Nemzetközi teherforgalmi csomóponttá fejlesztik az egyik fontos hazai határátkelőt
Bár jelenleg Hercegszántó határátkelője csak személyforgalmat és kisteherautókat fogad, a Délút által elnyert bővítéssel teljes értékű, nemzetközi teherforgalmi csomóponttá válik majd – számolt be az Origo.
A feltételes közbeszerzés dokumentumai szerint nagyjából 15 milliárd forint és 40 hónap áll majd a kivitelezők rendelkezésére az 51-es főút határszakaszának fejlesztésére.
Így bővül a határátkelőhely Hercegszántónál
Az érintett szakasz hossza 382,9 méter, ahol a határátkelőhelynek mind a kilépő, mind a belépő oldalán
- 2-szer 2 teherforgalmi sávot,
- 2-szer 2 buszforgalmi sávot,
- 2-szer 4 személygépjármű-ellenőrző forgalmi sávot, valamint gyalogos és kerékpáros átkelést kiszolgáló sávot,
- továbbá a kilépő oldalon 40, illetve a belépő oldalon 42 férőhelyes tehergépjármű várakozót-parkolót alakítanak ki.
A Magyar Építők cikke kitér arra is, hogy mindkét oldalon egy-egy olyan útvonal is lesz, amelyeken a túlméretes járművek is akadálymentesen közlekedhetnek. A belépő oldalon háromállásos, veszélyes rakományt szállító tehergépjárművek számára kialakított parkoló épül. A megvalósítandó, közúti közlekedésre alkalmas, burkolt – aszfalt és beton – felületek nagysága összesen 44 530 négyzetméter.
