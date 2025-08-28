Mini-atomerőművet épít az Orlen — lassan ember sem kell hozzá, hogy irányítsák

Az Orlen Synthos Green Energy előkészíti a következő évek nagy projektjét: a mikromoduláris reaktorok (MMR) és a kis moduláris reaktorok (SMR) technológiájának forgalomba hozatalát Lengyelországban. Ezek a leghatékonyabb, legolcsóbb és legbiztonságosabb energiatermelési technológiák közé tartoznak. A projekt fontos hozzájárulás a lengyel energiaellátás modernizálásához, így segítheti Lengyelország és a tágabb régiói energiaellátásának biztonságát és függetlenségét.

A zöldenergia a következő nagy projekt Lengyelországban / Fotó: Siekierski.photo / Shutterstock

Tekintettel a vállalat eddigi üzleti növekedési és befektetési stratégiájára, amely többek között a tengeri szélenergia- és napenergia-ipar gyors ütemű bővítésére összpontosít, az SMR-ek szén-dioxid-mentes alternatívát jelenthetnek az Orlen meglévő áramtermelő eszközeihez képest.

Biztonságos technológia

A kis moduláris reaktorok a legmagasabb biztonsági előírásoknak is megfelelnek. Az Orlen a GE Hitachi által kifejlesztett BWRX-300 technológiát fogja alkalmazni. Közel 30 ország, köztük az Egyesült Államok, Kanada, Csehország, Svédország, Észtország és Lengyelország jelezte támogatását a technológia iránt. A fejlesztői munkálatok Kanadában haladnak a legjobban, ahol 2028-ban állhat üzembe a Torontótól körülbelül 50 kilométerre található Darlington atomerőműben az első Orlen-SMR. A moduláris atomerőművek ugyanolyan szigorú követelményeknek felelnek meg, mint a nagy méretű atomerőművek.

Nagyobb energia kisebb helyen

Az SMR-eket körülbelül 30 méterrel a föld alatt, vízzel hűtött, lezárt kamrában helyezik el. Ehhez körülbelül 300-400 méteres pufferzónára van szükség, amelyben nincsenek közeli épületek vagy létesítmények, így biztosítva a reaktorok biztonságosabb működését és könnyebb elhelyezését. A moduláris atomerőművek passzív biztonsági rendszerekkel rendelkeznek, amelyek a természet alapvető törvényei, például a gravitáció szerint működnek, és nem igényelnek aktív beavatkozást az üzemeltető részéről, sem elektromos visszacsatolást. A BWRX-300 vészhelyzet esetén automatikusan leáll, és emberi beavatkozás nélkül is több napig biztonságos állapotban maradhat. Egyik legjobb tulajdonsága, hogy csak 10 százalékát foglalja el annak a területnek, amely egy nagy méretű atomerőmű elhelyezéséhez szükséges. A reaktort is magában foglaló teljes létesítmény 260-szor 332 méteres területre fér el. A generálóegység egy futballpálya-méretű területet foglal el.