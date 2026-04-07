MVM: érkeznek a januári rezsistopos áramszámlák – 30 százalékos kedvezmény villanyra

Április második hetétől folyamatosan érkeznek a januári rezsistopban biztosított kedvezményt tartalmazó villanyszámlák is, a kedvezményt az áramszámlákon a Támogatás soron kell keresni, a számla harmadik oldalán, a számlarészletezőben – közölte az MVM kedden.

A közlemény szerint megkezdődött a kedvezményt tartalmazó villanyszámlák kiküldése azoknak az ügyfeleknek, akik már korábban érvényesen nyilatkoztak arról, hogy a rezsistopot a villamosenergia-fogyasztásukban kérik érvényesíteni. Eddig 475 ezer nyilatkozat érkezett be, feldolgozásuk folyamatosan zajlik.

Felidézték, a rezsistopos villamos energia az ügyfél nyilatkozata alapján vehető igénybe, különösen akkor, ha a felhasználó nem földgázzal fűt, vagy a kedvezményt inkább áramfogyasztásában kéri érvényesíteni.

Fontos, hogy a 30 százalékos mennyiségi kedvezmény egy adott felhasználási helyen kizárólag egy szolgáltatásra – vagy földgázra, vagy villamos energiára – vehető igénybe.

Az áramszámlában érvényesítési igényéről nyilatkozni 2026. április 30-ai határidővel, kizárólag az MVM által biztosított űrlapon lehet az MVM Next online ügyfélszolgálatán, személyre szabottan, az MVM Next mobilalkalmazásban, szintén személyre szabottan, az mvmnext.hu/rezsistopnyilatkozat oldalon, valamint e-mailben vagy postai úton elküldött nyilatkozati űrlapon – ismertették.

Az online felületeken történő bejelentkezést követően az ügyfelek adatai és felhasználási helyei automatikusan megjelennek, így a nyilatkozat néhány kattintással véglegesíthető. Ebben az esetben nincs szükség külön beküldésre, a feldolgozás ideje is rövidebb. Az érvényesen benyújtott nyilatkozat nem módosítható, és nem vonható vissza – tájékoztatott az MVM.