Panelek árrobbanás: ezekben a városokban már a téglalakásnál is többe kerül

A panellakások erősen megosztják a lakásvásárlókat. Egyesek kimondottan szeretik praktikus belső elrendezésük miatt, míg mások igyekeznek elkerülni és inkább a téglalakásokat keresik. Hagyományosan a paneleket olcsóbban kínálják, mint a tégla lakásokat, azonban az utóbbi időben egyre több olyan város és kerület van, ahol a panelek átlagos négyzetméterára meghaladja a téglalakásokét – írta meg az Origo.

Többfelé a panel lakások ára már beelőzte a téglalakásokét / Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

A panelek ára meglepően nagyot emelkedett

Azt írják, az utóbbi időben a panelpiac kimondottan megélénkült és az erős kereslet az árnövekedésben is látványos volt.

Míg tavaly február és idén február között a téglalakások átlagos négyzetméterára Budapesten 19, országosan 16 százalékkal ment feljebb, addig a paneleké 24, illetve 36 százalékkal. Ennek hatására egyes helyeken a panelek ára mostanra utolérte, sőt van, ahol meg is előzte az azonos állapotú téglalakások átlagárát.

Az Origo arról is beszámol, hol drágultak meg a panelek és mi lehet az oka a fordulatnak, emellett megtudhatjuk, melyik a TOP 5 magyarországi hely, ahol a legdrágább a panellakás, illetve az öt helyszínt, ahol a panelek ára utolérte, sőt meg is előzte a téglalakásokét.