"Az üzemanyagellátás biztosításának és az árak hirtelen elszabadulásának kezelésére" kezdeményez párbeszédet a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ).

Hiába indult újra a Barátság kőolajvezeték, továbbra is aggódik az üzemanyagellátás miatt a magyar olajipar Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A szervezet szerint az üzemanyagárak emelkedésének tompítását célzó intézkedések akkor lehetnek eredményesek, ha a piac egészének működését, az árszerkezet alapvető elemeit érintik.

Olyan megoldásokra van szükség, amelyek egységesen, minden piaci szereplő számára azonos feltételek mellett alkalmazhatók, és nem bontják meg a verseny egyensúlyát. Ebben elsősorban az adó- és adójellegű terhek felülvizsgálata jelenthet érdemi, kiszámítható és a fogyasztói árak szempontjából is érzékelhető segítséget

– mutat rá a MÁSZ.

A szövetség kifejtette: az elmúlt másfél hónap eseményei jelentősen átalakították a piaci környezetet. A Hormuzi-szoros térségében kialakult konfliktus, valamint a Barátság kőolajvezeték leállása egyszerre növelte a nemzetközi és a hazai ellátásbiztonsági kockázatokat. A globális olajszállítások bizonytalansága, az ellátási oldalon történt kiesések egyaránt megjelentek a fizikai Brent kőolaj jegyzésárakban, és a finomított termékek – különösen a repülőgép-üzemanyag és a gázolaj – árának emelkedésében.

Mindez azt eredményezte, hogy a piaci és a védett ár közötti különbség

a benzin esetében közel 65 forintra,

a gázolajnál pedig 87 forintra nőtt literenként.

Ilyen árszintek mellett az import fokozatosan visszaszorult, miközben a hazai ellátás egyre nagyobb részben támaszkodik a stratégiai készletekre. Ez így már nem pusztán ár kérdés, hanem közvetlen ellátásbiztonsági kockázat is – emelte ki a MÁSZ.

A késztermék-import jelenti a gondot a MÁSZ szerint

A hazai olajipar képviseletét ellátó szervezet reagált arra is, hogy szerda délben három hónap kiesés után végre elindult a Barátság kőolajvezetéken a szállítás.

A Barátság kőolajvezeték újraindulása javítja majd az ellátásbiztonsági helyzetet, de az alapvető problémát, a késztermék-import visszaesését nem oldja meg – figyelmeztetnek.

A MÁSZ szerint a piac drasztikus mértékű, tartós szabályozása középtávon sem fenntartható megoldás, ezért különösen fontos, hogy a szabályozó és a piaci szereplőket tömörítő szakmai érdekképviseletek, így az ásványolaj szövetség is, aktív részesei legyenek az egyeztetéseknek és a megoldáskeresésnek – írta a szervezet.