húsipar
Master Good
Magyarország

Döntött az egyik legnagyobb élelmiszeripari cég: 350 milliárd forintot önt rá Magyarországra – gigászi építkezés indul

Gigantikus fejlesztésekre készül a Master Good cégcsoport, melynek eleme egy több mint 350 milliárd forintos ötéves beruházási program. Ez új feldolgozóüzemeket, agrárkapacitás-bővítést és jelentős technológiai fejlesztéseket hoz Magyarországra.
Csókási Annamária
2026.03.27, 21:38
Frissítve: 2026.03.28, 05:40

„Nem a megalománia hajt bennünket. Ez egy versenyalapú környezet: aki lassít, az lemarad, aki lemarad, az előbb-utóbb kiszorul. A folyamatos fejlesztés nem pusztán növekedési ambíció, hanem versenyképességi kényszer is” – nyilatkozta Bárány László a Master Good ügyvezető-igazgatója.

Mastergood hús
A Master Good cégcsoport óriásit növekszik öt éven belül / Fotó: Diningguide.hu

A sárvári üzem a magyar húsipar koronája lesz

A sárvári húskészítményüzem építése a befejezéshez közeledik, miközben a beruházó több százmilliárd forintos expanziót készít elő. A projekt egyszerre szól 

  • a hatékonyság jelentős megnöveléséről, 
  • az exportpiacok erősítéséről 
  • és a működési modell átalakításáról 

– utóbbi azonban elkerülhetetlen munkaerőpiaci következményekkel is jár az ügyvezető igazgató szerint. A teljes átállás a jelenlegi gyárról az új létesítményre várhatóan 2026 nyarának végére fejeződik be. A Haszon beszámolója szerint a fejlesztés nem pusztán kapacitásbővítés: a cél egy olyan, nemzetközi összevetésben is kiemelkedő hatékonyságú termelési központ létrehozása, amely új alapokra helyezi a húskészítménygyártást.

Technológiai ugrás Magyarországon

Az új üzemben integrált automatizációs rendszerek, robotikai megoldások és mesterséges intelligenciára épülő gyártásirányítás működik majd, amely jelentősen csökkenti az élőmunka-igényt. Az igazgató elmondta, hogy a kapacitás a jelenlegi szint négyszeresére nő, miközben az alapterület mindössze másfélszeresére bővül – ez önmagában is jelzi a hatékonysági szint emelkedését. Ez a modell ugyanakkor 

a foglalkoztatás szerkezetét is átalakítja. 

A cég hangsúlyozza, hogy az új üzem akár azonos vagy alacsonyabb létszámmal is képes nagyobb volumenű termelésre, ami a gyakorlatban elkerülhetetlenül létszámleépítésekhez vezethet bizonyos területeken. Bár konkrét elbocsátási számokat nem közöltek, az iparági tapasztalatok alapján az ilyen mértékű automatizáció rendszerint a fizikai munkakörök csökkenésével jár, miközben a magasabb képzettséget igénylő technológiai pozíciók felértékelődnek.

Több mint 350 milliárdos fejlesztési program

A következő öt évben összesen több mint 350 milliárd forintos fejlesztési programot tervez, amely magában foglalja az új húskészítménygyár mellett egy panírozóüzem, egy második – globális mércével is kiemelkedő – csirkefeldolgozó vágóüzem, valamint a kapcsolódó infrastruktúra kiépítését is. A tervek szerint az új vágóüzem éves kapacitása elérheti a 100 millió darabot.

 Bárány László kiemelte: a finanszírozás az ügyvezető szerint döntően saját forrásból, banki hitelekből és kötvénykibocsátásból valósul meg, miközben az állami támogatások aránya alacsony, ráadásul jellemzően 

utófinanszírozott konstrukcióban érhető el.

Az iparági környezet nem kockázatmentes, a nemzetközi verseny erősödik, a fogyasztói árérzékenység nő, és az exportpiacokon is egyre intenzívebb az árverseny. Ebben a helyzetben a költséghatékonyság kulcskérdéssé válik. A folyamatos fejlesztés a Master Good számára így nem választás kérdése, hanem a piaci versenyből fakadó kényszer. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
