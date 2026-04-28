Sokan már a nyaralásra gondolhatnak a forint-euró árfolyam miatt, de jön a jegybanki döntés

Az elmúlt időszakban látott erődösödést követően a forint-euró árfolyama újra ingadozóbbá vált, ami különösen azokat érintheti érzékenyen, akik a nyári nyaralási szezon előtt váltanának most eurót. Az árfolyamot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kamatdöntése és a nemzetközi energiapiaci kockázatok befolyásolják. Az aktuális forint-euró árfolyam ugyanakkor nem minden, lényeges, hogy valaki mikor, hol és milyen szolgáltatónál vált pénzt, illetve mennyi készpénzt visz magával.
VG
2026.04.28, 13:25
Frissítve: 2026.04.28, 13:29

A választás utáni első kamatdöntő ülését tartja kedden a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, amely legutóbb az iráni háború kitörésére válaszul nem nyúlt hozzá az alapkamathoz. Monetáris politikai szempontból a legkedvezőbb fejlemény az volt, hogy az elmúlt hónapban a forint jelentősen erősödött és az infláció a várakozásoknál is alacsonyabban alakul. Ugyanakkor az iráni háború miatti energiaválság és a hazai fizetőeszköz volatilitása nehéz helyzet elé állítja a döntéshozókat, amikor a kamatcsökkentések folytatásáról, vagy a kamat szinten tartásáról kell dönteni – írja az Origo.

A kedvező forint-euró árfolyam miatt sokan érezhetik úgy, hogy eljött az ideje a nyaralásra szánt költőpénz váltásának (illusztráció) / Fotó: Vémi Zoltán

Mérsékelt volt az árfolyammozgás, de a kamatdöntés előtt gyengült a forint

A lap arról ír, hogy a jegybank monetáris tanácsának mai ülés előtt mérsékelt forintgyengülés volt tapasztalható a bankközi devizapiacon. Reggel az euróval szemben már több mint egy egységet gyengült a forint, 365,4 körül mozgott az árfolyama. Az Erste Befektetési Zrt. elemzői szerint, egyelőre nem lehet kijelenteni, hogy a korrekció első hulláma vagy a teljes korrekció készül, előbbi esetében 359–368 közötti sávban mozoghat majd a forint árfolyama az euróhoz képest, a további esetleges gyengülés. Vagyis ha valaki nyaralásra készülne és eurót szeretne váltani, jó ötletnek tűnik, hogy azt mielőbb tegye meg. 

Fontos tudni, hogy a fenti árfolyamok a bankközi devizakereskedésre vonatkoznak.

Az utcai pénzváltóknál ehhez képest jelentős eltéréseket is tapasztalhatunk. Mindenesetre a bankközi árfolyam irányadó lehet, amikor megítéljük a váltók árfolyamajánlatát. Az interneten találhatók valutaváltó-összehasonlító oldalak is, ezeket is érdemes átnézni, mielőtt nagyobb összeg euróra váltásáról döntenénk – áll a lap összeállításában.

Azt is érdemes megemlíteni, hogy a külföldi bankkártyás fizetés is jó megoldás lehet, hiszen a bankok immár egyre alacsonyabb árfolyamon váltják át automatikusan a vásárlásaink összegét. Például a BiztosDöntés.hu pénzügyi portál friss összehasonlítása szerint ma már nem a Revolut vagy a Wise kínálja automatikusan a legjobb árfolyamot, ha valaki eurót váltana forintra.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu