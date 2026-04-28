Sokan már a nyaralásra gondolhatnak a forint-euró árfolyam miatt, de jön a jegybanki döntés

A választás utáni első kamatdöntő ülését tartja kedden a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, amely legutóbb az iráni háború kitörésére válaszul nem nyúlt hozzá az alapkamathoz. Monetáris politikai szempontból a legkedvezőbb fejlemény az volt, hogy az elmúlt hónapban a forint jelentősen erősödött és az infláció a várakozásoknál is alacsonyabban alakul. Ugyanakkor az iráni háború miatti energiaválság és a hazai fizetőeszköz volatilitása nehéz helyzet elé állítja a döntéshozókat, amikor a kamatcsökkentések folytatásáról, vagy a kamat szinten tartásáról kell dönteni – írja az Origo.

A kedvező forint-euró árfolyam miatt sokan érezhetik úgy, hogy eljött az ideje a nyaralásra szánt költőpénz váltásának

Mérsékelt volt az árfolyammozgás, de a kamatdöntés előtt gyengült a forint

A lap arról ír, hogy a jegybank monetáris tanácsának mai ülés előtt mérsékelt forintgyengülés volt tapasztalható a bankközi devizapiacon. Reggel az euróval szemben már több mint egy egységet gyengült a forint, 365,4 körül mozgott az árfolyama. Az Erste Befektetési Zrt. elemzői szerint, egyelőre nem lehet kijelenteni, hogy a korrekció első hulláma vagy a teljes korrekció készül, előbbi esetében 359–368 közötti sávban mozoghat majd a forint árfolyama az euróhoz képest, a további esetleges gyengülés. Vagyis ha valaki nyaralásra készülne és eurót szeretne váltani, jó ötletnek tűnik, hogy azt mielőbb tegye meg.

Fontos tudni, hogy a fenti árfolyamok a bankközi devizakereskedésre vonatkoznak.

Az utcai pénzváltóknál ehhez képest jelentős eltéréseket is tapasztalhatunk. Mindenesetre a bankközi árfolyam irányadó lehet, amikor megítéljük a váltók árfolyamajánlatát. Az interneten találhatók valutaváltó-összehasonlító oldalak is, ezeket is érdemes átnézni, mielőtt nagyobb összeg euróra váltásáról döntenénk – áll a lap összeállításában.

Azt is érdemes megemlíteni, hogy a külföldi bankkártyás fizetés is jó megoldás lehet, hiszen a bankok immár egyre alacsonyabb árfolyamon váltják át automatikusan a vásárlásaink összegét. Például a BiztosDöntés.hu pénzügyi portál friss összehasonlítása szerint ma már nem a Revolut vagy a Wise kínálja automatikusan a legjobb árfolyamot, ha valaki eurót váltana forintra.

