Ijesztően nő a piaci üzemanyagár, Orbán Viktor ismét az ezerforintos bezint emlegeti, de más miatt

Tovább nyílik az olló a magyarországi védett és a piaci áron számolt üzemanyagárak között: a Holtankoljak újabb áremelést jelzett előre. Igaz, a hazai autósok egyelőre védett áron tankolhatnak. Orbán Viktor miniszterelnök az üzemanyagárak, az április 12-i országgyűlési választások és annak az összefüggéséről nyilatkozott, hogy január 27. óta nem érkezik Magyarországra Ukrajnán át orosz kőolaj.

A védett ár sok autósnak jelent könnyebbséget / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az összefüggés pedig az, hogy ha nem az általa vezetett Fidesz nyeri meg a választást, akkor Ukrajna már nem is indítja újra a szállítást a Barátságon. Emiatt a benzin literenkénti ára elérheti az ezer forintot, és le kell tenni a rezsicsökkentés folytatásáról is. Orbán Viktor pontosan a következőket mondta tegnap este az uniós csúcstalálkozó után:

„Az első csatát megnyertük. A második csata április 12-én lesz. Itt már nyíltan beszélnek erről. Brüsszelben abban reménykednek, hogy április 12-én változás lesz, és megkapják azt a kormányt, ami ukránbarát, brüsszelbarát, és végrehajtja azt, amit kérnek.

Arra számít Brüsszel és Kijev, hogy ha ez teljesül, akkor nem is kellene újra megnyitni a Barátság kőolajvezetéket. Ha ez bekövetkezik, akkor két dologgal kell számolniuk a magyaroknak: az egyik az ezerforintos benzinár, a másik pedig, hogy megszűnik a rezsicsökkentés.”

Az uniós csúcstalálkozón a magyar miniszterelnök nem is szavazta meg az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós uniós hitelcsomagot. Mint kijelentette: ha nincs olaj, nincs pénz.

Van benzin és gázolaj, csak drága a piacon – jókor jött a védett ár

Márpedig már most is elég rossz a hazai üzemanyaghelyzet. Ennek azonban csak az egyik oka, hogy

nem érkezik keleti felől a vezetékes orosz olaj.

További ok, hogy orosz olajhoz dél felől, az Adria vezetéken sem jut a Mol,

ráadásul az iráni konfliktus nyomán világszerte drágul a nyersolaj.

Miközben a benzinnek a kormány által március 10-én bevezetett, védett ára literenként 595 forint, a gázolajé pedig 615 forint,

a Holtankoljak fent hivatkozott közlése szombattól már 679 forintos benzin- és 846 forintos gázolajárat jelez előre azok számára, akik nem jogosultak védett áron tankolni. Szerencsére ezek csak a külföldi autósok. A benzin egyékbént ezzel további 9 forinttal, a gázolaj pedig 19 forinttal drágul. Ráadásul ma (pénteken) is volt egy jelentős emelkedés.