Ijesztően nő a piaci üzemanyagár, Orbán Viktor ismét az ezerforintos bezint emlegeti, de más miatt
Tovább nyílik az olló a magyarországi védett és a piaci áron számolt üzemanyagárak között: a Holtankoljak újabb áremelést jelzett előre. Igaz, a hazai autósok egyelőre védett áron tankolhatnak. Orbán Viktor miniszterelnök az üzemanyagárak, az április 12-i országgyűlési választások és annak az összefüggéséről nyilatkozott, hogy január 27. óta nem érkezik Magyarországra Ukrajnán át orosz kőolaj.
Az összefüggés pedig az, hogy ha nem az általa vezetett Fidesz nyeri meg a választást, akkor Ukrajna már nem is indítja újra a szállítást a Barátságon. Emiatt a benzin literenkénti ára elérheti az ezer forintot, és le kell tenni a rezsicsökkentés folytatásáról is. Orbán Viktor pontosan a következőket mondta tegnap este az uniós csúcstalálkozó után:
„Az első csatát megnyertük. A második csata április 12-én lesz. Itt már nyíltan beszélnek erről. Brüsszelben abban reménykednek, hogy április 12-én változás lesz, és megkapják azt a kormányt, ami ukránbarát, brüsszelbarát, és végrehajtja azt, amit kérnek.
Arra számít Brüsszel és Kijev, hogy ha ez teljesül, akkor nem is kellene újra megnyitni a Barátság kőolajvezetéket. Ha ez bekövetkezik, akkor két dologgal kell számolniuk a magyaroknak: az egyik az ezerforintos benzinár, a másik pedig, hogy megszűnik a rezsicsökkentés.”
Az uniós csúcstalálkozón a magyar miniszterelnök nem is szavazta meg az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós uniós hitelcsomagot. Mint kijelentette: ha nincs olaj, nincs pénz.
Van benzin és gázolaj, csak drága a piacon – jókor jött a védett ár
Márpedig már most is elég rossz a hazai üzemanyaghelyzet. Ennek azonban csak az egyik oka, hogy
- nem érkezik keleti felől a vezetékes orosz olaj.
- További ok, hogy orosz olajhoz dél felől, az Adria vezetéken sem jut a Mol,
- ráadásul az iráni konfliktus nyomán világszerte drágul a nyersolaj.
Miközben a benzinnek a kormány által március 10-én bevezetett, védett ára literenként 595 forint, a gázolajé pedig 615 forint,
a Holtankoljak fent hivatkozott közlése szombattól már 679 forintos benzin- és 846 forintos gázolajárat jelez előre azok számára, akik nem jogosultak védett áron tankolni. Szerencsére ezek csak a külföldi autósok. A benzin egyékbént ezzel további 9 forinttal, a gázolaj pedig 19 forinttal drágul. Ráadásul ma (pénteken) is volt egy jelentős emelkedés.
Míg benzint elsősorban magánszemélyek, gázolajat a személy- és áruszállítás szereplői tankolnak. A védett árat kimondó rendeletet a kormány (több más pontban történt csiszolás mellett) utólag úgy módosította, hogy a hazai árufuvarozók és a mezőgazdasági gépeket üzemeltetők is tankolhatnak védett árú gázolajat.
A térségben is kilőttek az üzemanyagárak
Az orosz olajat két vezetéken is hiába váró Magyarország és Szlovákia mellett a többi európai ország is szenved amiatt, hogy az iráni harcokkal összefüggésben csökkent az arab országok olajkivietele, és a Hormuzi-szoroson nem, vagy csak kivételes esetben tudnak átjutni az olajtankerek, olaj nélkül hagyva a vevőiket. A következő literenkénti piaci árakat alkalmazzák néhány térségbeli ország töltőállomásain a Holtankoljak által forintra átszámolva:
A szomszédos országokban is bevezettek bizonyos védőintézkedéseket. Ezek elsősorban forgalamzói szintű intézkedések, és az egy alkalommal tankolható mennyiséget korlátozzák.