Deviza
EUR/HUF392,46 -0,27% USD/HUF340,95 -0,72% GBP/HUF455,37 0% CHF/HUF430,48 -0,6% PLN/HUF91,85 -0,22% RON/HUF77,04 -0,33% CZK/HUF16,04 -0,23% EUR/HUF392,46 -0,27% USD/HUF340,95 -0,72% GBP/HUF455,37 0% CHF/HUF430,48 -0,6% PLN/HUF91,85 -0,22% RON/HUF77,04 -0,33% CZK/HUF16,04 -0,23%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 452,6 -0,66% MTELEKOM2 010 -0,75% MOL3 804 +1,1% OTP36 090 -1,03% RICHTER11 700 -1,54% OPUS498 -0,4% ANY7 060 -1,7% AUTOWALLIS153 -0,65% WABERERS4 890 +0,61% BUMIX9 237,17 -0,78% CETOP4 134,56 -0,42% CETOP NTR2 548,09 -1,64% BUX121 452,6 -0,66% MTELEKOM2 010 -0,75% MOL3 804 +1,1% OTP36 090 -1,03% RICHTER11 700 -1,54% OPUS498 -0,4% ANY7 060 -1,7% AUTOWALLIS153 -0,65% WABERERS4 890 +0,61% BUMIX9 237,17 -0,78% CETOP4 134,56 -0,42% CETOP NTR2 548,09 -1,64%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tankolás
Románia
üzemanyag
benzinkút
drágulás
üzemanyagár
rekord

Romániában a fejüket és a zsebüket fogják, ilyen drága még nem volt az üzemanyag, és náluk nincsen védett ár

Történelmi csúcsra emelkedett a benzin és a gázolaj ára is Romániában. A román versenytanács azt állítja, nincs jele piaci összejátszásnak, az üzemanyagok drágulását a nemzetközi energiaválság hajtja. Sőt, az intézmény szerint az áremelkedés alacsonyabb mértékű, mint ami az Európai Unió más országaiban tapasztalható.
VG/MTI
2026.03.19, 14:24
Frissítve: 2026.03.19, 14:36

Romániában történelmi csúcsra emelkedett az üzemanyag ára, amely mind a benzin, mind a gázolaj esetében meghaladta a 2022 júniusában feljegyzett korábbi csúcsot – derült ki a Peco-online.ro árfigyelő szakportál csütörtökön közzétett adataiból.

üzemanyag Bucharest,,Romania,–,January,6,,2025:,Gas,Station,Of,Petrom
 Az üzemanyagok drágulását a nemzetközi energiaválság hajtja Romániában is / Fotó: adina munteanu / Shutterstock

A töltőállomások előző napi árait átlagoló portál szerint

szerdán a 95-ös benzin literenkénti átlagára 8,73 lej (672 forint), míg a gázolajé 9,29 lej (715,5 forint) volt Romániában.

A benzin esetében eddig a 2022. június 16-án feljegyzett, 8,67 lejes, míg a dízel esetében a 2022. június 21-én regisztrált, 9,24 lejes átlagár volt a legmagasabb az országban.

A Peco Online számításai szerint az utóbbi hónapban 

a benzinár 11,8, míg a gázolajé 14,7 százalékkal emelkedett Romániában, így most egy dízelmotoros autót (51 liter üzemanyaggal) teletankolni csaknem 60 lejjel (4620 forint) többe kerül, mint február közepén.

A román hírtelevíziók beszámolója szerint csütörtökön további 10-15 banival emelkedtek az árak a romániai benzinkutakon. Egyes helyeken a prémiumdízel ára már átlépte a 10 lejes lélektani küszöböt.

A román versenytanács elnöke szerint nincs bizonyíték arra, hogy a forgalmazók egymás közötti megállapodásokkal torzítanák a piacot. Bogdan Chiritoiu azt mondta: a romániai drágulás a nemzetközi válság miatt következett be, és nem nagyobb, hanem éppenséggel alacsonyabb mértékű, mint ami az Európai Unió más országaiban tapasztalható. A román versenytanács továbbra is figyelemmel követi az üzemanyagpiacot, és ha a térség országainál jelentősebb drágulást tapasztal, közbe fog lépni – ígérte a hatóság elnöke.

Lélektani küszöböt Magyarországon is átlépte az üzemanyag ára, pont szerdán, de ez a piaci ár: a kormány intézkedésének köszönhetően a magyar autósok sokkal kevesebbet fizetnek. A Holtankoljak információi szerint a 95-ös benzin esetében bruttó 5 forintos, a gázolajnál pedig bruttó 3 forintos emelés lépett életbe. Ezzel a benzin 648, a gázolaj pedig, átlépve a 700 forintos lélektani határt, már 702 forintba kerül litereként. 

A kormány által bevezetett védett árak változatlanul érvényesek a magyar rendszámú járművek esetében: a 95-ös benzin legfeljebb 595 forintba, a gázolaj pedig legfeljebb 615 forintba kerülhet literenként. Ez azt jelenti, hogy a piaci ár és a védett ár közötti szakadék tovább nőtt – a magyarok egyre többet takarítanak meg. Romániából nem tudnak olcsó üzemanyagért átjönni, hiszen a kedvezmény csak a magyarokra vonatkozik.

Jelenleg a 95-ös benzin piaci ára 48 forinttal haladja meg a védett árat, míg a gázolaj esetében ez a különbség már 84 forintra rúg. A töltőállomásokon, a kútoszlopokon a piaci árak jelennek meg, míg a totemoszlopokon a védett árakat tüntetik fel a jogosult autósoknak. 

Szlovákia drágábban adhatja az üzemanyagot a külföldieknek, nem bírnak a benzinturistákkal – Fico veszélyt jelzett, „a benzinkutak szó szerint kiszáradtak”

A lengyelek manapság átjárnak tankolni Szlovákiába, mert ott olcsóbb az üzemanyag. A benzinturizmus ugyanakkor ellátási problémát okoz a térségben, ami ellen a szlovák kormány fel akar lépni. Robert Fico szerint Szlovákia akár külön, magasabb dízelárat szabhat a külföldi autósoknak, sőt a tankolásukat is korlátozhatják.

1261 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
