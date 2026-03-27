Döntött az egyik legnagyobb élelmiszeripari cég: 350 milliárd forintot önt rá Magyarországra – gigászi építkezés indul

„Nem a megalománia hajt bennünket. Ez egy versenyalapú környezet: aki lassít, az lemarad, aki lemarad, az előbb-utóbb kiszorul. A folyamatos fejlesztés nem pusztán növekedési ambíció, hanem versenyképességi kényszer is” – nyilatkozta Bárány László a Master Good ügyvezető-igazgatója.

A sárvári üzem a magyar húsipar koronája lesz

A sárvári húskészítményüzem építése a befejezéshez közeledik, miközben a beruházó több százmilliárd forintos expanziót készít elő. A projekt egyszerre szól

a hatékonyság jelentős megnöveléséről,

az exportpiacok erősítéséről

és a működési modell átalakításáról

– utóbbi azonban elkerülhetetlen munkaerőpiaci következményekkel is jár az ügyvezető igazgató szerint. A teljes átállás a jelenlegi gyárról az új létesítményre várhatóan 2026 nyarának végére fejeződik be. A Haszon beszámolója szerint a fejlesztés nem pusztán kapacitásbővítés: a cél egy olyan, nemzetközi összevetésben is kiemelkedő hatékonyságú termelési központ létrehozása, amely új alapokra helyezi a húskészítménygyártást.

Technológiai ugrás Magyarországon

Az új üzemben integrált automatizációs rendszerek, robotikai megoldások és mesterséges intelligenciára épülő gyártásirányítás működik majd, amely jelentősen csökkenti az élőmunka-igényt. Az igazgató elmondta, hogy a kapacitás a jelenlegi szint négyszeresére nő, miközben az alapterület mindössze másfélszeresére bővül – ez önmagában is jelzi a hatékonysági szint emelkedését. Ez a modell ugyanakkor

a foglalkoztatás szerkezetét is átalakítja.

A cég hangsúlyozza, hogy az új üzem akár azonos vagy alacsonyabb létszámmal is képes nagyobb volumenű termelésre, ami a gyakorlatban elkerülhetetlenül létszámleépítésekhez vezethet bizonyos területeken. Bár konkrét elbocsátási számokat nem közöltek, az iparági tapasztalatok alapján az ilyen mértékű automatizáció rendszerint a fizikai munkakörök csökkenésével jár, miközben a magasabb képzettséget igénylő technológiai pozíciók felértékelődnek.

Több mint 350 milliárdos fejlesztési program

A következő öt évben összesen több mint 350 milliárd forintos fejlesztési programot tervez, amely magában foglalja az új húskészítménygyár mellett egy panírozóüzem, egy második – globális mércével is kiemelkedő – csirkefeldolgozó vágóüzem, valamint a kapcsolódó infrastruktúra kiépítését is. A tervek szerint az új vágóüzem éves kapacitása elérheti a 100 millió darabot.