Magyar Péter kimondta a halálos ítéletet, augusztus 31-én végrehajtják: óriási vagyonokat vesz vissza a kormány – máris megérkezett az első válasz

Az MCC harminc éve foglalkozik tehetséggondozással: ebből huszonnégy évet közhasznú alapítványként, hat évet pedig közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként (KEKVA) működött – így kezdődik a tehetséggondozó szervezet rövid közleménye, amelyet péntek délután tett közzé a közösségi oldalán.

Ezzel arra a bejelentésre reagáltak, amelyet Magyar Péter pénteken délután tett a KEKVA-król. A miniszterelnök azt közölte, hogy megállapodott az Európai Unióval ezek sorsáról.

Ennek lényege, hogy azok a KEKVA-k, amelyek egyetemeket működtetnek, felügyelnek 2027. augusztus 31-ig kapnak haladékot, hogy átálljanak egy új működési modellre.

Azok a KEKVA-k, amelyek viszont nem ilyenek, már az idén augusztus 31-gyel megszűnnek.

Magyar Péter külön kiemelte az MCC-t.

Annyit még hozzátett, hogy ezek "át lesznek alakítva", a közfeladatokat át fogja venni az állam, vagy az új tulajdonos. Erre reagált tehát most az MCC.

Amennyiben az országgyűlés úgy dönt, hogy a KEKVA, mint forma megszűnik, az intézmény alapítványként folytatja tovább tehetséggondozási és oktatási tevékenységét – tájékoztatott a szervezet a Facebookon.

Az MCC kuratóriumát Orbán Balázs vezeti, aki parlamenti képviselőként a napokban felszólalt a KEKVA-k mellett. Ebben pontosan elmagyarázta, mi a létjogosultsága ennek a jogintézménynek, és hogyan szolgálja a magyar oktatás érdekeit. Ez alább tekinthető meg, ebben Orbán Viktor volt miniszterelnök politikia igazgatója a tervezett alaptörvény-módosítás további lépéseire is kitér.

A KEKVA-k létjogosultsága mellett Orbán Balázs azzal érvelt, hogy ennek köszönhetően Magyarország az elmúlt években szemmel láthatóan többet költött a felsőoktatásra, mint korábban, és ezzel az uniós középmezőnyből az élmezőnybe került. "Akkor az új hatalom miért akarja alapjaiban szétverni ezt a rendszert?" – tette fel a kérdést.

A Tisza-kormány és az MCC között lényegében a választás után rögtön kitört a háború. Az MCC a működését az állam által neki juttatott Mol, illetve Richter részvényekből finanszíroza. Magyar Péter napokon belül kijárta, hogy az ezek után járó osztalékot a szervezet ne kapja meg a cégektől.