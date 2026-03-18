Rendkívüli fejlemény az ukrán aranykonvoj botrányában: nem úgy történt, ahogy eddig tudtuk – Zelenszkij most nagyon izgulhat

Átfogó vizsgálat indult az aranykonvoj ügyében. Orbán Viktor közölte, hogy az ügy hátterében akár magas rangú katonai szereplők is állhatnak, ezért minden be- és kiáramló pénz útját feltérképezik.
2026.03.18., 06:22
Fotó: Oschadbank / Facebook

A kormányfő kedden a Bayer Show-ban az ukrán pénzszállítmány ügyéről azt mondta, hogy nemcsak Ukrajnába vittek aranyat és készpénzt, hanem az országból is hoztak Magyarországra.

Orbán Viktor közölte, hogy az aranykonvojügy hátterében akár magas rangú katonai szereplők is állhatnak, ezért minden be- és kiáramló pénz útját feltérképezik

Orbán Viktor szerint bejött ide Magyarországra, és itt mozgatták. „Hogy ki is akarták-e vinni, vagy leesett volna egy-egy köteg közben, vagy valahova hozták, ezeket most vizsgáljuk” – mondta

Hozzátette, hogy nemcsak Nyugatról hoztak be ide, hanem Ukrajnából is visszafele, „Ukrajnából ki, abból a csóró országból” – fogalmazott, jelezve, hogy ezeket az ügyeket is felgöngyölítik. 

„Meg kell vizsgálniuk a másik irányú összes pénzmozgást is, amely Ukrajnából érkezett, és innen repülőn, vagy más módon kifele ment: hova, kiknek, miért?” – mondta. 

„Én kértem egy kimutatást arról, hogy Magyarországon a többi ország irányában milyen pénzmozgások szoktak történni” –, mondta. Hozzátette: vizsgálják, hogy a Magyarországon működő bankok mekkora készpénzforgalmat bonyolítanak ilyen módon. 

„Hát ezek nincsenek köszönő viszonyban egymással. És ez csak egy szállítmány” – mondta. 

Arról is beszélt, hogy még ennél is feltűnőbb az, hogy 

tábornokok irányították az egészet, sőt személyesen kísérték. 

„Tehát itt egy alapos, átfogó, sok szempontú vizsgálat zajlik” – mondta. 

Ukrán aranykonvoj: mennyit miből hova és miért?

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy hatalmas felháborodást keltett az ukrán pénzszállítmány esete, amelyet Magyarországon kapott el a NAV és a TEK. 

A történtek az ukrán és az osztrák nyilvánosságot is kis túlzással lázban tartják, utóbit azért, mert Ausztria egyik legnagyobb bankja, a Raiffeisen adta a készpénzt, amit az ukrán aranykonvoj szállított.A magyar hatóságok szerint a magyar terrorelhárító egység március 5-én Budapesten megállított két páncélozott pénzszállító járművet, amelyek 40 millió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyrudat szállítottak. A vagyon a bécsi Raiffeisen Bank Internationaltól (RBI) származott, és az ukrán állami tulajdonú Oschadbankba tartott, feltehetően a főváros, Kijev felé. Az ilyen szállítmányok állítólag rendszeresen előfordulnak: január óta a magyar adóhatóság adatai szerint összesen

900 millió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranyrudat szállítottak Magyarországon keresztül Ukrajnába.

„Ez teljesen normális üzlet” – fogalmazott Gerhard Bösch, az ukrán magánbank korábbi vezetője az Osztrák Hírügynökség (APA) szerint. Az RBI-hez közel álló források, osztrák pénzügyi szakértők és hatóságok egyhangúlag a következő magyarázatot adják: az ukrán banki ügyfelek készpénzben szeretnének devizát. Az ukrán bankok – jelen esetben az Oschadbank – ezt gyakran a bécsi RBI-től szerzik be.

