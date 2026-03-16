Nem zárják le a Kossuth teret Orbán Viktor beszéde alatt, bárki besétálhat a térre, de a TEK figyel

Kaposvárra látogat Magyarország miniszterelnöke, aki a város főterén tart utcafórumot hétfő este. Orbán Viktor a rendezvényen a tervek szerint a helyiekkel is találkozik, és aktuális közéleti kérdésekről beszél.
2026.03.16, 12:58
Frissítve: 2026.03.16, 13:27

Gőzerővel készülnek Orbán Viktor hétfő esti kaposvári látogatására, bár a városban ebből egyelőre kevés látszik – írta a Sonline. A portál beszámolója szerint a március 15-i ünnepség színpadát a városháza elé építik fel, délelőtt már egy kamion is megjelent a Kossuth téren a rendezvény előkészületei miatt.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (j) a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a Kaposvár Arénában 2026. január 24-én. Mellette Szita Károly (Fidesz-KDNP) polgármester.
Szita Károly polgármester és Orbán Viktor miniszterelnök legutóbb januárban találkozott a vármegye székhelyén / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Kaiser Ákos

A miniszterelnök hétfő este nem egy zárt csarnokban beszél, hanem nyílt utcafórumot tart a város főterén. A szervezők szerint az eseményen bárki részt vehet, aki szeretné meghallgatni a kormányfőt, vagy személyesen találkozni vele. A fórum este 18 órakor kezdődik a Kossuth téren.

Nem lesznek lezárások a városban

A portál arról is beszámolt, hogy a rendezvény kapcsán a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz fordultak információért, hogy várhatók-e lezárások vagy más rendőrségi intézkedések. A hatóság válasza szerint

nem lesznek útlezárások Kaposváron a miniszterelnök beszéde idején, és más rendezvényt sem jelentettek be ugyanarra az időpontra.

A Kossuth teret a gyalogosforgalom elől sem zárják le teljesen: információik szerint lesz egy folyosó, ahol át lehet haladni a téren. A miniszterelnök biztonságát ugyanakkor a Terrorelhárítási Központ munkatársai biztosítják majd az esemény idején.

Ezeket a városokat érinti Orbán Viktor országjárása

A kaposvári fórum Orbán Viktor új országjárásának első állomása. A miniszterelnök a közösségi oldalán ismertette a következő napok programját is.

A tervek szerint a kormányfő a héten hat városba látogat, ahol szintén nyilvános fórumokon találkozik az érdeklődőkkel:

  • március 16., 18:00 – Kaposvár, Kossuth tér
  • március 17., 18:00 – Eger, Eszterházy tér
  • március 18., 18:00 – Dunaújváros, Dózsa György tér
  • március 20., 18:00 – Szentendre, Fő tér
  • március 21., 16:00 – Miskolc, Szent István tér
  • március 22., 16:00 – Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt

A rendezvényeken a miniszterelnök a városok főterein találkozik az érdeklődőkkel, ahol beszédet mond, majd a résztvevőkkel is beszélget.

Orbán Viktor: Európa nem háborúba megy, hanem már ott van

Az erős, stabil agrárium fontosságára hívta fel a figyelmet szombaton a Digitális Polgári Körök legújabb állomásán Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint kiállni a Mercosur-megállapodás ellen elemi érdek, hiszen Brüsszel a tagállami ratifikáció nélkül akarja átvinni az országokon a tervét. Kaposváron a kormányfő bemutatta a nemzeti petíciót, majd kijelentette: Európa háborúba nem megy, hanem már háborúban van, a kérdés, hogy ennek hatásai milyen gyorsan érkeznek meg az életünkbe. Ezért arra kért mindenkit, hogy töltse ki a nemzeti petíciót, amellyel a magyarok nemet mondhatnak az orosz–ukrán háború további finanszírozására.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu