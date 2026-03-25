Új erőműtípus ígér áttörést az energiabiztonságban
A jelenleginél sokkal nagyobb energiatároló-parkra van szüksége Magyarországnak, hiszen a tároláson keresztül vezet az egyik út az energiabiztonság felé. Azt, hogy pontosan mennyire, két fő elvárás határozza meg: mennyit igényel a villamosenergia-rendszer (VER) kiegyensúlyozása, illetve mennyit az országot lassan lefedő napelemek működésének optimalizálása. E két szempont összefügg, hiszen minél inkább optimalizáltak a napelemes rendszerek, annál kisebb teher nehezedik a VER-re. Az is kapcsolat a kettő között, hogy az akkumulátort a lakosság egy energiatermelő egységhez, vagy azzal együtt telepíti, de az ipari megoldás (BESS) esetén is gyakran választanak erőmű közeli helyet. Amikor összehangolják az akkumulátor és az erőmű működését, akkor a kettő hibrid rendszert, hibrid erőművet alkot. A hibrid erőmű energiatermelő része nem feltétlenül napelemes, sőt, nem is feltétlenül megújuló alapú.
Mennyi akkumulátorra lenne szükség?
Magyarországon becslések szerint már több mint 8 gigawatt teljesítményű napelem működik, ennek a harmada háztartásokban. A 2030-as cél 12 gigawatt. Ám miközben egy háztartási kiserőmű esetében kimondható, hogy egy 10 kilowattos napelemrendszerhez 5-10 kilowattórás akkumulátort érdemes párosítani, országos méretekben ez az arányosítás több okból sem használható. Merőben más-más adat jön ki például annak függvényében, hogy egy naperőmű, vagy más erőmű áramát mennyi időre szeretnénk eltárolni. Van más, fontos szempont is: bár az akkumulátorok nagyban segítik a VER egyensúlyban tartását, abban nem meghatározó, hanem csak kiegészítő eszközként vesznek részt más szabályozási tartalékok mellett. Ilyen tartalékok
- a fosszilis erőművek,
- a megújuló alapú energiatermelés,
- a fogyasztás szabályozása,
- és igénybe vehető import is.
Éppen csütörtökön helyezik el egy újabb, a rendszerszabályozás számára nagyon hasznos létesítmény, az MVM kombinált ciklusú tiszai gázerőművének (CCGT) az alapkövét. Vagyis messze nincs szükség akkora energiatároló kapacitásra, amekkorát a VER egyensúlya igényel. Inkább az említett, további szempontokból érdemes kiindulni.
Jedlik Ányos besegít
Van is célszáma a hazai akkumulátorpark méretének. A 2030-as várakozás az energiastratégia szerint legalább egy gigawatt. Ennek elérését nagyban segíti a Jedlik Ányos-projekt, mert az abban elérhető támogatások révén 2026 végére elérhető a fél gigawattos érték. „A 2030-as éveket akkor nyerhetjük meg az energetikában, ha a tárolási képességeinket is felzárkóztatjuk az európai élvonalba. Az Otthoni Energiatároló Programban és a vállalatokat támogató Jedlik-pályázaton összesen 150 milliárd forinttal segítjük mintegy 800 megawattnyi új tároló telepítését, ezzel a jelenlegi kapacitás az ötszörösére nő” – erről Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes beszélt a program kapcsán.
Még nem terítették be az akkumulátoros konténerek az országot
Február elején egynegyed gigawattnyi (241 megawatt) akkumulátoros tároló működött Magyarországon a Mavir adatai szerint, ez közel 500 megawattóra energiatároló kapacitásnak felelhet meg – írja az Alteo energiatároló-projektjéről szóló cikkében a Villanyautósok. Azzal is érvel a további akkumulátorok telepítése mellett, hogy a Montel jelentése szerint Magyarországon
tavaly 54 gigawattóra napenergiát vesztegettünk el a kényszerű leszabályozások miatt.
Ráadásul napsütéses időben – energiatárolás híján – rengeteg áramot exportálunk nyomott áron, hogy azt az esti órákban drágán vásároljuk vissza.
Jönnek a hibrid erőművek
Ahogyan ma már nem megy különlegességszámba egy-egy ipari méretű hazai naperőmű átadása, úgy az energiatárolók bejelentése is szinte egymást éri. A napokban például az MVM Balance kapott engedélyt annak a villamosenergia-tárolónak a telepítésére, amelyet június végén adna át, és amelyről egy hónapja már részleteket is közölt. A kínai (CATL) akkumulátorokkal és inverterekkel szerelendő 61,46 megawattos beépített névleges teljesítményű és 79,67 megawattos tárolókapacitású berendezés az ajkai Bakonyi Gázturbinás Erőművel alkot majd hibrid erőművet. Egy hibrid erőműben a tároló és az energiatermelő egységek, jelen esetlen a gázturbinák összehangoltan működnek. A létesítmény így néhány másodpercen belül leadhatja a névleges teljesítményét, ezáltal hatékonyan támogatja a VER szabályozását az MVM magyarázata szerint.
Kétségtelen, hogy ígéretes fejlesztési irány a hibrid erőmű annak ellenére, hogy a műszaki előnyei nem esik feltétlenül egybe a gazdaságiakkal. Egy hibrid erőmű esetében ugyanis nem mindig hangolható össze optimálisan a termelés, a kereskedés és az akkumulátor töltése – erre nemrég Pokol László, a Green Cloud vezérigazgatója mutatott rá. A bevételi oldalt számos további tényező – például a kapacitáslekötési díjak, az adózás vagy az üzemeltetés módja – is befolyásolja. Az energiatárolók megtérülése ezért erősen függ a piaci környezettől és a választott üzemeltetési modelltől.
Hasonló tároló-erőmű együttműködés zajlik, illetve van előkészületben az ország számos pontján. A MET csoport például tavaly, Százhalombattán átadott 40 megawatt teljesítményű és 80 megawattóra kapacitású akkumulátoros energiatároló komplexuma a Dunamenti Erőmű területén.
Az Alteo ötödik, 20 megawattóra kapacitású banai tárolója a társaság szélerőműparkjával dolgozik össze, a létesítmény névleges teljesítménye 10 megawatt, a névleges kapacitása 20 megawattóra. Az Alteo 50 megawattos győri tárolója viszont nem egy konkrét erőműhöz kapcsolódik, hanem a társaság szabályozási központján keresztül javítja a cég portfóliójának rugalmasságát.