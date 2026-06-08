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olaj
Kashagan
Kazahsztán

Eldőlt a világ egyik legnagyobb olajmezőjének sorsa, napi 400 ezer hordó olaj a tét: ez váratlan volt, idén már nem lesz semmi

Karbantartási munkálatokat kell végezni Kazahsztán egyik legnagyobb lelőhelyén, azonban ezt az üzemeltető a jövő évre halasztotta. A döntés hátterében az állhat, hogy idén a Kaszpi-tengeri olajkitermelés alulteljesített, így a vállalatra állami nyomás is nehezedik.
Nagy Krisztián
2026.06.08., 18:35

A Kashagan olajmezőn tervezett, szokásos karbantartási munkálatok elhalasztását jelentette be a kazahsztáni energiaügyi minisztérium.

Eldőlt a világ egyik legnagyobb olajmezőjének sorsa
Eldőlt a világ egyik legnagyobb olajmezőjének sorsa / Fotó: AFP

A döntés lehetővé teszi, hogy a kitermelés a szokásos ütemben folytatódjon, amire szükség is van, mivel a kazah olajipar a 2026-os évben gyengén teljesített.

Az olajmezőn tervezett karbantartási munkálatokról

A tervezett 40 napos karbantartás 2026. június 1-jén kezdődött volna, azonban gyakorlati okok miatt a munkát egy évvel elhalasztották − közölte a kazahsztáni energiaügyi minisztérium, a hírt pedig az egységet üzemeltető, North Caspian Operating Company (NCOC) nevű konzorcium is megerősítette.

Az NCOC és részvényesei a kormánnyal megegyezésben úgy döntöttek, hogy a javítási munkálatokat a jövő évre halasztják

− nyilatkozta a vállalat az Interfax munkatársának.

A bejelentés nem volt teljesen váratlan, mivel Jerlan Akkenzsenov kazah energiaügyi miniszter korábban már beszélt arról, hogy a kashagani olajmező javítási munkálatainak átütemezésére kerülhet sor.

Miért volt szükség a halasztásra?

Kazahsztán olajkitermelése 2026 januárja és áprilisa között 5 millió tonnával elmaradt a tervezettől, mivel a Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorciumnak korlátoznia kellett a betáplálást egy ukrán dróntámadás következtében, valamint a Tengiz mezőn egy baleset is történt. Ebből kifolyólag 

a kormány érdeke, hogy a kiesett mennyiséget az év folyamán pótolni lehessen, ami a jelenlegi világpiaci helyzet és a magas energiaárak tükrében logikus döntésnek tűnik.

Kashaganban a legutóbb 2024. október 7. és október 28. között zajlottak karbantartási munkálatok, amelyek részeként egy új belépőgáz-szeparátort is üzembe helyeztek.

A Kashagan mezőről és az NCOC-ról

A szóban forgó lelőhelyet az elmúlt évtizedek legnagyobb felfedezéseként tartják számon, az itt található készletek méretét 9-13 milliárd hordóra becsülik. A kitermelés 2016 őszén kezdődött.

Az NCOC egy nemzetközi szereplőkből álló konzorcium, melynek tulajdonosi szerkezete az alábbiak szerint épül fel:

  • A KMG Kashagan 16,877 százalékot,
  • a Shell Kazakhstan 16,807 százalékot,
  • a Total EP Kazakhstan 16,807 százalékot,
  • az AgipCaspian Sea 16,807 százalékot,
  • az ExxonMobil Kazakhstan 16,807 százalékot,
  • a China National Petroleum Corporation Kazakhstan 8,333 százalékot, míg
  • az Inpex NorthCaspian Sea 7,563 százalékot birtokol a vállalatból.

A Tengiz mezőn történt baleset és a dróntámadás

A Tengizchevroil által üzemeltetett lelőhelyet az elmúlt időben többször áramkimaradások sújtották, továbbá a működéshez elengedhetetlen generátorok kigyulladtak, így a kazahsztáni olajkitermelés januárban a szokásos 1,8 millió hordóról nagyjából 1 millió hordóra csökkent.

A CPC által üzemeltetett fekete-tengeri terminál kapacitása 2025. novembere és 2026. januárja között esett vissza, mivel egy ukrán dróntámadás következtében átmenetileg a három rakodóegységből csak egy üzemelt.

 

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