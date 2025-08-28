Mini-atomerőművet épít az Orlen — lassan ember sem kell hozzá, hogy irányítsák

Az Orlen Synthos Green Energy előkészíti a következő évek nagy projektjét: a mikromoduláris reaktorok (MMR) és a kis moduláris reaktorok (SMR) technológiájának forgalomba hozatalát Lengyelországban. Ezek a leghatékonyabb, legolcsóbb és legbiztonságosabb energiatermelési technológiák közé tartoznak. A projekt fontos hozzájárulás a lengyel energiaellátás modernizálásához, így segítheti Lengyelország és a tágabb régiói energiaellátásának biztonságát és függetlenségét.
Tekintettel a vállalat eddigi üzleti növekedési és befektetési stratégiájára, amely többek között a tengeri szélenergia- és napenergia-ipar gyors ütemű bővítésére összpontosít, az SMR-ek szén-dioxid-mentes alternatívát jelenthetnek az Orlen meglévő áramtermelő eszközeihez képest.
A kis moduláris reaktorok a legmagasabb biztonsági előírásoknak is megfelelnek. Az Orlen a GE Hitachi által kifejlesztett BWRX-300 technológiát fogja alkalmazni. Közel 30 ország, köztük az Egyesült Államok, Kanada, Csehország, Svédország, Észtország és Lengyelország jelezte támogatását a technológia iránt. A fejlesztői munkálatok Kanadában haladnak a legjobban, ahol 2028-ban állhat üzembe a Torontótól körülbelül 50 kilométerre található Darlington atomerőműben az első Orlen-SMR. A moduláris atomerőművek ugyanolyan szigorú követelményeknek felelnek meg, mint a nagy méretű atomerőművek.
Nagyon beleszóltak a kis zölderőművek az áramellátásba – megnéztük, hogyan oszlik el hazánk energiatermelése!
Az SMR-eket körülbelül 30 méterrel a föld alatt, vízzel hűtött, lezárt kamrában helyezik el. Ehhez körülbelül 300-400 méteres pufferzónára van szükség, amelyben nincsenek közeli épületek vagy létesítmények, így biztosítva a reaktorok biztonságosabb működését és könnyebb elhelyezését. A moduláris atomerőművek passzív biztonsági rendszerekkel rendelkeznek, amelyek a természet alapvető törvényei, például a gravitáció szerint működnek, és nem igényelnek aktív beavatkozást az üzemeltető részéről, sem elektromos visszacsatolást. A BWRX-300 vészhelyzet esetén automatikusan leáll, és emberi beavatkozás nélkül is több napig biztonságos állapotban maradhat. Egyik legjobb tulajdonsága, hogy csak 10 százalékát foglalja el annak a területnek, amely egy nagy méretű atomerőmű elhelyezéséhez szükséges. A reaktort is magában foglaló teljes létesítmény 260-szor 332 méteres területre fér el. A generálóegység egy futballpálya-méretű területet foglal el.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.