Új erőműtípus ígér áttörést az energiabiztonságban

A jelenleginél sokkal nagyobb energiatároló-parkra van szüksége Magyarországnak, hiszen a tároláson keresztül vezet az egyik út az energiabiztonság felé. Azt, hogy pontosan mennyire, két fő elvárás határozza meg: mennyit igényel a villamosenergia-rendszer (VER) kiegyensúlyozása, illetve mennyit az országot lassan lefedő napelemek működésének optimalizálása. E két szempont összefügg, hiszen minél inkább optimalizáltak a napelemes rendszerek, annál kisebb teher nehezedik a VER-re. Az is kapcsolat a kettő között, hogy az akkumulátort a lakosság egy energiatermelő egységhez, vagy azzal együtt telepíti, de az ipari megoldás (BESS) esetén is gyakran választanak erőmű közeli helyet. Amikor összehangolják az akkumulátor és az erőmű működését, akkor a kettő hibrid rendszert, hibrid erőművet alkot. A hibrid erőmű energiatermelő része nem feltétlenül napelemes, sőt, nem is feltétlenül megújuló alapú.

Mennyi akkumulátorra lenne szükség?

Magyarországon becslések szerint már több mint 8 gigawatt teljesítményű napelem működik, ennek a harmada háztartásokban. A 2030-as cél 12 gigawatt. Ám miközben egy háztartási kiserőmű esetében kimondható, hogy egy 10 kilowattos napelemrendszerhez 5-10 kilowattórás akkumulátort érdemes párosítani, országos méretekben ez az arányosítás több okból sem használható. Merőben más-más adat jön ki például annak függvényében, hogy egy naperőmű, vagy más erőmű áramát mennyi időre szeretnénk eltárolni. Van más, fontos szempont is: bár az akkumulátorok nagyban segítik a VER egyensúlyban tartását, abban nem meghatározó, hanem csak kiegészítő eszközként vesznek részt más szabályozási tartalékok mellett. Ilyen tartalékok

a fosszilis erőművek,

a megújuló alapú energiatermelés,

a fogyasztás szabályozása,

és igénybe vehető import is.

Éppen csütörtökön helyezik el egy újabb, a rendszerszabályozás számára nagyon hasznos létesítmény, az MVM kombinált ciklusú tiszai gázerőművének (CCGT) az alapkövét. Vagyis messze nincs szükség akkora energiatároló kapacitásra, amekkorát a VER egyensúlya igényel. Inkább az említett, további szempontokból érdemes kiindulni.