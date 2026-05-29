Magyar Péter kimondta a halálos ítéletet, augusztus 31-én végrehajtják: óriási vagyonokat vesz vissza a kormány – máris megérkezett az első válasz

Kezdődik az ellenállás. Magyar Péter az Ursula von der Leyennel közösen tartott sajtótájékoztatón jelentette be, hogy az állami vagyonelemekből finanszírozott, kiemelt közhasznú tevékenységet folytató közalapítványokat felszámolják. Külön nevesítette az MCC-t, amely szinte azonnal reagált a fejleményre.
Hecker Flórián
2026.05.29, 16:51
Frissítve: 2026.05.29, 17:17

Az MCC harminc éve foglalkozik tehetséggondozással: ebből huszonnégy évet közhasznú alapítványként, hat évet pedig közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként (KEKVA) működött – így kezdődik a tehetséggondozó szervezet rövid közleménye, amelyet péntek délután tett közzé a közösségi oldalán.

Fotó: Bodnár Boglárka

Ezzel arra a bejelentésre reagáltak, amelyet Magyar Péter pénteken délután tett a KEKVA-król. A miniszterelnök azt közölte, hogy megállapodott az Európai Unióval ezek sorsáról.

Ennek lényege, hogy azok a KEKVA-k, amelyek egyetemeket működtetnek, felügyelnek 2027. augusztus 31-ig kapnak haladékot, hogy átálljanak egy új működési modellre.

Azok a KEKVA-k, amelyek viszont nem ilyenek, már az idén augusztus 31-gyel megszűnnek.

Magyar Péter külön kiemelte az MCC-t. 

Annyit még hozzátett, hogy ezek "át lesznek alakítva", a közfeladatokat át fogja venni az állam, vagy az új tulajdonos. Erre reagált tehát most az MCC.

Amennyiben az országgyűlés úgy dönt, hogy a KEKVA, mint forma megszűnik, az intézmény alapítványként folytatja tovább tehetséggondozási és oktatási tevékenységét – tájékoztatott a szervezet a Facebookon.

 

Az MCC kuratóriumát Orbán Balázs vezeti, aki parlamenti képviselőként a napokban felszólalt a KEKVA-k mellett. Ebben pontosan elmagyarázta, mi a létjogosultsága ennek a jogintézménynek, és hogyan szolgálja a magyar oktatás érdekeit. Ez alább tekinthető meg, ebben Orbán Viktor volt miniszterelnök politikia igazgatója a tervezett alaptörvény-módosítás további lépéseire is kitér.

 

A KEKVA-k létjogosultsága mellett Orbán Balázs azzal érvelt, hogy ennek köszönhetően Magyarország az elmúlt években szemmel láthatóan többet költött a felsőoktatásra, mint korábban, és ezzel az uniós középmezőnyből az élmezőnybe került. "Akkor az új hatalom miért akarja alapjaiban szétverni ezt a rendszert?" – tette fel a kérdést.

A Tisza-kormány és az MCC között lényegében a választás után rögtön kitört a háború. Az MCC a működését az állam által neki juttatott Mol, illetve Richter részvényekből finanszíroza. Magyar Péter napokon belül kijárta, hogy az ezek után járó osztalékot a szervezet ne kapja meg a cégektől.

Ezzel lényegében ellehetetlenült az MCC finanszírozása. A hiánypótló oktatási, tudományos tevékenységet (határon innen és túl) végző szervezet küldetésének fontosságát fel- és elismerve a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) a magyar államtól 2020-ban kapott részvényeket. Mind a Mol, mind a Richter részvényállományának 10-10 százalékát kezeli.

