Kiderült, mi kerül napirendre JD Vance budapesti látogatásán – egyik sem Brüsszel kedvence

JD Vance amerikai alelnök látogatása is világosan mutatja, hogy új aranykor kezdődött Magyarország és az Egyesült Államok között, amelyből minden magyar ember sokat profitálhat – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint kedden Budapesten.

A tárcavezető JD Vance érkezését követően arról számolt be az M1-nek nyilatkozva, hogy harmincöt éve, 1991-ben járt utoljára amerikai alelnök Magyarországon, és 2006 óta nem volt ilyen magas rangú amerikai látogatás, így a mostani vizit is világosan mutatja, hogy új aranykor kezdődött a két ország kapcsolataiban.

Donald Trump elnök hivatalba lépése óta teljesen más minősége van ennek a kapcsolatnak, teljesen más minősége van ennek az együttműködésnek, mint volt korábban. Ennek gyakorlati jelei is vannak, minden magyar ember, minden magyar család profitálhat ebből a jó együttműködésből

– mondta. „Az Egyesült Államokban elnöki rendszer van. Ebből fakadóan az elnökkel való személyes kapcsolatnak óriási szerepe van az államközi együttműködés szempontjából. Tehát Orbán Viktor és Donald Trump barátsága gyakorlatilag új aranykort hoztak létre ebben a rendszerben” – folytatta.

„És ennek olyan gyakorlati hasznai vannak például, mint hogy Magyarországot újra visszatették az úgynevezett ESTA-rendszerbe, ami azt jelenti, hogy ha valaki az Egyesült Államokba utazik, akkor nem kell vízumot kérnie, hanem ezzel regisztrál, vagy hogy az amerikai elnök engedélyezte, hogy Magyarország továbbra is olcsó orosz energiát vásároljon” – tette hozzá. Majd aláhúzta, hogy Donald Trump ezzel segített megóvni a rezsicsökkentést, enélkül háromszor többet kellene fizetni a rezsire.

2025 a magyar–amerikai együttműködés rekordéve volt

Szijjártó Péter rámutatott, hogy ez a jelenlegi helyzetben kritikus fontosságú, amikor Európa egy nagyon durva energiaválság felé halad, mivel a közeljövőben könnyen alakulhat ki kőolaj- és földgázhiány, s így drámai áremelkedés is várható.

„Viszont mi, magyarok meg tudjuk védeni magunkat ettől abban az esetben, ha a keleti irányú energiaszállítások is megmaradhatnak. Ehhez az amerikai elnök a beleegyezését adta, ez a különbség a brüsszeli és az amerikai energiapolitika között.

Brüsszelben egy ideológialapú energiapolitika van, az Egyesült Államokban pedig egy észszerű”

– jelentette ki. Kitért a gazdasági együttműködésre is, emlékeztetve arra, hogy tavaly a kétoldalú együttműködés a rekordok évét hozta el.