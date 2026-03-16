Nem zárják le a Kossuth teret Orbán Viktor beszéde alatt, bárki besétálhat a térre, de a TEK figyel
Gőzerővel készülnek Orbán Viktor hétfő esti kaposvári látogatására, bár a városban ebből egyelőre kevés látszik – írta a Sonline. A portál beszámolója szerint a március 15-i ünnepség színpadát a városháza elé építik fel, délelőtt már egy kamion is megjelent a Kossuth téren a rendezvény előkészületei miatt.
A miniszterelnök hétfő este nem egy zárt csarnokban beszél, hanem nyílt utcafórumot tart a város főterén. A szervezők szerint az eseményen bárki részt vehet, aki szeretné meghallgatni a kormányfőt, vagy személyesen találkozni vele. A fórum este 18 órakor kezdődik a Kossuth téren.
Nem lesznek lezárások a városban
A portál arról is beszámolt, hogy a rendezvény kapcsán a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz fordultak információért, hogy várhatók-e lezárások vagy más rendőrségi intézkedések. A hatóság válasza szerint
nem lesznek útlezárások Kaposváron a miniszterelnök beszéde idején, és más rendezvényt sem jelentettek be ugyanarra az időpontra.
A Kossuth teret a gyalogosforgalom elől sem zárják le teljesen: információik szerint lesz egy folyosó, ahol át lehet haladni a téren. A miniszterelnök biztonságát ugyanakkor a Terrorelhárítási Központ munkatársai biztosítják majd az esemény idején.
Ezeket a városokat érinti Orbán Viktor országjárása
A kaposvári fórum Orbán Viktor új országjárásának első állomása. A miniszterelnök a közösségi oldalán ismertette a következő napok programját is.
A tervek szerint a kormányfő a héten hat városba látogat, ahol szintén nyilvános fórumokon találkozik az érdeklődőkkel:
- március 16., 18:00 – Kaposvár, Kossuth tér
- március 17., 18:00 – Eger, Eszterházy tér
- március 18., 18:00 – Dunaújváros, Dózsa György tér
- március 20., 18:00 – Szentendre, Fő tér
- március 21., 16:00 – Miskolc, Szent István tér
- március 22., 16:00 – Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt
A rendezvényeken a miniszterelnök a városok főterein találkozik az érdeklődőkkel, ahol beszédet mond, majd a résztvevőkkel is beszélget.
Orbán Viktor: Európa nem háborúba megy, hanem már ott van
Az erős, stabil agrárium fontosságára hívta fel a figyelmet szombaton a Digitális Polgári Körök legújabb állomásán Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint kiállni a Mercosur-megállapodás ellen elemi érdek, hiszen Brüsszel a tagállami ratifikáció nélkül akarja átvinni az országokon a tervét. Kaposváron a kormányfő bemutatta a nemzeti petíciót, majd kijelentette: Európa háborúba nem megy, hanem már háborúban van, a kérdés, hogy ennek hatásai milyen gyorsan érkeznek meg az életünkbe. Ezért arra kért mindenkit, hogy töltse ki a nemzeti petíciót, amellyel a magyarok nemet mondhatnak az orosz–ukrán háború további finanszírozására.