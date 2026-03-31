Régiós csapatmunka indul az SMR-beszerzések előkészítésére
A közelmúltban módosított atomenergia-törvény már kiterjed a kis moduláris reaktorok (SMR) telepítésére, a napokban magyar–amerikai kormányközi megállapodás született az atomenergia polgári célú fejlesztéséről, az Európai Bizottság pedig elfogadta az SMR-stratégiát. Ezekkel az eseményekkel a háttérben osztották meg gondolataikat az SMR-ek hazai és térségi bevezetésének felgyorsításáról tartott fórum előadói. A rendezvényen Alföldy-Boruss Márk energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár a kis moduláris reaktorokat ígéreteseknek nevezte a gyors és költségkímélő megvalósítás szempontjából.
„Az atomtörvény módosítása április 19-én lép hatályba, de ahhoz, hogy befogadható engedélykérelmek születhessenek, még jó néhány rendeletre lesz szükség” – válaszolt Alföldi-Boruss Márk a Világgazdaság azon kérdésére, mi várható az idén az előkészületek terén. Mint megtudtuk, a következő lépésként a kormány terve szerint célszerű részt venni az amerikai SPRING kezdeményezésben. A SPRING (SMR Pan-Regional Interest Nuclear Group) SMR-ek flottaszintű telepítésének előkészítését segíti. A régiós együttműködés még ez év végén elindulhat Magyarország mellett Szlovákia, Csehország és Lengyelország részvételével. Az előkészítés egy több évig tartó csapatmunka, egy ilyenben már Aszódi Attila nukleáris biztonsági szakértő, a BMGE természettudományi karának dékánja is részt vett. „Azonban az idén beszerzési, beruházási döntés nem várható” – szögezte le a helyettes államtitkár. A folyamat ugyanis hosszadalmas.
Az MVM feladata lesz az előmazsolázás
Elsőként ki kell választani azt a legjobb, elérhető technológiát, amelynél a legnagyobb a garancia arra, hogy a létesítmény időben és az eredeti költségkeret mellett épül meg. Az állam és az Energiaügyi Minisztérium részéről az MVM csoport van kijelölve az előkészületek végigvitelére, a döntés előkészítésére. Az alapértelmezés természetesen a nukleáris biztonság.
A következő lépés a helyszín kiválasztása. Ez azon is múlik, hogy mely technológiaszállító milyen hűtési igényt támaszt – magyarázta Alföldi-Boruss Márk. Például nem mindegy, hogy a szabványosított termék hűtőrendszere hűtőtornyokon alapul-e, vagy friss vizes folyóvízen. Ez külön értékelést, elemzést igényel.
Ismert, hogy a Duna hőterhelése már most is elég jelentős.
Azt egyelőre korai firtatni, hogy Magyarországnak hány SMR-t lesz érdemes telepítenie. Ez függ a kiválasztandó blokk teljesítményétől, továbbá, hogy a felkínált alapcsomag hány egységből áll, de a majdani felhasználók áram- és hőigényétől is.
Más vonalon is zajlanak az előkészületek. Mivel az SMR-ek a hagyományos erőműveknél kisebb léptékűek, az állam mellett akár más szereplők is megjelenhetnek a fejlesztők, az építők piacán. Ilyenek lehetnek a nagy villamosenergia-, illetve hőigényű nagyvállalatok, de akár az országban működő energiaszolgáltatók is.
A rendezvényen Aszódi Attila kiemelte, hogy míg néhány éve még a klímavédelem volt az energiatermelés módjának fontos meghatározó eleme, ma az ellátásbiztonság és az ingadozó áramárak kezelése kap nagy hangsúlyt. E területen fontos szerep juthat a kis moduláris reaktorokra.
Kopogtat a régiós központi szerep
A fórumot megnyitó Caroline Savage, a budapesti amerikai nagykövetség ideiglenes ügyvivője hangsúlyozta az amerikai–magyar együttműködés jelentőségét, valamint az amerikai nukleáris technológia szerepét a régió energiabiztonságának megerősítésében. Mint mondta, az Egyesült Államok Magyarországot kulcsfontosságú partnernek tekinti a régióban a nukleáris energia terén, az országot pedig kiválasztotta a kis moduláris reaktorok telepítését előkészítő, első fázisú előzetes műszaki tervezési (FEED) tanulmányhoz.
A varsói székhelyű SGE – amely társbefektető a GE Vernova Hitachi Nuclear Energy által tervezett BWRX–300 standard kialakításában – tavaly szándéknyilatkozatot írt alá a Hunatommal a BWRX–300 SMR-technológia magyarországi bevezetésének felmérésére. Robert Rudich, az SMR-fejlesztési platform üzletfejlesztési igazgatója szerint Magyarországnak megvan a tapasztalata és képessége arra, hogy regionális vezető szerepet töltsön be a BWRX–300 bevezetésében. Ötvözi az átfogó nukleáris szakértelmet a stratégiai szemlélettel, amely felismeri az új nukleáris technológiák szerepét
- a növekvő energiaigény kielégítésében,
- az ipari fejlődés támogatásában
- és a hosszú távú gazdasági növekedés biztosításában.
„A GE Vernova Hitachival és a hunatomos partnereinkkel hisszük, hogy a BWRX–300 gyors utat kínál Magyarországnak az új nukleáris kapacitások kiépítéséhez. A világelső technológia mielőbbi gazdaságos bevezetése támogatja az ipar bővülését, új befektetési lehetőségeket teremt és lépést tart a növekvő energiaigénnyel” – jelentette ki.
Jelenleg az SGE több mint fél tucat európai országban épít partnerségeket és projekteket. Legfőbb projektje Lengyelországban található, ahol az Orlen globális energiavállalattal három helyszínen kezdték el a fejlesztést. A tervek szerint az első egységet 2032-ig adják át.
Griljov Róbert, a Hunatom felügyelőbizottsági tagja szerint nukleáris energia nélkül nem érhetők el az uniós klímacélok. A Hunatomnak kellő tapasztalata van a projektek előkészítése és kivitelezése terén ahhoz, hogy ezt az SMR-projektekre át tudja ültetni.
Lesz bőven dolga az atomhivatalnak az SMR-rel
A szabályozói szempontokra, az engedélyezési keretekre és az új nukleáris technológiák biztonságos bevezetésére fókuszálva Kádár Andrea Beatrix, az Országos Atomenergia Hivatal elnöke elmondta, hogy az atomtörvény módosítása után most a biztonsági előírások kialakítása következik. A kis moduláris reaktorok ugrást jelentenek a nukleáris technológiában. A hagyományos atomerőművek számos kihívással szembesülnek, az SMR-ek pedig választ adhatnak ezekre a kihívásokra.