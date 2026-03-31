Régiós csapatmunka indul az SMR-beszerzések előkészítésére

A közelmúltban módosított atomenergia-törvény már kiterjed a kis moduláris reaktorok (SMR) telepítésére, a napokban magyar–amerikai kormányközi megállapodás született az atomenergia polgári célú fejlesztéséről, az Európai Bizottság pedig elfogadta az SMR-stratégiát. Ezekkel az eseményekkel a háttérben osztották meg gondolataikat az SMR-ek hazai és térségi bevezetésének felgyorsításáról tartott fórum előadói. A rendezvényen Alföldy-Boruss Márk energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár a kis moduláris reaktorokat ígéreteseknek nevezte a gyors és költségkímélő megvalósítás szempontjából.

Az SMR-kerekasztal résztvevői: Kádár Andrea Beatrix, Horváth Ákos (Hun-Ren), Alföldi-Boruss Márk, Griljov Róbert, Robert Rudich, Aszódi Attila / Fotó: Peter Sorok

„Az atomtörvény módosítása április 19-én lép hatályba, de ahhoz, hogy befogadható engedélykérelmek születhessenek, még jó néhány rendeletre lesz szükség” – válaszolt Alföldi-Boruss Márk a Világgazdaság azon kérdésére, mi várható az idén az előkészületek terén. Mint megtudtuk, a következő lépésként a kormány terve szerint célszerű részt venni az amerikai SPRING kezdeményezésben. A SPRING (SMR Pan-Regional Interest Nuclear Group) SMR-ek flottaszintű telepítésének előkészítését segíti. A régiós együttműködés még ez év végén elindulhat Magyarország mellett Szlovákia, Csehország és Lengyelország részvételével. Az előkészítés egy több évig tartó csapatmunka, egy ilyenben már Aszódi Attila nukleáris biztonsági szakértő, a BMGE természettudományi karának dékánja is részt vett. „Azonban az idén beszerzési, beruházási döntés nem várható” – szögezte le a helyettes államtitkár. A folyamat ugyanis hosszadalmas.

Az MVM feladata lesz az előmazsolázás

Elsőként ki kell választani azt a legjobb, elérhető technológiát, amelynél a legnagyobb a garancia arra, hogy a létesítmény időben és az eredeti költségkeret mellett épül meg. Az állam és az Energiaügyi Minisztérium részéről az MVM csoport van kijelölve az előkészületek végigvitelére, a döntés előkészítésére. Az alapértelmezés természetesen a nukleáris biztonság.

A következő lépés a helyszín kiválasztása. Ez azon is múlik, hogy mely technológiaszállító milyen hűtési igényt támaszt – magyarázta Alföldi-Boruss Márk. Például nem mindegy, hogy a szabványosított termék hűtőrendszere hűtőtornyokon alapul-e, vagy friss vizes folyóvízen. Ez külön értékelést, elemzést igényel.

Ismert, hogy a Duna hőterhelése már most is elég jelentős.

Azt egyelőre korai firtatni, hogy Magyarországnak hány SMR-t lesz érdemes telepítenie. Ez függ a kiválasztandó blokk teljesítményétől, továbbá, hogy a felkínált alapcsomag hány egységből áll, de a majdani felhasználók áram- és hőigényétől is.