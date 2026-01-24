Orbán Viktor: Európa nem háborúba megy, hanem már ott van

Frissülő cikkünk...

„Azt nem tudom, hogy mi lesz a Kaposvár-Fehérvár kosárlabdameccs végeredménye, de azt igen, hogy a végén mindnyájan magyarok vagyunk" - kezdte beszédét a miniszterelnök, aki megköszönte Szita Károly polgármester támogatását az elmúlt években. „Igyekeztük a kormány részéről ezt mindig meghálálni, régi barátság ez, soha nem untuk meg egymást" – így a kormányfő. Történeti visszatekintésében Orbán Viktor 1989-et és 1992-őt felhozva osztotta meg emlékeit. „Őrsi Istvánnal azon vesztünk össze, hogy szerintünk az SZDSZ összeállt a kommunistákkal" – idézte fel.

Orbán Viktor miniszterelnök a DPK egyik állomásán mond beszédet / Fotó: Kaiser Ákos / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Orbán Viktor szerint akkor az volt a legnagyobb kihívás és a legfontosabb kérdés, hogy ez somogyi, 60 ezres település, úgy, hogy közel van Pécs, vajon hogyan tud majd fejlődni. „A válasz az volt, hogy kapcsoljátok be az országba, legyen egyetem, mára ráadásul az itt végzett diákok 30 százaléka helyben marad" – mutatott rá. A Tisza Párt, 7 központi kórházról szóló terveiről azt mondta, „Kaposvárnak akkor kampó, a ti kórházatoknak kampó." – Ipari park, befektetések, kórházépítés, ez a Fidesz-kormányzat teljesítménye.

Ezután a kérdések miatt a közönség soraihoz fordult a miniszterelnök.

1. Az első kérdés arra vonatkozott, hogy a gazdatüntetések egyértelmű sikereként az Európai Parlament (EP) jogi útra terelte az egyezmény kérdését, ami egyúttal a Mercosur-megállapodás hatálybalépésének elhalasztását is maga után vonja – főszabály szerint. Az Európai Bizottság Németországgal vállvetve viszont minden eszközzel azon dolgozik, hogy az EP döntése ellenére a Mercosur-megállapodás kereskedelmi része azonnal alkalmazhatóvá váljon.

Ha messziről közelítjük meg a témát, akkor azt látom, hogy műanyagból van minden, az intelligencia is mesterséges, a dolgok távolodnak tőlünk, a falu a közvetlen kapcsolat a természettel, a föld megművelése az a feladat, amit meg kell őrizni. Somogyban az összes vármegye közül itt van a legtöbb falu, a magyarokat ott lehet tartani a földön. A második dimenzió maga az anyagi élet. 20 millió élelmezésére elegendő az összes termőföldünk, el tudunk tartani 20 millió embert - magunkat, mert még 10 millió másikat. Ez a magyar gazdaság egyik legfontosabb támpillére. De itt kezdődik a baj, van egy harc a kereskedők és a termelők között. Amikor arról beszélünk, hogy behozzuk az olcsó élelmiszert, az arról szól, hogy a magyarok import élelmiszert fogyasszon. De ilyenkor átadjuk a lehetőségeket is egy másik országnak, tehát az egész kérdés szuverenitási kérdés is. Ha köt egy szerződést az EU, akkor a mai hatályos jogszabályok alapján az összes EU-s országnak ratifikálni kell ezt a döntést. Most mi van? - tette fel a kérdést Orbán Viktor, ameddig ez nem történik meg, addig ideiglenesen életbe léphet. Hallottam, hogy Lázár János is beszélt a mezőgazdaságról, termelékenységünket tekintve 2010 óta 53 százalékos növekedést tudunk elkönyvelni, de be kell kerülnünk a legjobb háromba – válaszolta Orbán Viktor.

2 Egy másik kérdés a rezsistopra vonatkozott, amiatt aggódik az egyi krésztvevő, hogy az energiaárak növekedésével hogyan tartható a kormányzati intézkedés, azaz a januári rezsistop.

A rezsicsökkentés egy mély, filozófiai kérdés is. Amikor bevezettük, a piaci áraktól elhúztuk a figyasztókat, erről vita van. A fogyasztók Európa szerte kétszer, háromszor többet fizetnek, mint Önök. A magyar kormány úgy döntött, hogy a rezsit országos méretben kell szabályozni. Meg kellett határozni azt is, hogy ezt miként tdujuk megvalósítani. Ezt úgy tudtuk megtenni, hogy a profitot szétosztottuk az emberek között. Ez csak látszatra egyszerű, hiszen ha a Moltól nem vennénk el a profitot, sikeresebb cég lenne, ugyanez igaz az MVM-ről, az is sikeresebb lenne, ha több pénz maradnak náluk. Nagyon bonyolult ügy, nagyon nehéz fenntartani, de úgy kell tekinteni rá, mint egy szolgáltatásra, amit a magyar állam nyújt. Tudunk kell mindezek mellett, hogy az ellenfeleink ezt el akarják törölni, rendszeresen kapunk erre felszólítást Brüsszelből. Hogy mi leszhosszabb távon? A gáz mellett ott a villany, a teljes energiafüggetlenség a cél. Először is megépítjük Paks 2-t, meghosszabbítjuk Paks 1-et, majd fejlesztjük a napelemeket, ami az energiamix közel 20 százalékát tudja majd, sőt fejlesztjük a gázmezőket is. Ne izguljon senki, nem fenntartható a rezsicsökkentés, de mi képesek vagyunk rá – felelte a miniszterelnök a második kérdésre.

