Eldőlt a világ egyik legnagyobb olajmezőjének sorsa, napi 400 ezer hordó olaj a tét: ez váratlan volt, idén már nem lesz semmi
A Kashagan olajmezőn tervezett, szokásos karbantartási munkálatok elhalasztását jelentette be a kazahsztáni energiaügyi minisztérium.
A döntés lehetővé teszi, hogy a kitermelés a szokásos ütemben folytatódjon, amire szükség is van, mivel a kazah olajipar a 2026-os évben gyengén teljesített.
Az olajmezőn tervezett karbantartási munkálatokról
A tervezett 40 napos karbantartás 2026. június 1-jén kezdődött volna, azonban gyakorlati okok miatt a munkát egy évvel elhalasztották − közölte a kazahsztáni energiaügyi minisztérium, a hírt pedig az egységet üzemeltető, North Caspian Operating Company (NCOC) nevű konzorcium is megerősítette.
Az NCOC és részvényesei a kormánnyal megegyezésben úgy döntöttek, hogy a javítási munkálatokat a jövő évre halasztják
− nyilatkozta a vállalat az Interfax munkatársának.
A bejelentés nem volt teljesen váratlan, mivel Jerlan Akkenzsenov kazah energiaügyi miniszter korábban már beszélt arról, hogy a kashagani olajmező javítási munkálatainak átütemezésére kerülhet sor.
Miért volt szükség a halasztásra?
Kazahsztán olajkitermelése 2026 januárja és áprilisa között 5 millió tonnával elmaradt a tervezettől, mivel a Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorciumnak korlátoznia kellett a betáplálást egy ukrán dróntámadás következtében, valamint a Tengiz mezőn egy baleset is történt. Ebből kifolyólag
a kormány érdeke, hogy a kiesett mennyiséget az év folyamán pótolni lehessen, ami a jelenlegi világpiaci helyzet és a magas energiaárak tükrében logikus döntésnek tűnik.
Kashaganban a legutóbb 2024. október 7. és október 28. között zajlottak karbantartási munkálatok, amelyek részeként egy új belépőgáz-szeparátort is üzembe helyeztek.
A Kashagan mezőről és az NCOC-ról
A szóban forgó lelőhelyet az elmúlt évtizedek legnagyobb felfedezéseként tartják számon, az itt található készletek méretét 9-13 milliárd hordóra becsülik. A kitermelés 2016 őszén kezdődött.
Az NCOC egy nemzetközi szereplőkből álló konzorcium, melynek tulajdonosi szerkezete az alábbiak szerint épül fel:
- A KMG Kashagan 16,877 százalékot,
- a Shell Kazakhstan 16,807 százalékot,
- a Total EP Kazakhstan 16,807 százalékot,
- az AgipCaspian Sea 16,807 százalékot,
- az ExxonMobil Kazakhstan 16,807 százalékot,
- a China National Petroleum Corporation Kazakhstan 8,333 százalékot, míg
- az Inpex NorthCaspian Sea 7,563 százalékot birtokol a vállalatból.
A Tengiz mezőn történt baleset és a dróntámadás
A Tengizchevroil által üzemeltetett lelőhelyet az elmúlt időben többször áramkimaradások sújtották, továbbá a működéshez elengedhetetlen generátorok kigyulladtak, így a kazahsztáni olajkitermelés januárban a szokásos 1,8 millió hordóról nagyjából 1 millió hordóra csökkent.
A CPC által üzemeltetett fekete-tengeri terminál kapacitása 2025. novembere és 2026. januárja között esett vissza, mivel egy ukrán dróntámadás következtében átmenetileg a három rakodóegységből csak egy üzemelt.