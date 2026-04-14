Deviza
EUR/HUF363,64 +0,15% USD/HUF308,07 -0,18% GBP/HUF418,24 +0,25% CHF/HUF394,79 +0,2% PLN/HUF85,72 +0,26% RON/HUF71,43 +0,1% CZK/HUF14,94 +0,21% EUR/HUF363,64 +0,15% USD/HUF308,07 -0,18% GBP/HUF418,24 +0,25% CHF/HUF394,79 +0,2% PLN/HUF85,72 +0,26% RON/HUF71,43 +0,1% CZK/HUF14,94 +0,21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 130,58 -0,24% MTELEKOM2 352 -1,36% MOL4 436 +1,26% OTP44 000 -1,7% RICHTER12 990 -0,08% OPUS358 +16,2% ANY7 350 +1,22% AUTOWALLIS152 +0,99% WABERERS4 560 +2,41% BUMIX8 944,94 +0,92% CETOP4 491,04 +1,89% CETOP NTR2 831,76 +0,63% BUX139 130,58 -0,24% MTELEKOM2 352 -1,36% MOL4 436 +1,26% OTP44 000 -1,7% RICHTER12 990 -0,08% OPUS358 +16,2% ANY7 350 +1,22% AUTOWALLIS152 +0,99% WABERERS4 560 +2,41% BUMIX8 944,94 +0,92% CETOP4 491,04 +1,89% CETOP NTR2 831,76 +0,63%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
határátkelő
hercegszántó
Röszke
fejlesztés

Nemzetközi teherforgalmi csomóponttá fejlesztik az egyik fontos hazai határátkelőt

Fejlesztik a Hercegszántó–Béreg határátkelőhelyet, és nemzetközi teherforgalmi csomóponttá alakítják. A beruházás időtartama negyven hónap lesz.
Világgazdaság
2026.04.14, 14:14

Bár jelenleg Hercegszántó határátkelője csak személyforgalmat és kisteherautókat fogad, a Délút által elnyert bővítéssel teljes értékű, nemzetközi teherforgalmi csomóponttá válik majd – számolt be az Origo.

Fejlesztik a hercegszántói határátkelőt (képünk illusztráció) / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A feltételes közbeszerzés dokumentumai szerint nagyjából 15 milliárd forint és 40 hónap áll majd a kivitelezők rendelkezésére az 51-es főút határszakaszának fejlesztésére.

Így bővül a határátkelőhely Hercegszántónál

Az érintett szakasz hossza 382,9 méter, ahol a határátkelőhelynek mind a kilépő, mind a belépő oldalán

  • 2-szer 2 teherforgalmi sávot,
  • 2-szer 2 buszforgalmi sávot,
  • 2-szer 4 személygépjármű-ellenőrző forgalmi sávot, valamint gyalogos és kerékpáros átkelést kiszolgáló sávot,
  • továbbá a kilépő oldalon 40, illetve a belépő oldalon 42 férőhelyes tehergépjármű várakozót-parkolót alakítanak ki.

A Magyar Építők cikke kitér arra is, hogy mindkét oldalon egy-egy olyan útvonal is lesz, amelyeken a túlméretes járművek is akadálymentesen közlekedhetnek. A belépő oldalon háromállásos, veszélyes rakományt szállító tehergépjárművek számára kialakított parkoló épül. A megvalósítandó, közúti közlekedésre alkalmas, burkolt – aszfalt és beton – felületek nagysága összesen 44 530 négyzetméter.

További részleteket ide kattintva olvashat a beruházásról.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
