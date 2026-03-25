Deviza
Elszálltak a panelárak, de a vevők még így is inkább a drágább lakásokat keresik

Drágultak a panellakások az év elején, és a főváros és a vidéki nagyvárosok közötti különbség is látványosabbá vált. A lakásvásárlók már nem akarnak felújítással bajlódni, ezért akár hatodával is többet fizetnek a panelekért. A kereslet egyre inkább a jó állapotú, azonnal költözhető lakások felé tolódik.
2026.03.25, 10:23
Frissítve: 2026.03.25, 11:01

Az év első hónapjaiban tovább nyílt az árolló a hazai panelpiacon. Míg Budapesten már csak a lakótelepek negyedén találni egymillió forint alatti átlagos négyzetméterárat, addig a vidéki nagyvárosokban a 700–900 ezer forintos ár a jellemző – derült ki a Duna House szerdán közétett elemzéséből.

Elszálltak a panelárak, de a vevők még így is inkább a drágább lakásokat keresik / Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

Budapesten elszálltak a panelárak, de vidéken is találni millió feletti négyzetméterárat

Az árszintek alapján Budapesten a XIII. kerületi Vizafogó, valamint a XI. kerületben Kelenföld és Gazdagrét lakótelepei emelkednek ki a mezőnyből. A négyzetméterárak itt már az 1,5 millió forintos szintet közelítik, ami egy jól felszerelt, felújított panellakásnál 75-80 millió forintos árat jelent. Ugyancsak magas árakon számolnak a Bécsi úti lakótelepen és Káposztásmegyeren is, ahol az átlagárak 1,2 millió forint felett alakultak. 

A budapesti vásárlások háromnegyedénél az egymillió feletti ár a jellemző, így egy átlagos méretű panellakás 55-60 millió forintért cserél gazdát.

A skála másik végén az olcsóbb, külsőbb kerületi lakótelepek állnak, de a felzárkózás itt is érezhető. A Havanna-lakótelepen, Óhegyen vagy Újpalotán még találni 900 ezer forint körüli vagy az alatti áron árult paneleket, ami a fővárosi mezőnyben most a belépő szintet jelenti. A középmezőnyt alkotó Újpest, a Füredi úti lakótelep vagy a József Attila lakótelep esetében az 1,1 millió forintos négyzetméterár a jellemző. Jelenleg ezeken a területeken koncentrálódik a legnagyobb kereslet, mivel a vevők itt érzik leginkább kiegyensúlyozottnak az ár-érték arányt.

A fővároson kívüli panelpiac szintén élénkült az elmúlt négy hónapban, bár az árszintek jóval mérsékeltebbek. 

A vidéki nagyvárosokban a panelek négyzetméterára jellemzően a 700 ezer és egymillió forint közötti tartományban szóródik.

Debrecenben és Győrben nem ritkák az egymillió forinthoz közeli átlagárak, míg Pécsen és Szombathelyen még 700-800 ezer forint környékén is találtak lakásokat a vásárlók. Érdekesség, hogy Veszprémben is volt kiugró, 1,3 millió forint négyzetméteráras vétel. A kiváló állapotú, korszerűsített panellakások a vidéki egyetemi városokban elkezdték megközelíteni a fővárosi átlagot.

A vásárlók inkább a drágább, ámde felújított lakásokat keresik

A vevői preferenciák is átalakultak: a tranzakciók többségében felújított vagy kifejezetten jó állapotú ingatlanok szerepeltek. „A vevők készek 10-15 százalékos felárat is fizetni a felújított állapotú, korszerű gépészettel szerelt lakásokért, hogy elkerüljék a felújítással járó költségeket és nehézséget” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője. Ezt támasztja alá Békásmegyer példája, ahol a tranzakciószámok kiugróan magasak voltak, és az átlagár elérte a 60 millió forintot. Az itt eladott lakások többsége azonnal költözhető állapotú volt.

Panelek árrobbanása: ezekben a városokban már a téglalakásnál is többe kerülnek

Újabb fordulat látszik a hazai lakáspiacon: több településen és budapesti kerületben is megfordult az árverseny a lakástípusok között. A panel már nem mindenhol számít olcsóbb alternatívának, sőt egyes városokban és kerületekben az azonos állapotú téglalakásoknál is magasabb négyzetméteráron kínálják. Megmutatjuk, hol fordult meg a sorrend, és mennyiért kínálják most a lakótelepi lakásokat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
