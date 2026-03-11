Deviza
országjárás
választás
Fidesz

Orbán Viktor autóba ül, hogy mindenkivel találkozhasson: kiderült, hol láthatja a miniszterelnököt

A miniszterelnök Facebook-oldalán osztotta meg a hírt, mely szerint még a választás előtt több magyar településre ellátogat. Orbán Viktor Kaposvártól Szentendréig, majd Miskolctól Hódmezővásárhelyig mindenhova eljut.
VG
2026.03.11, 19:48
Frissítve: 2026.03.11, 19:59

„Mindenkit várunk, akinek fontos Magyarország békéje és biztonsága” – jelentette be korábban Orbán Viktor miniszterelnök, aki a jövő héten kezdődő országjárás helyszíneit és időpontjait is elárulta.

Orbán Viktor
Országjárásra indul Orbán Viktor a válaszások előtt / Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

A miniszterelnöki országjárás helyszínei:  

  • Március 16. 18:00 Kaposvár, Kossuth tér 
  • Március 17. 18:00 Eger, Eszterházy tér 
  • Március 18. 18:00 Dunaújváros, Dózsa György tér
  • Március 20. 18:00 Szentendre, Fő tér
  • Március 21. 16:00 Miskolc, Szent István tér
  • Március 22. 16:00 Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt

– sorolta fel egy kommentben a miniszterelnök.

 

Pár helyen most újrázik a miniszterelnök

Amint arról beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök országjárása február 2-án, Mórahalmon és Mártélyon kezdődött el, amit a komáromi és az oroszlányi látogatás, majd a hazai pályának számító mezőtúri állomás követett. A kormányfő februárban Szekszárdra, Szentendrére, Sümegre, Sülysápra, Martonvásárra, Sukoróra, Csongrádra, Kistelekre is ellátogatott.

Márciusban is járta az országot a miniszterelnök: 2-án Sopronban, 3-án Pétervásárán, 5-én pedig Pásztón találkozott a választókkal. Arról is beszámoltunk, hogy a digitális polgári körök háborúellenes road-show-ja, amelynek állomásain Orbán Viktor is színpadra állt, Debrecenben ért véget egy rendhagyó Lázárinfóval egybekötve.  

A mindenhol telt házas nagygyűlések eddigi helyszínei:

  • november 15-én Győrben,
  • november 29-én Nyíregyházán,
  • december 6-án Kecskeméten,
  • december 13-án Mohácson, 
  • december 20-án Szegeden, 
  • január 17-én Miskolcon,
  • január 24-én Kaposváron,
  • január 31-én Hatvanban,
  • február 7-én Szombathelyen,
  • február 21-én Békéscsabán, 
  • február 28-án Esztergomban találkoztak,
  • március 7-én pedig Debrecenben zárták.

Kaposvárra és Miskolcra visszatér a miniszterelnök, a többi helyszínen idén még nem járt. 

Nem szokatlan, hogy a választások előtt bejárja az országot Orbán Viktor, legutóbb, 2024-ben Nemesgörzsönyön rúgta be a kampányt, és bejárta az egész országot. Akkor elsősorban a saját támogatóival találkozott, ilyenre most nem utal, rendszerint a városok főtereire hívta az embereket, hogy a választások előtt meggyőzze őket arról, hogy a Fidesz a biztos választás.  

