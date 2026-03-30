Szijjártó Péter bejelentette: óriási beruházást kap egy magyar kisváros, egész Európában párját ritkítja a belgák gyára
A Sugo Food Kft. körülbelül 17,5 milliárd forint értékű bajai beruházásával tovább erősödik a hazai élelmiszeripar, amelynek teljesítménye már így is sorozatosan rekordokat dönt – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint hétfőn a városban.
A tárcavezető a Sugo Food Kft. beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a belga tulajdonosi hátterű élelmiszeripari vállalat 17,5 milliárd forint értékben egyebek mellett új csipszfeldolgozó üzemet épít, amihez a kormány 4,8 milliárd forint támogatást ad, így segítve harminc új munkahely létrejöttét, illetve kétszáz másik betonbiztossá tételét.
Kifejtette, hogy a fejlesztéssel tovább erősödik a hazai élelmiszeripar, mivel Európa második legnagyobb tortillacsipszgyártójáról van szó, és az itt felhasznált alapanyagok 90 százalékát magyar gazdáktól szerzik be. Majd tudatta, hogy a cég szoros együttműködést folytat a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel, ami
lehetővé teszi, hogy rendkívüli eredmények szülessenek a burgonyatermesztés terén.
„Itt most a paprika és a brokkoli feldolgozási kapacitása is nő, s a vállalat nagy lépéseket tesz annak érdekében, hogy az egész globális hálózatában a paprika felvásárlását Magyarországról bonyolítsa. Tehát még egy olyan lehetőség a magyarországi gazdálkodóknak, a magyar mezőgazdaságnak, a magyar gazdálkodóknak, amely a termékeik iránti keresetet fogja növelni” – mutatott rá.
Szijjártó Péter leszögezte, hogy a mezőgazdaság a magyar gazdaság lelkét képezi, és az ágazat jóformán egész Európában párját ritkító örökséggel rendelkezik, és nemzetközileg is versenyképes. Az elmúlt tíz esztendőben Magyarországon 295 élelmiszeripari nagyberuházás történt több mint 1500 milliárd forint értékben, aminek nyomán mostanra a magyar mezőgazdaság termelési értéke abszolút csúcsokat dönt,
tavaly meghaladta a 7000 milliárd forintot.
Arra is kitért, hogy a kormány fokozott figyelmet szentel Baja környékének fejlesztésére, az elmúlt időszakban tizenhárom vállalattal kötöttek támogatási megegyezést, aminek nyomán összesen mintegy 12 milliárd forint értékben jöttek létre beruházások, kétezer munkahelyet teremtve.
Hozzátette, hogy Bács-Kiskun vármegyében az utóbbi években duplájára nőtt az ipari termelés, tavaly az értéke elérte a 3500 milliárd forintot, miközben a munkanélküliség a felére csökkent.
Szijjártó Péter: Európa húzhatja a legrövidebbet
A miniszter ezután érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely az új világrend kialakulását kíséri, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben óriási gazdasági bravúrokat hajtott végre.
Arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi háborús helyzetben könnyen Európa húzhatja a legrövidebbet, ez pedig kijelöli a magyar kormány legfőbb feladatát is: ki kell maradni minden háborúból, és meg kell óvni az embereket és a gazdaságot ezen konfliktusok negatív hatásaitól, különösen az energiaellátás terén.
„Magyarországon az elmúlt években felépítettük a rezsicsökkentést, amely a magyar családok számára lehetővé teszi, hogy harmad-, negyedannyit fizetnek az energiáért, mint a családok Európa más részein. A közelmúltban az iráni háború miatt be kellett vezetni a védett benzin- és dízelárat, amelyet ha nem tettünk volna meg, akkor most ezerforintos benzin- és dízelárral szembesülnének a magyar emberek, a magyar vállalkozók a benzinkutakon, ami nyilvánvalóan az emberek számára megélhetési problémákat, a vállalkozások számára pedig működési problémákat, ennek nyomán pedig munkahelyek megszűnését okozta vagy okozhatta volna” – összegzett.