3. Egy további kérdés az orosz-ukrán háborúra vonatkozott, a fiatal résztvevő kérdése az volt, hogy mi zajlik most Ukrajnában? Mennyivel kell támogatni a háborút?

Európa háborúba nem megy, hanem ment, már háborúban van, a kérdés, hogy ennek hatásai milyen gyorsan érkeznek meg az életünkbe. Elviszik a magyar fiatalokat, akik majd állnak Ukrajna földjén. Somogy országból már így is sok embert vittek el a második világháborúba. ha a nyugat-európaiakkal háború-ügyben egyszerre lépünk, a fiataljaink ott fogják magukat találni, a háborúban. Az, hogy ki jön haza? A történe már megválaszolta nekünk ezt a kérdést. A második dolog a pénz kérdése, beszéljünk szégyenérzet nélkül. A háborúhoz pénz kell, az Európai Unió úgy döntött, hogy úgy háborúzik, hogy nincsen pénze, 195 milliárd eurót már elküldtünk, most újabb 90 milliárdról jött döntés. Úgy nyerjen a Tisza választásokat, ahogy ezt az ukránok visszafizetik. Itt a tegnap a Politicón kiszivárgott dokumentum, egy terv, hogy pontosan mi fog történni, ez a bizottság dokumentuma. Hosszú, nem olvasom fel, de ezzel a törekvéssel összesen mintegy 800 milliárd dollárnyi tőke mozgósítása lenne összhangban, majd arról van szó, hogy ezt hogy állítjuk elő nekik. Ezután sunyi módon, lábjegyzetben olvasható, a 800 milliárd nem tartalmazza katonai kiadásokat, az még 700 milliárd lehet - már 1500 milliárdnál vagyunk. A pénzelőteremtési haditerv része, hogy meg kell célozni, ide van írva, hogy Ukrajna 2027-ig csatlakozzon az unióhoz. 800+700 milliárd euró - ha nem állunk a sarkunkra, belepréselnek minket egy olyan kölcsönbe, amit a dédunokáink is fizetni fognak. A sors fintora, hogy a német jóvátétel utolsó részletét 1990-ben fizették ki a németek. Meghaladja a normális fantáziánkat, hogy egy háború árát meddig kell nyögni. A tét, hogy adósrabszolgaságba kerülünk, vagy ellenállunk. Hogy ez menjen, nemzeti petíciót. indítottunk. Miközben kemények vagyunk, kiállunk az érdekeink mellett, van szívünk, és ha meg kell adni a segítséget, az ukrán embernek is meg fogjuk adni.

4. Arról is volt kérdés, hogy mit profitál Magyarország az Amerikával ápolt jó kapcsolatokból, a Trump-kormányból.

Amit Donald Trump csinál, az teljesen eltér a mi kódrendszerünktől, csak szuperlatívuszokban beszélnek, minden jó, minden rendben van, egy magyar ezt kérkedésnek venné, visszafogottságot tart megfelelőnek. A változás most jött el. A NATO befuccsolt, majd jött Trump, és megmentette. Miközben a nyugatiak gúnyos megjegyzéseket tesznek az elnökre, közben minden akadémikus rendszer, amibe ez a réteg hitt, befuccsolt. Lehet, hogy ő egész Grönlandot bele akarta tenni a Whiskeyébe és nem fért bele, az nem biztos, de az igen, hogy a sziget már az övé. Van egy elnök, aki a hivatali ideje alatt nem csak kitölti az idejét, de el fog érni dolgokat, azt gondolom, hogy ma Amerikának kurta furcsa elnöke van, az Magyarországnak összességében jó, mert a mi problémáinkra is megoldást kínálhat. Ha magyar szemüveget teszünk fel, akkor három okból fontos, hogy Donald Trump elnök a magyaroknak: a rezsicsökkentés fenntartható a jó kapcsolatok miatt, ha nem feccöltünk volna bele az együttműködést, a bajtársiasságot vele, miközben a politikai elit viccelődött vele, kész, nincsen rezsicsökkentés. Arról nem is beszélve, hogy a Mol csak így tudja megvenni a NIS-t, a oancsovai olajfinomítót. A második a beáramló amerikai tőke, a hétről hétre átadott befektetése: ma Amerika befektetőként is erősebb jelenlétet produkál, mint az előző kormányuk alatt. A harmadik a pénzügyi védőháló, amivel hazánk minden támadást ki tud védeni, biztonságban vagyunk.



Lázár János is beszédet mondott

A miniszterelnök előtt többek között Lázár János is beszédet mondott. „Jó napot kívánok, köszönöm a kaposváriak meghívását és a somogyiak vendégszeretetét" – kezdte az építési és közlekedési miniszter a DPK-n. Mint mondta, a jövőben sem változtat azon, hogy őszintén, nyíltan beszél a megoldandó problémákról. Felhívta a figyelmet, hogy a Fidesz és tagjainak kötelessége, hogy mindenkinek munkát teremtsenek Magyarországon, nem pedig bevándorlók jöjjenek be az országba. „A munkást, attól függetlenül, hogy szellemi, vagy fizikai, tisztelet övezi" – szögezte le a politikus reagálva a balatonalmádiban elmondott, később sokak által félreértett beszédére a cigánysággal kapcsolatban.