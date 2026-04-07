Deviza
EUR/HUF381,83 -0,27% USD/HUF329,92 -0,56% GBP/HUF437,06 -0,44% CHF/HUF412,37 -0,78% PLN/HUF89,26 -0,49% RON/HUF74,93 -0,22% CZK/HUF15,58 -0,25% EUR/HUF381,83 -0,27% USD/HUF329,92 -0,56% GBP/HUF437,06 -0,44% CHF/HUF412,37 -0,78% PLN/HUF89,26 -0,49% RON/HUF74,93 -0,22% CZK/HUF15,58 -0,25%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 072,26 +1,67% MTELEKOM2 184 +1,83% MOL4 006 +1,5% OTP37 700 +2,36% RICHTER12 260 +0,9% OPUS455 +3,08% ANY7 100 +1,41% AUTOWALLIS150 +1% WABERERS4 630 -2,59% BUMIX8 889,88 +0,02% CETOP4 139,01 -0,06% CETOP NTR2 612,39 +0,73% BUX126 072,26 +1,67% MTELEKOM2 184 +1,83% MOL4 006 +1,5% OTP37 700 +2,36% RICHTER12 260 +0,9% OPUS455 +3,08% ANY7 100 +1,41% AUTOWALLIS150 +1% WABERERS4 630 -2,59% BUMIX8 889,88 +0,02% CETOP4 139,01 -0,06% CETOP NTR2 612,39 +0,73%
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
áram
MVM
villany

MVM: érkeznek a januári rezsistopos áramszámlák – 30 százalékos kedvezmény villanyra

Az MVM megkezdte a januári rezsistopkedvezményt tartalmazó villanyszámlák kiküldését azoknak az ügyfeleknek, akik korábban nyilatkoztak a villamosenergia-fogyasztásra vonatkozó támogatásról. A 30 százalékos mennyiségi kedvezményt a számla harmadik oldalán, a számlarészletező „Támogatás” sorában találják meg az érintettek.
VG/MTI
2026.04.07, 13:56
Frissítve: 2026.04.07, 14:29

Április második hetétől folyamatosan érkeznek a januári rezsistopban biztosított kedvezményt tartalmazó villanyszámlák is, a kedvezményt az áramszámlákon a Támogatás soron kell keresni, a számla harmadik oldalán, a számlarészletezőben – közölte az MVM kedden.

Fotó: JU.STOCKER / Shutterstock (képünk illusztráció)

A közlemény szerint megkezdődött a kedvezményt tartalmazó villanyszámlák kiküldése azoknak az ügyfeleknek, akik már korábban érvényesen nyilatkoztak arról, hogy a rezsistopot a villamosenergia-fogyasztásukban kérik érvényesíteni. Eddig 475 ezer nyilatkozat érkezett be, feldolgozásuk folyamatosan zajlik.

Felidézték, a rezsistopos villamos energia az ügyfél nyilatkozata alapján vehető igénybe, különösen akkor, ha a felhasználó nem földgázzal fűt, vagy a kedvezményt inkább áramfogyasztásában kéri érvényesíteni.

Fontos, hogy a 30 százalékos mennyiségi kedvezmény egy adott felhasználási helyen kizárólag egy szolgáltatásra – vagy földgázra, vagy villamos energiára – vehető igénybe.

Az áramszámlában érvényesítési igényéről nyilatkozni 2026. április 30-ai határidővel, kizárólag az MVM által biztosított űrlapon lehet az MVM Next online ügyfélszolgálatán, személyre szabottan, az MVM Next mobilalkalmazásban, szintén személyre szabottan, az mvmnext.hu/rezsistopnyilatkozat oldalon, valamint e-mailben vagy postai úton elküldött nyilatkozati űrlapon – ismertették.

Az online felületeken történő bejelentkezést követően az ügyfelek adatai és felhasználási helyei automatikusan megjelennek, így a nyilatkozat néhány kattintással véglegesíthető. Ebben az esetben nincs szükség külön beküldésre, a feldolgozás ideje is rövidebb. Az érvényesen benyújtott nyilatkozat nem módosítható, és nem vonható vissza – tájékoztatott az MVM.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
