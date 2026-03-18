Húsvét sonka előtt húsbavágó kérdések: a kínai korlátozások és közel-keleti feszültségek rontják a hazai kilátásokat – a sertéspestis pedig újabb bizonytalanságot hoz

A rendelkezésre álló piacvédelmi eszközök aktív használatára van szükség ahhoz, hogy a magyar húsipar élni tudjon a fejlesztési pályázatok adta lehetőséggel és jelentős lépést tegyen a versenyképesség javítása terén – fejtette ki Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke szerdán, a szervezet húsvéti sajtótájékoztatóján.

A húsvét az egyik legforgalmasabb időszak az ágazatban / Fotó: Halfpoint / Shutterstock

Visszafogott várakozások után vegyes év jött

A szövetség elnöke szerint egy évvel ezelőtt még „szolid optimizmussal” tekintett az ágazat a 2025-ös évre, elsősorban

a reálbér-növekedési várakozások

és a fogyasztás élénkülésének reménye

miatt. Ehhez képest a húsipar teljesítménye végül csak mérsékelt képet mutatott: a húsfeldolgozás és frisshús-előállítás kismértékű, 0,8–1 százalék körüli növekedést ért el, míg a készítménygyártás enyhe visszaesést mutatott. A belföldi értékesítés ugyanakkor képes volt bővülni – különösen a friss húsoknál –, részben azért, mert az exportot külső tényezők erősen visszafogták.

Kína, export és járványok: egyszerre több sokk érte az ágazatot

Az export visszaesésében kulcsszerepet játszottak a járványok és a nemzetközi piaci folyamatok. A ragadós száj- és körömfájás hónapokra korlátozta a kivitel lehetőségeit, miközben az afrikai sertéspestis (ASP) folyamatos kockázatot jelentett. Emellett a globális piacon is kedvezőtlen folyamatok zajlottak: Kína vámintézkedései az európai sertéshússal szemben szűkítették a piacokat, ami közvetve az uniós – így a magyar – exportlehetőségeket is rontotta.

Az export a hús esetében több mint 7 százalékkal csökkent, miközben a belföldi piac részben felszívta a korábban kivitelre szánt mennyiséget. Ezzel párhuzamosan nőtt az importnyomás is:

a kiskereskedelmi láncok egyre nagyobb arányban jelentek meg külföldi – például német, spanyol vagy lengyel – húsokkal.

Kérdésre válaszolva elmondta, ha tartósan fennáll az iráni helyzet, ami a Hormutzi szoros lezárásával járt, probléma lehet, mivel a húsipar egy rengeteg energiát használó ágazat, de jelenleg még nincs probléma. Ha azonban két három hónap múlva is fennáll ez a probléma, akkor már komoly bajok lehetnek, amit áremeléssel lehet csak ellensúlyozni – tette hozzá.