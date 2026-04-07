Deviza
EUR/HUF381,68 -0,31% USD/HUF330,14 -0,5% GBP/HUF437,45 -0,35% CHF/HUF413,05 -0,62% PLN/HUF89,3 -0,45% RON/HUF74,89 -0,28% CZK/HUF15,56 -0,35% EUR/HUF381,68 -0,31% USD/HUF330,14 -0,5% GBP/HUF437,45 -0,35% CHF/HUF413,05 -0,62% PLN/HUF89,3 -0,45% RON/HUF74,89 -0,28% CZK/HUF15,56 -0,35%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX125 424,23 +1,15% MTELEKOM2 186 +1,92% MOL3 964 +0,45% OTP37 520 +1,89% RICHTER12 170 +0,16% OPUS459,5 +4,03% ANY7 160 +2,23% AUTOWALLIS151 +1,66% WABERERS4 700 -1,06% BUMIX8 915,96 +0,32% CETOP4 139,01 -0,06% CETOP NTR2 615,54 +0,86% BUX125 424,23 +1,15% MTELEKOM2 186 +1,92% MOL3 964 +0,45% OTP37 520 +1,89% RICHTER12 170 +0,16% OPUS459,5 +4,03% ANY7 160 +2,23% AUTOWALLIS151 +1,66% WABERERS4 700 -1,06% BUMIX8 915,96 +0,32% CETOP4 139,01 -0,06% CETOP NTR2 615,54 +0,86%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
találkozó
JD Vance
Orbán Viktor

Több mint három évtizede nem történt ilyen: leszállt JD Vance amerikai alelnök gépe Budapesten

JD Vance alelnök gépe leszállt Magyarországon. Az amerikai tisztségviselőt a reptéren Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fogadta, ahol meg is osztott a sajtó képviselőivel néhány információt arról, hogy miről fognak tárgyalni JD Vance budapesti tartózkodása alatt.
Csókási Annamária
2026.04.07., 10:51

JD Vance kétnapos látogatásra érkezik Magyarországra. Hivatalos programja során Orbán Viktorral tárgyal, és közös sajtótájékoztatót is tartanak a magyar miniszterelnökkel, valamint részt vesz a Magyar–amerikai barátság napja címmel meghirdetett nagygyűlésen is az MTK Sportparkban. Az amerikai alelnök vizitje nem csupán szimbolikus gesztus, hanem a két ország közötti stratégiai összefogás és a konzervatív értékrend melletti közös kiállás legújabb bizonyítéka.

JD Vance és felesége leszálltak Budapesten / Fotó: Szigetváry Zsolt

A reptéri üdvözlésen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fogadja az Amerikai Egyesült Államok alelnökét, JD Vance-t. Az élő közvetítés a Videa felületén követhető:

 

Megszaladt a tőzsde is JD Vance érkezésének hírére

Ma JD Vance amerikai alelnök és delegációja tárgyal Budapesten, és a politikai üzenetek mellett akár gazdasági megállapodásokról is bejelentés születhet. A magyar kormányfővel folytatott megbeszélésen a sokat emlegetett pénzügyi védőpajzs részleteiről is kiderülhetnek további információk. Szerdán a KSH a márciusi inflációs adatokat közli, aminek szintén lehet forint- és piacmozgató hatása.

Történelmi látogatás, érkezik a biztonsági háló

Szijjártó Péter a repülőtéren a magyar–amerikai kapcsolatokról beszélve úgy fogalmazott: „Minden magyar család profitál ebből a jó együttműködésből. Az Egyesült Államoknak elnöki rendszer van, és ebből az elnöki rendszerből az fakad, hogy az elnökkel való személyes kapcsolatnak óriási szerepe van az államközi együttműködés szempontjából. Tehát Orbán Viktor és Donald Trump barátsága gyakorlatilag ezt az új aranykort létrehozta ebben a kapcsolatrendszerben.”

Ennek olyan gyakorlati hasznai vannak például, hogy hogyha valaki az Egyesült Államokba utazik, akkor nem kell vízumot kérnie, hanem egyszerűen regisztrál, vagy hogy az amerikai elnök engedélyezte, hogy Magyarország továbbra is olcsó orosz energiát vásároljon – közölte az MTI. Ezzel segített nekünk megvédeni a rezsicsökkentést, hogyha Orbán Viktor nem tudott volna megállapodni erről Donald Trumppal, akkor ma 

háromszor annyit kéne fizetni a rezsire. 

És ez egy ilyen helyzetben, mint a mostani, amikor egy nagyon durva energiaválság felé halad az európai kontinens, kritikus fontosságú, hiszen Európában a közeljövőben nagyon könnyen alakulhat ki olajhiány és gázhiány. Lehet egy nagyon drámai áremelkedés, sajnos ez is valószínű, viszont mi magyarok meg tudjuk védeni magunkat ettől abban az esetben, hogyha a keleti irányú energiaszállítások is megmaradhatnak, ehhez az amerikai elnök a beleegyezését adta – tette hozzá Szijjártó Péter.

Brüsszel vs. Washington – a döntés a magyaroké

Ez a különbség a brüsszeli és az amerikai energiapolitika között – mutatott rá Szijjártó. Hangsúlyozta: „A tavalyi esztendőben a magyar–amerikai gazdasági együttműködés a rekordok éve volt minden túlzás nélkül, hiszen soha korábban nem volt akkora kereskedelmi forgalom a két ország között, mint tavaly. Tavaly érte el először a 10 milliárd dollárt, és tavaly rekordot döntött a Magyarországra érkező amerikai beruházások száma és összértéke is.”

 

Százmilliárdos beruházások érkeztek

Tizenhat amerikai beruházás 200 milliárd forintnyi értéket képviselt, és ez a lendület nem áll le most sem, hiszen már több mint 50 százalékos növekedés van a kereskedelmi forgalomban idén eddig, és csak az elmúlt három hétben hat amerikai vállalat beruházását jelentettük be Magyarországon 100 milliárd forint értékben, 20 milliárd forint kormányzati támogatással. Mindez azt mutatja, hogy olyan lendülete van ennek az együttműködésnek, amely kitart – idézte a külügyminisztert az Origo.

A nap további programjairól Szijjártó Péter úgy fogalmazott:„ Amikor az alelnök megérkezik a Karmelita kolostorba, akkor először egy szűk körű tanácskozás lesz, ahol majd négyen leszünk, a miniszterelnököt és az alelnököt is egy-egy delegációs tag kíséri, ez a miniszterelnök esetében majd én leszek, és utána pedig egy plenáris tanácskozásra kerül sor, ahol már a szélesebb körű delegációk is részt vesznek.”

A civilizáció nagy kérdései JD Vance és Szijjártó közt dőlnek el

Napirenden lesznek természetesen a nyugati civilizáció jövőjének nagy kérdései. Tehát a migrációs politika, ahol az amerikai és a magyar kormány egy követ fúj, fellépünk határozottan az illegális migrációval szemben. Napirenden lesznek a családpolitikai kihívások. Látjuk, hogy a genderideológiát hogyan próbálják elterjeszteni a szélsőséges liberális körök a világban. Napirenden lesz az együttműködésünk

a globális béke vagy globális biztonság kérdésében, 

hiszen Magyarország egyetlen európai uniós tagországként tagja a Béketanácsnak, amelyet Donald Trump elnök hozott létre, tehát a béke ügyében is van egy szoros együttműködés a két ország között, és a nyugati civilizáció nagy kérdései mellett természetesen a praktikus kérdések, mint például a gazdasági vagy az energia-együttműködésünk kérdése is napirenden lesznek – mondta a külügyminiszter.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
