az országot.

A német kancellár ismét nekitámadt Magyarországnak az ukrán hadikölcsön miatt, de Szijjártó Péter azonnal helyre tette / Fotó: Annegret Hilse / Reuters

Komoly politikai feszültséget hozott felszínre az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hadikölcsön ügye, miután Friedrich Merz egyértelművé tette: a támogatást sürgősen ki kell fizetni, még akkor is, ha egyes tagállamok ezt blokkolják.

A német kancellár a parlamentben úgy fogalmazott, hogy a döntés során nem lehet tekintettel lenni egyetlen olyan európai uniós országra sem, amely belpolitikai okokból akadályozza a folyamatot. 

Bár konkrétan nem nevezte meg Magyarországot, a kijelentés egyértelműen hazánkra utalt.

A válasz nem is váratott magára. Szijjártó Péter szerda este reagált, és szokatlanul éles hangnemben bírálta a német álláspontot. Szerinte Németország fel se tűnik az ellentmondás, és gyakorlatilag azt várja el a tagállamoktól, hogy feltétel nélkül rábólintsanak a döntéseire.

A külügyminiszter egy markáns kifejezéssel írta le ezt a hozzáállást: Berlin szerinte csak a „jawohl”, vagyis az „igenis” választ fogadja el. Hangsúlyozta azonban, hogy Magyarország nem ilyen ország, és nem is lesz az.

Szijjártó Péter: a feltételeink egyértelműek és igazságosak

A politikus egyértelmű feltételt szabott: addig nem támogatható az ukrán hadikölcsön, amíg Ukrajna olajblokád alatt tartja Magyarországot. Ez az energiabiztonság szempontjából kulcskérdés, és a kormány álláspontja szerint nem lehet figyelmen kívül hagyni.

A vita nemcsak politikai, hanem jogi dimenziót is kapott. A magyar álláspont szerint az uniós szabályok világosak, és a 90 milliárd euró kifizetésére csak ezek megsértésével lenne lehetőség. Szijjártó arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen lépés súlyos következményekkel járna az Európai Unió működésére és jövőjére nézve.

Ez már bohózat: az EU állítja a magyaroknak, kint van Kijevben a saját vizsgálóbizottsága, de az ukránok nem találják őket – Szijjártó Péter kiakadt

Magyarország energiabiztonságát két fronton is támadják. Szijjártó Péter élesen bírálta Brüsszelt és Kijevet a Barátság kőolajvezeték ügyében, szerinte csak színlelik a megoldáskeresést.

 

