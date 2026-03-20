Deviza
EUR/HUF391,85 +0,27% USD/HUF338,75 +0,34% GBP/HUF453,51 +0,09% CHF/HUF430,85 +0,69% PLN/HUF91,68 +0,13% RON/HUF76,9 +0,23% CZK/HUF16 +0,27% EUR/HUF391,85 +0,27% USD/HUF338,75 +0,34% GBP/HUF453,51 +0,09% CHF/HUF430,85 +0,69% PLN/HUF91,68 +0,13% RON/HUF76,9 +0,23% CZK/HUF16 +0,27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX123 120,33 +1,09% MTELEKOM2 025 +0,74% MOL3 906 +2,46% OTP36 620 +1,01% RICHTER11 690 0% OPUS499,5 0% ANY7 100 +0,28% AUTOWALLIS155 -1,29% WABERERS4 890 +1,43% BUMIX9 289,64 +0,42% CETOP4 072,54 -1,5% CETOP NTR2 560,8 +0,36% BUX123 120,33 +1,09% MTELEKOM2 025 +0,74% MOL3 906 +2,46% OTP36 620 +1,01% RICHTER11 690 0% OPUS499,5 0% ANY7 100 +0,28% AUTOWALLIS155 -1,29% WABERERS4 890 +1,43% BUMIX9 289,64 +0,42% CETOP4 072,54 -1,5% CETOP NTR2 560,8 +0,36%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Orbán Viktor
országgyűlési választások
benzin
Ukrajna
Barátság kőolajvezeték

Ijesztően nő a piaci üzemanyagár, Orbán Viktor ismét az ezerforintos bezint emlegeti, de más miatt

Egyre nagyobb a különbség a közelmúltban bevezetett védett üzemanyagár és a piaci körülmények között alkalmazható között. Orbán Viktor miniszterelnök szerint literenként akér ezer forintba is kerülhet a benzin, ha a Fidesz elveszíti az országgyűlési választást, és nem indul újra a kőolajszállítás a Barátság-vezetéken. Ez esetben még a rezsicsökkentéstől is el kell búcsúzni. Egyelőre azonban segíti az autósokat a védett ár.
VG
2026.03.20, 13:27
Frissítve: 2026.03.20, 13:41

Tovább nyílik az olló a magyarországi védett és a piaci áron számolt üzemanyagárak között: a Holtankoljak újabb áremelést jelzett előre. Igaz, a hazai autósok egyelőre védett áron tankolhatnak. Orbán Viktor miniszterelnök az üzemanyagárak, az április 12-i országgyűlési választások és annak az összefüggéséről nyilatkozott, hogy január 27. óta nem érkezik Magyarországra Ukrajnán át orosz kőolaj.

védett ár
A védett ár sok autósnak jelent könnyebbséget / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az összefüggés pedig az, hogy ha nem az általa vezetett Fidesz nyeri meg a választást, akkor Ukrajna már nem is indítja újra a szállítást a Barátságon. Emiatt a benzin literenkénti ára elérheti az ezer forintot, és le kell tenni a rezsicsökkentés folytatásáról is. Orbán Viktor pontosan a következőket mondta tegnap este az uniós csúcstalálkozó után:

Az első csatát megnyertük. A második csata április 12-én lesz. Itt már nyíltan beszélnek erről. Brüsszelben abban reménykednek, hogy április 12-én változás lesz, és megkapják azt a kormányt, ami ukránbarát, brüsszelbarát, és végrehajtja azt, amit kérnek.

Arra számít Brüsszel és Kijev, hogy ha ez teljesül, akkor nem is kellene újra megnyitni a Barátság kőolajvezetéket. Ha ez bekövetkezik, akkor két dologgal kell számolniuk a magyaroknak: az egyik az ezerforintos benzinár, a másik pedig, hogy megszűnik a rezsicsökkentés.

Az uniós csúcstalálkozón a magyar miniszterelnök nem is szavazta meg az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós uniós hitelcsomagot. Mint kijelentette: ha nincs olaj, nincs pénz.

Van benzin és gázolaj, csak drága a piacon – jókor jött a védett ár

Márpedig már most is elég rossz a hazai üzemanyaghelyzet. Ennek azonban csak az egyik oka, hogy

  • nem érkezik keleti felől a vezetékes orosz olaj.
  • További ok, hogy orosz olajhoz dél felől, az Adria vezetéken sem jut a Mol,
  • ráadásul az iráni konfliktus nyomán világszerte drágul a nyersolaj.   

Miközben a benzinnek a kormány által március 10-én bevezetett, védett ára literenként 595 forint, a gázolajé pedig 615 forint, 

a Holtankoljak fent hivatkozott közlése szombattól már 679 forintos benzin- és 846 forintos gázolajárat jelez előre azok számára, akik nem jogosultak védett áron tankolni. Szerencsére ezek csak a külföldi autósok. A benzin egyékbént ezzel további 9 forinttal, a gázolaj pedig 19 forinttal drágul. Ráadásul ma (pénteken) is volt egy jelentős emelkedés.

Míg benzint elsősorban magánszemélyek, gázolajat a személy- és áruszállítás szereplői tankolnak. A védett árat kimondó rendeletet a kormány (több más pontban történt csiszolás mellett) utólag úgy módosította, hogy a hazai árufuvarozók és a mezőgazdasági gépeket üzemeltetők is tankolhatnak védett árú gázolajat. 

A térségben is kilőttek az üzemanyagárak

Az orosz olajat két vezetéken is hiába váró Magyarország és Szlovákia mellett a többi európai ország is szenved amiatt, hogy az iráni harcokkal összefüggésben csökkent az arab országok olajkivietele, és a Hormuzi-szoroson nem, vagy csak kivételes esetben tudnak átjutni az olajtankerek, olaj nélkül hagyva a vevőiket. A következő literenkénti piaci árakat alkalmazzák néhány térségbeli ország töltőállomásain a Holtankoljak által forintra átszámolva:

A szomszédos országokban is bevezettek bizonyos védőintézkedéseket. Ezek elsősorban forgalamzói szintű intézkedések, és az egy alkalommal tankolható mennyiséget korlátozzák.

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
