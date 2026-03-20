A teherszállítás lesz a közel-keleti konfliktus következő áldozata, fogy az üzemanyag a legnagyobb újratöltő központban

A teljes tengeri teherszállítás lesz a következő, ahol komoly fennakadásokat okozhat hamarosan a közel-keleti válság, az olaj magas ára és a csökkenő kínálat miatt hamarosan hiány lehet a konténerhajók üzemanyag-ellátásában. A világon három helyen működik nagy újratöltő központ, és ezek közül a legnagyobb, Szingapúr már kezd nehézségekkel küszködni.

Bajban lesz a teherszállítás, ha nem lehet útközben megtankolni a hajókat / Fotó: AFP

A teherszállító hajókat menet közben vagy a kikötőkben, vagy a tengeren tankolják újra, úgynevezett bunkerezési műveletek során, ami magában foglalja a fűtőolaj vagy más üzemanyagok átvételét, szállítását és a fedélzeti tartályokba töltését.

A három legfontosabb ilyen bunkerközpont a világon

Szingapúr,

Rotterdam

és az egyesült arab emírségekbeli Fudzsejra.

Közülük messze a szingapúri a legnagyobb: a Bunker Market piackutató adatai szerint 2024-ben 54,92 millió tonna hajózási üzemanyagot kezeltek ott – Rotterdamban 9,8 millió tonnát és Fudzsejrában 7,5 millió tonnát.

Szingapúr a helyzet gyors romlására figyelmeztet

A szingapúri székhelyű hajózási iparági szereplők azonban figyelmeztetnek, hogy egyre inkább érezhető a Hormuzi-szoros lezárásának negatív hatása, és a helyzet gyorsan tovább fog romlani.

Szingapúr a bunkering legnagyobb központja a világon / Fotó: AFP

Az ellátás itt egyre szűkösebbé válik, az üzemanyagárak nevetséges mértékben emelkednek

– mondta egy neve elhallgatását kérő hajózási ügynök a Nikkei Asiának.

A Clarksons Research szerint a szingapúri, nagyon alacsony kéntartalmú hajóüzemanyag (VLSFO) tonnánkénti ára két napja körülbelül 1100 dollár körül mozgott – ez 160 százalékkal magasabb az év elejinél – tudósított a Splash.

Ugyanakkor a VLSFO ára Rotterdamban 808, Houstonban 773 dollár volt, ami jól illusztrálja a kereslet-kínálat közötti egyre élesebb ellentétet.

Ez azonban még csak a kezdet, a Hormuzi-szoros lezárása Roslan Khasawneh, a Kpler adatelemző vezető kutatási elemzője szerint „soha nem látott magasságokba” fogja emelni a hajózási üzemanyag felárát.

Kieshet Fudzsejra is

Bár Fudzsejra a Hormuzi-szoros Arab-tenger felőli oldalán, az Ománi-öbölben található, és ide fut a kulcsfontosságú szállítási útvonalat elkerülő két olajvezeték egyike, a konfliktus hatása ott is érezhető.