Bejelentette az 50 ezres magyar város polgármestere: ingyenessé teszi a parkolást – aki nem helyi, annak sem kell fizetnie ezeken a napokon

A húsvéti hosszú hétvégén ingyenessé teszi a földfelszíni parkolást Eger önkormányzata, hogy az ünnepek alatt könnyebb és kényelmesebb legyen a közlekedés a helyieknek és a városba érkező látogatóknak.
VG
2026.03.31, 21:19
Frissítve: 2026.03.31, 21:22

Az egri autósok örömére a város bejelentette, hogy a hosszú hétvégén nem kell fizetni a földfelszíni parkolásért. A döntést az EVAT Zrt.-vel egyeztetve hozták meg, hogy az ünnepi időszakban egyszerűbb és kényelmesebb legyen a közlekedés mind a helyiek, mind a városba látogatók számára –számolt be a HEOL Vágner Ákos polgármester közösségi médiás bejegyzése nyomán.

parkolás
A húsvéti hosszú hétvégén ingyenessé teszi a földfelszíni parkolást Eger önkormányzata / Fotó: Alexander Steamaze / Shutterstock

Vágner Ákos bejelentette, hogy 2026. április 3. és 6. között nem kell fizetni a földfelszíni parkolóhelyek használatáért a városban.

A döntést az EVAT Zrt. vezetésével egyeztetve hozták meg annak érdekében, hogy az ünnepi időszakban egyszerűbb és kényelmesebb legyen a közlekedés mind a helyiek, mind az Egerbe látogatók számára.

Aki viszont nem akar autózni, azok igényeinek kielégítésére a MÁV húsvéti menetrenddel készül.

A MÁV már felkészült a húsvétra: utazási káosz helyett gördülékeny lesz a közlekedés – megjelent az ünnepi haditerv

Megnövelt kapacitással, mentesítő járatokkal és több személyzettel készül a húsvéti hosszú hétvégére a MÁV csoport, hogy az ünnepi csúcsforgalom idején is mindenki kényelmesen és fennakadások nélkül utazhasson.

A húsvéti hosszú hétvége minden évben külön próbatétel a vasúti közlekedés számára, és idén sem lesz ez másként. A MÁV csoport már előre jelezte: nagycsütörtök délutánjától megerősített kapacitással, több járművel és kibővített személyzettel készülnek a megnövekedett utasforgalomra.

A társaság minimalizálni akarja a zsúfoltságot, és biztosítani fogja, hogy az utasok fennakadások nélkül érjék el úti céljukat, legyen szó családlátogatásról vagy tavaszi kirándulásról. Ennek érdekében az Országos Haváriaközpont is megerősített ügyelettel működik majd, hogy az esetleges rendkívüli helyzeteket gyorsan kezelni tudják

A menetrend több napon eltér a megszokottól. Április 2-án, csütörtökön pénteki rend szerint közlekednek a vonatok, nagypénteken már szombati menetrend lép életbe. A hétvégén ünnepnapi közlekedés zajlik, húsvéthétfőn pedig vasárnapi rend lesz érvényben, mielőtt kedden visszaáll a normál munkanapi működés. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
