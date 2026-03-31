A MÁV már felkészült a húsvétra: utazási káosz helyett gördülékeny lesz a közlekedés – megjelent az ünnepi haditerv

Megnövelt kapacitással, mentesítő járatokkal és több személyzettel készül a húsvéti hosszú hétvégére a MÁV csoport, hogy az ünnepi csúcsforgalom idején is mindenki kényelmesen és fennakadások nélkül utazhasson.

A húsvéti időszak ismét fokozottan terheli a közlekedési rendszert, de a MÁV igyekszik előre felkészülni / Fotó: Róka László / MTI

A húsvéti hosszú hétvége minden évben külön próbatétel a vasúti közlekedés számára, és idén sem lesz ez másként. A MÁV csoport már előre jelezte:

nagycsütörtök délutánjától megerősített kapacitással, több járművel és kibővített személyzettel készülnek a megnövekedett utasforgalomra.

A társaság minimalizálni akarja a zsúfoltságot, és biztosítani fogja, hogy az utasok fennakadások nélkül érjék el úti céljukat, legyen szó családlátogatásról vagy tavaszi kirándulásról. Ennek érdekében az Országos Haváriaközpont is megerősített ügyelettel működik majd, hogy az esetleges rendkívüli helyzeteket gyorsan kezelni tudják.

A menetrend több napon eltér a megszokottól. Április 2-án, csütörtökön pénteki rend szerint közlekednek a vonatok, nagypénteken már szombati menetrend lép életbe. A hétvégén ünnepnapi közlekedés zajlik, húsvéthétfőn pedig vasárnapi rend lesz érvényben, mielőtt kedden visszaáll a normál munkanapi működés.

Húsvétkor a vidéki városokat sem hagyják magukra

A legnagyobb erősítés a távolsági forgalomban várható. Az InterCity- és InterRégió-járatok több kocsival közlekednek, így jelentősen nő a kapacitás többek között Békéscsaba, Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza, Szeged, Pécs és Záhony irányába. Ezek a vonalak hagyományosan a legforgalmasabbak az ünnepi időszakban.

Külön figyelmet kap a Budapest–Pécs vonal is: csütörtök délután két mentesítő vonat indul 16:05-kor és 18:05-kor. Emellett a Somogy InterCity is extra kocsikkal bővül, és egy speciális megoldással Dombóváron kettéválik: az egyik rész Pécs felé halad tovább Zengő IC-ként.

A Balaton térsége sem marad ki az erősítésből. Az északi parton Balatonfüredig dupla FLIRT motorvonatok közlekednek, ezzel jelentősen, akár 400 ülőhelyre növekszik a kapacitás járatonként. A déli part és Tapolca irányába is több férőhely és nagyobb kerékpárszállítási lehetőség áll majd rendelkezésre, ami különösen fontos a tavaszi kirándulók miatt.