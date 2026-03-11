Orbán Viktor autóba ül, hogy mindenkivel találkozhasson: kiderült, hol láthatja a miniszterelnököt
„Mindenkit várunk, akinek fontos Magyarország békéje és biztonsága” – jelentette be korábban Orbán Viktor miniszterelnök, aki a jövő héten kezdődő országjárás helyszíneit és időpontjait is elárulta.
A miniszterelnöki országjárás helyszínei:
- Március 16. 18:00 Kaposvár, Kossuth tér
- Március 17. 18:00 Eger, Eszterházy tér
- Március 18. 18:00 Dunaújváros, Dózsa György tér
- Március 20. 18:00 Szentendre, Fő tér
- Március 21. 16:00 Miskolc, Szent István tér
- Március 22. 16:00 Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt
– sorolta fel egy kommentben a miniszterelnök.
Pár helyen most újrázik a miniszterelnök
Amint arról beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök országjárása február 2-án, Mórahalmon és Mártélyon kezdődött el, amit a komáromi és az oroszlányi látogatás, majd a hazai pályának számító mezőtúri állomás követett. A kormányfő februárban Szekszárdra, Szentendrére, Sümegre, Sülysápra, Martonvásárra, Sukoróra, Csongrádra, Kistelekre is ellátogatott.
Márciusban is járta az országot a miniszterelnök: 2-án Sopronban, 3-án Pétervásárán, 5-én pedig Pásztón találkozott a választókkal. Arról is beszámoltunk, hogy a digitális polgári körök háborúellenes road-show-ja, amelynek állomásain Orbán Viktor is színpadra állt, Debrecenben ért véget egy rendhagyó Lázárinfóval egybekötve.
A mindenhol telt házas nagygyűlések eddigi helyszínei:
- november 15-én Győrben,
- november 29-én Nyíregyházán,
- december 6-án Kecskeméten,
- december 13-án Mohácson,
- december 20-án Szegeden,
- január 17-én Miskolcon,
- január 24-én Kaposváron,
- január 31-én Hatvanban,
- február 7-én Szombathelyen,
- február 21-én Békéscsabán,
- február 28-án Esztergomban találkoztak,
- március 7-én pedig Debrecenben zárták.
Kaposvárra és Miskolcra visszatér a miniszterelnök, a többi helyszínen idén még nem járt.
Nem szokatlan, hogy a választások előtt bejárja az országot Orbán Viktor, legutóbb, 2024-ben Nemesgörzsönyön rúgta be a kampányt, és bejárta az egész országot. Akkor elsősorban a saját támogatóival találkozott, ilyenre most nem utal, rendszerint a városok főtereire hívta az embereket, hogy a választások előtt meggyőzze őket arról, hogy a Fidesz a biztos választás.