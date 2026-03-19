Romániában a fejüket és a zsebüket fogják, ilyen drága még nem volt az üzemanyag, és náluk nincsen védett ár

Romániában történelmi csúcsra emelkedett az üzemanyag ára, amely mind a benzin, mind a gázolaj esetében meghaladta a 2022 júniusában feljegyzett korábbi csúcsot – derült ki a Peco-online.ro árfigyelő szakportál csütörtökön közzétett adataiból.

Romániában rekordot döntött az üzemanyagár: új csúcson a benzin és a gázolaj is

A töltőállomások előző napi árait átlagoló portál szerint

szerdán a 95-ös benzin literenkénti átlagára 8,73 lej (672 forint), míg a gázolajé 9,29 lej (715,5 forint) volt Romániában.

A benzin esetében eddig a 2022. június 16-án feljegyzett, 8,67 lejes, míg a dízel esetében a 2022. június 21-én regisztrált, 9,24 lejes átlagár volt a legmagasabb az országban.

A Peco Online számításai szerint az utóbbi hónapban

a benzinár 11,8, míg a gázolajé 14,7 százalékkal emelkedett Romániában, így most egy dízelmotoros autót (51 liter üzemanyaggal) teletankolni csaknem 60 lejjel (4620 forint) többe kerül, mint február közepén.

A román hírtelevíziók beszámolója szerint csütörtökön további 10-15 banival emelkedtek az árak a romániai benzinkutakon. Egyes helyeken a prémiumdízel ára már átlépte a 10 lejes lélektani küszöböt.

A román versenytanács elnöke szerint nincs bizonyíték arra, hogy a forgalmazók egymás közötti megállapodásokkal torzítanák a piacot. Bogdan Chiritoiu azt mondta: a romániai drágulás a nemzetközi válság miatt következett be, és nem nagyobb, hanem éppenséggel alacsonyabb mértékű, mint ami az Európai Unió más országaiban tapasztalható. A román versenytanács továbbra is figyelemmel követi az üzemanyagpiacot, és ha a térség országainál jelentősebb drágulást tapasztal, közbe fog lépni – ígérte a hatóság elnöke.

Lélektani küszöböt Magyarországon is átlépte az üzemanyag ára, pont szerdán, de ez a piaci ár: a kormány intézkedésének köszönhetően a magyar autósok sokkal kevesebbet fizetnek. A Holtankoljak információi szerint a 95-ös benzin esetében bruttó 5 forintos, a gázolajnál pedig bruttó 3 forintos emelés lépett életbe. Ezzel a benzin 648, a gázolaj pedig, átlépve a 700 forintos lélektani határt, már 702 forintba kerül litereként.