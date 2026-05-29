Európai banki dolgozók ezrei kerülhetnek veszélybe az MI terjedése miatt

A Morgan Stanley elemzői szerint a mesterséges intelligencia rohamos fejlődése rövid távon akár 20 százalékos létszámcsökkentést is lehetővé tehet az európai bankoknál. Az elemzők, köztük Giulia Miotto egy kutatási feljegyzésben közölték, hogy az MI várhatóan 30 százalékos termelékenységnövekedést eredményez. A fejlesztés valószínűleg 10–20 százalék közötti létszámleépítést eredményez a következő öt évben. Hozzátette, hogy a csökkenés nagy részét önkéntes távozások, például nyugdíjba vonulás révén fogják elérni – számolt be a Bloomberg.

Az MI felforgatja a bankszektort / Fotó: Nuva Frames

Az MI felforgatja a munkahelyeket?

Számos bankvezető elismerte, hogy a mesterséges intelligencia felforgat majd néhány munkahelyet, mivel a vállalatok elkezdik bevezetni a technológiát a különböző funkciókban. A Standard Chartered Plc nemrégiben bejelentette, hogy közel 8000 támogató munkakört szüntet meg a következő négy évben, és ezt a mesterséges intelligenciához kötötte. Bill Winters vezérigazgató azt mondta, hogy a terv az „alacsonyabb értékű emberi tőkét” érintené, bár később bocsánatot kért a szóhasználatáért.

A Bloomberg korábbi jelentése szerint az HSBC Holdings Plc körülbelül 20 000 munkahely megszüntetését fontolgatja, feltételezve, hogy a mesterséges intelligencia segíteni fog a közép- és háttérirodák leépítésében.

A Commerzbank AG vezérigazgatója, Bettina Orlopp a múlt héten azt nyilatkozta, hogy a mesterséges intelligencia néhány éven belül körülbelül 350 millió eurós (407 millió dolláros) költségmegtakarítást eredményez. Az elemzők szerint a Morgan Stanley által előre jelzett létszámcsökkentés a teljes költség mintegy 4-9 százalékát kitevő megtakarítást eredményezne.

A teljes cikket az Origo honlapján olvashatja.